Hōʻike ʻia ka ʻike ʻana i nā mea kahiko i nā kamaa o nā kānaka kahiko ma ʻApelika Hema

Ua ʻike ʻia e ka poʻe kālaihonua i ka ʻike ʻana i ka honua ma Cape Coast o ʻApelika Hema e hoʻohālikelike nei i ko mākou ʻike i ka holomua ʻenehana kanaka. Hōʻike nā mea i ʻike ʻia ua komo nā kānaka kahiko i nā kāmaʻa i ka wā o ka Middle Stone Age, kahi manawa i kapa ʻia ʻo ka Mesolithic period i ka prehistory Africa. ʻO kēia ʻike, e pili ana ma waena o 75,000 a me 150,000 mau makahiki i hala, e kuhikuhi ana i ka hiki ke loaʻa i nā kānaka kahiko ka paʻakikī o ka naʻau ma mua o ka manaʻo mua.

ʻO nā kāmaʻa mua loa i ʻike ʻia, e like me nā ʻike archaeological mua, ʻo ia wale nō ma kahi o 6,000 mau makahiki a loaʻa i nā wahi o ʻEulopa. Ua manaʻo mua ʻia ʻaʻole ʻaʻahu nā kānaka ma ʻApelika Hema i nā kāmaʻa a hiki i ka 2,000 mau makahiki i hala. Eia naʻe, ʻo nā hōʻike hou ma ka ʻaoʻao ʻo Cape Coast o ʻApelika Hema e hoʻokūkū nei i kēia manaʻo. Ua hōʻike ʻia nā mōʻalihaʻi mōʻalihaku ma nā paleosurfaces i ka manaʻo o ka poʻe akamai he mau kapuaʻi kanaka i ʻaʻahu ʻia i kekahi ʻano o ka uhi kāmaʻa maʻemaʻe.

Ua ʻōlelo ʻo Bernhard Zipfel, he mea noiʻi ma ke Kulanui o Witwatersrand, Johannesburg's Evolutionary Studies Institute, e hōʻike ana kēia mau ʻike i ka poʻe kahiko i haʻalele i ko lākou mau kapuaʻi ma Cape Coast i ka wā o ka Middle Stone Age ua ʻaʻahu lākou i kekahi ʻano kāmaʻa mua. Pono ka ʻāina pōhaku ma kahakai i ka pale wāwae e pale ai i nā ʻeha e hiki ke make.

ʻAʻole maopopo ke ʻano o nā kāmaʻa i hoʻohana ʻia e nā kānaka kahiko ma muli o ke ʻano palaho o nā mea i hoʻohana ʻia. ʻAʻole like me nā mea kiʻi pōhaku, hoʻohaʻahaʻa koke nā kāmaʻa i hana ʻia mai nā mea kūlohelohe a ʻaʻole hiki ke ola no nā kaukani makahiki. Eia nō naʻe, ke hoʻohana nei ka poʻe noiʻi i nā mōʻalihaku ʻōpala i mea e aʻo ai i nā kāmaʻa i kau ʻia e ko mākou mau kūpuna kahiko. Loaʻa i nā mōʻalihaku nā kiʻi i waiho ʻia e nā kapuaʻi kahiko, nā paʻi kino, a me nā mea hōʻike ʻē aʻe e hiki ke hāʻawi i ka ʻike i ke ola kahiko.

Ma muli o ke ʻano o nā mōʻalihaku, ʻōlelo ʻo Zipfel i nā kāmaʻa kahiko e like me nā "plakkies" a i ʻole nā ​​​​flip flops. ʻO nā mea like ma waena o nā mōʻī kahiko a me nā kāmaʻa i kau ʻia e ka poʻe San, nā kamaʻāina kahiko loa o ʻApelika Hema, kākoʻo hou i kēia kuhiakau.

No ka ʻike hou aku, ua hana ʻo Zipfel a me kāna mau hoa hana i nā hoʻokolohua e hoʻohana ana i nā kope hou o nā ʻano kāmaʻa kahiko i ka wā e hele ana ma nā kahakai like kahi i hele ai kēia poʻe kāmaʻa. ʻO ka hoʻohālikelike ʻana o nā mōʻalihaku me nā ala hou i hana ʻia e nā reproductions ua hōʻike i nā pilina koʻikoʻi, e alakaʻi ana i ka poʻe noiʻi e ʻike i ʻekolu mau wahi kaʻawale i hana ʻia e nā kānaka e komo ana i nā kāmaʻa kahiko.

ʻOiai e mau ana kekahi mau nīnau a makemake hou ʻia ka noiʻi ʻana, manaʻoʻiʻo ʻo Zipfel a me kāna hui e kōkua kā lākou ʻike i ko mākou ʻike i ka wā i hoʻomaka mua ai ke kanaka e komo i nā kāmaʻa. Ke hōʻike ikaika nei kēia mau ʻike i ka hana koʻikoʻi o ka ʻāina o ʻApelika hema i ka hoʻomohala ʻana i ka noʻonoʻo a me ka hana pono i waena o nā kānaka kahiko. Hāʻawi ka noiʻi ʻana e Zipfel a me kāna mau hoa hana i nā ʻike koʻikoʻi i ka holomua ʻenehana o ko mākou mau kūpuna mua a hāʻawi i ka mālamalama hou i ka paʻakikī o ko lākou naʻau.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: I ka manawa hea i ʻike ʻia ai nā kāmaʻa mua loa?

A: ʻO nā kāmaʻa mua loa i ʻike ʻia, e pili ana i 6,000 mau makahiki, ua loaʻa ma nā wahi o ʻEulopa.

Nīnau: He aha nā manaʻoʻiʻo mua e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā kāmaʻa ma ʻApelika Hema?

A: Ua manaʻo ʻia ʻaʻole ʻaʻahu nā kānaka ma ʻApelika Hema i nā kāmaʻa a hiki i ka 2,000 mau makahiki i hala.

Nīnau: He aha ka mea i ʻike ʻia ma ʻApelika Hema?

A: Ua hōʻike ʻia ka ʻike ʻana i nā mōʻalihaku wāwae o ke kanaka e komo ana i ke ʻano o ka uhi kāmaʻa maʻemaʻe, e hōʻike ana ua komo nā kānaka kahiko ma ʻApelika Hema i nā kāmaʻa i ka wā o ka Middle Stone Age.

Nīnau: He aha nā ʻano kāmaʻa i komo ai nā kānaka kahiko?

A: ʻAʻole maopopo ke ʻano pololei o nā kāmaʻa i hoʻohana ʻia e nā kānaka kahiko ma muli o ke ʻano palaho o nā mea. Eia nō naʻe, ma muli o ke ʻano o nā mōʻalihaku trace, ua like loa lākou me nā flip flop.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka ʻike?

A: Ke hoʻohālikelike nei ka ʻike ʻana i nā manaʻoʻiʻo mua e pili ana i ka manawa a me ka hoʻohana ʻana i nā kāmaʻa ma ʻApelika Hema, e hōʻike ana ua ʻoi aku ka ʻoi aku o ka naʻau o nā kānaka kahiko ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia. Hōʻike pū ia i ke koʻikoʻi o ka ʻāina hema o ʻApelika i ka hoʻomohala ʻana i ka noʻonoʻo a me ka hiki ke hana.