Loaʻa nā Milestones Hou ma ka Hōʻuluʻulu Hōʻuluʻulu 2023: Hoʻolauleʻa i nā Paionia o ka ʻepekema a me nā Noi.

I ka wā o ka Fall 2023 Convocation i mālama ʻia ma Place des Arts, ma kahi o 1,000 mau haumāna i hele ma ke kahua ʻo Salle Wilfrid-Pelletier no ka loaʻa ʻana o kā lākou mau kēkelē i loaʻa maikaʻi. Ua lawe ke Kulanui i kēia manawa kūpono e ʻike i nā poʻe koʻikoʻi no kā lākou mau haʻawina kupaianaha i ka ʻepekema a me ka noʻeau.

ʻO kekahi o ia poʻe i hoʻohanohano ʻia i ka ʻaha kakahiaka, ʻo ia ʻo MiMi Aung, ka mea i hāʻawi ʻia i ke Kauka ʻepekema hanohano, honoris causa. Ua hana ʻo Aung, kahi ʻenekini mokulele paionia, i ka wā e hana ana ma NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL). Ua alakaʻi ʻo ia i ka hana ʻana a me ka lele kūleʻa o ka mokulele mua loa e hoʻokō i ka lele mana a hoʻokele ʻia ma kahi honua ʻē aʻe. Ua lele ka mokulele i kapa ʻia ʻo "Ingenuity" i ka lewa lahilahi o Mars a ua hoʻomau i ka lewa no 39 kekona. I ka hoʻohālikelike, ʻo ka lele mua ʻana o nā kaikunāne Wright ma ka Honua he 12 kekona wale nō. Ua alakaʻi ʻo Aung i ke akamai ma mua o 60 mau mikiona kūleʻa no "Ingenuity" i nā makahiki i hala. I ka hoʻonui ʻana i kona ʻike, ua hui pū ʻo Aung me Amazon's Project Kuiper ma ke ʻano he alakaʻi o ka hoʻokele polokalamu ʻenehana, kahi āna i manaʻo ai e hoʻonui i ka ʻike pūnaewele ākea ākea ma o ka pūnaewele ukali ma ka orbit Earth haʻahaʻa.

I ka ʻahaʻaina ʻahaʻaina awakea, ua hoʻohanohano ke Kulanui iā Robert Houle, he mea pena a me McGill puka, me ka inoa hanohano o Kauka o nā kānāwai, honoris causa. ʻO ka huakaʻi a Houle ma ke ʻano he ola kula noho i alakaʻi iā ia e ʻimi i ka hōʻoluʻolu a hōʻike iā ia iho ma o ka pena a me ke kaha kiʻi. I loko o ʻelima mau makahiki i hala iho nei, ua ulu ʻo ia i kekahi o nā kiʻi koʻikoʻi i ka hana kiʻi Kanada o kēia wā. Ua hoʻolaʻa ʻo Houle i kona ola i ke kākoʻo ʻana no ka ʻike ʻia ʻana o nā mea pena ʻōiwi a me ka hoʻokumu ʻana i ke alakaʻi ʻōiwi i loko o nā kula a me ka moʻomeheu. ʻO ka mea nui, ua lilo ʻo ia i mea mālama mua o nā kiʻi ʻōiwi o kēia manawa ma ka Hale Hōʻikeʻike ʻo Canadian Civilization a ʻo ia hoʻi ke kumu mua o ka ʻAi ʻAiwi ma ke Kulanui o Art and Design ma Ontario. ʻO nā haʻawina kūʻokoʻa a Houle i ka hana kiʻi Kanada ua loaʻa iā ia nā hanohano he nui, me ka Janet Braide Memorial Award for Excellence in Canadian Art History, a ua lanakila ʻelua ʻo ia.

Ua hoʻolauleʻa ka Fall 2023 Convocation i nā mea i hoʻokō ʻia e kēia poʻe kupaianaha i hoʻokau i nā palena o ka ʻepekema a me ke akamai. ʻO kā lākou mau haʻawina koʻikoʻi e hōʻeuʻeu i nā hanauna e hiki mai ana e piʻi i nā kiʻekiʻe hou a hana i nā hoʻoilina mau loa no lākou iho.

He aha ka honoris causa?

ʻO Honoris causa kahi huaʻōlelo Latin i hoʻohana ʻia e hōʻike i ke kēkelē hanohano i hāʻawi ʻia e ke kulanui a i ʻole ke kula me ka ʻole o ka mea i loaʻa i ka hoʻokō ʻana i nā koi kula maʻamau.

ʻO wai ʻo MiMi Aung?

ʻO MiMi Aung kahi mea ʻenekini mokulele paionia nāna i alakaʻi i ka hana ʻana a me ka lele ʻana o ka mokulele mua loa, i kapa ʻia ʻo "Ingenuity," no ka hoʻokō ʻana i ka lele mana a hoʻokele ʻia ma kahi honua ʻē aʻe.

ʻO wai ʻo Robert Houle?

He mea pena kiʻi ʻo Robert Houle, ola kula noho, a he kanaka koʻikoʻi i ka hana kiʻi Kanada o kēia wā. Ua kaulana ʻo ia no kāna ʻōlelo hoʻoikaika pau ʻole no nā mea pena kiʻi ʻōiwi a me ke alakaʻi ʻana i loko o nā kula kula a me ka moʻomeheu.