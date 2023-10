ʻO ke Telescope Space Roma a NASA e hoʻololi i ka ʻimi ʻana o ke ala Milky

ʻO ka NASA e hiki mai ana ʻo Nancy Grace Roman Space Telescope i hoʻonohonoho ʻia e hāʻawi i nā manaʻo i ʻike ʻole ʻia i ke kumu o ka galaxy Milky Way. Hoʻonohonoho ʻia no ka hoʻomaka ʻana i ka makahiki 2027, e hoʻohana kēia misionari i ke ʻano o ka microlensing e nānā i nā haneli miliona o nā hōkū, hiki ke alakaʻi i nā ʻike ʻike honua i ka wā-domain astronomy.

Hoʻololi i nā huaʻōlelo: Ke manaʻo nei ka misionari e nānā i nā hōkū no ka haʻi ʻana i ka moʻolelo, e hōʻike ana i ka hele ʻana o nā hōkū, nā hōkū mamao, nā mea hau ma waho o ka ʻōnaehana solar, a me nā lua ʻeleʻele kaʻawale a me nā mea ʻē aʻe. Ma o kāna mau nānā ʻana, manaʻo ʻia ka Roman Space Telescope e hoʻopaʻa i kahi moʻolelo hou no ka ʻike ʻana i ka exoplanet i ʻike ʻia loa, e wehe ana i kahi ʻike i kahi kaiāulu galactic ʻē aʻe i hiki ke noho i nā honua ʻike ʻole.

ʻO ka nānā ʻana i ka nānā ʻana i ke ao holoʻokoʻa i ka wā lōʻihi, a ʻo ka nānā ʻana i ka lani lōʻihi o Roma e kōkua nui i kēia kahua. E hui ka telescope i kahi pūnaewele o nā mea nānā ma ka honua holoʻokoʻa, e hoʻopaʻa pū ana a me ka nānā ʻana i nā loli i ka honua. ʻO ka Galactic Bulge Time-Domain Survey, i hana ʻia e Roma, e ʻimi kikoʻī i ka Milky Way, me ka hoʻohana ʻana i kona mana infrared e komo i nā ao lepo e keʻakeʻa ana i ka ʻike o ka ʻāpana waena o ka galaxy.

E hoʻolako ʻia ka Roman Space Telescope me kahi kānana kokoke-infrared hou e hiki ai i ka mea nānā ke ʻike i nā lōʻihi nalu o ka mālamalama. Hoʻonui kēia hoʻonui i ka laulā o nā nīnau kosmic e hiki ai i ke telescope ke kamaʻilio, e hoʻonui ana mai ka lihi o kā mākou ʻōnaehana solar a i nā kihi loa o ke ao holoʻokoʻa.

ʻO kekahi o nā ʻenehana koʻikoʻi i hoʻohana ʻia e ka Roman Space Telescope ʻo ka microlensing. Hana ʻia kēia i ka wā e hoʻopololei pono ai kekahi mea me ka hōkū hope, e hoʻopololei ana ka mālamalama o ka hōkū a puni ka mea. Hoʻokumu kēia mau hanana microlensing i nā spike pōkole i ka ʻōlinolino o ka hōkū, e hōʻike ana i ka hele ʻana o kahi mea i waena. Ma ka nānā ʻana i kēlā mau hanana i waenakonu o ka Milky Way, hiki i ka poʻe astronomers ke ʻike i nā mea i ʻike ʻole ʻia e like me nā hōkū, ʻoiai inā ʻaʻole hiki iā lākou ke nānā pono iā lākou.

Aia i loko o ka papa ho'olālā ka hopu 'ana i nā ki'i i kēlā me kēia 15 minuke no 'elua mahina, e hana hou ana i ke ka'ina hana i 'eono manawa ma luna o ka 'elima makahiki mua o ka telescope. Manaʻo ʻia kēia hoʻolaha mākaʻikaʻi nui e wehe i nā hīnaʻi hou ma nā ʻāina i ʻike ʻole ʻia i loko o kā mākou galaxy.

Me kāna ʻenehana holomua a me ka hoʻolālā noiʻi piha ʻana, ua mākaukau ka Roman Space Telescope e hoʻololi i ko mākou ʻike ʻana i ka Milky Way a hoʻonui nui i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa.

1. He aha ka microlensing?

ʻO ka Microlensing kahi hanana i ka wā e hoʻolikelike ai kekahi mea, e like me ka hōkū a i ʻole ka honua, me ka hōkū hope, e hoʻopololei ana ka mālamalama mai ka hōkū hope a puni ka mea i waena. Hoʻokumu kēia i ka mālamalama pōkole o ka mālamalama o ka hōkū hope, e hōʻike ana i ka hele ʻana o ka mea i waena.

2. Pehea e hoʻohana ai ke Telescope Space Roman i ka microlensing?

E hoʻohana ka Roman Space Telescope i ka microlensing no ka nānā ʻana i ke kikowaena o ka galaxy Milky Way. Ma ka nānā ʻana i nā loli ʻōlinolino o nā hōkū hope, hiki i ke telescope ke ʻike i ke alo o nā mea i ʻike ʻole ʻia, e like me nā hōkū a me nā lua ʻeleʻele i ke kumu o ka galaxy.

3. He aha ka manawa-domain astronomy?

ʻO ka ʻike hōkū manawa-domain kahi lālā o ka astronomy e kālele ana i ke aʻo ʻana i ke ʻano o ka loli ʻana o nā mea lani a me nā hanana i ka wā. Ma ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana i kēia mau loli, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa nā ʻike i nā kaʻina hana a me ka hoʻoikaika o ke ao holoʻokoʻa.

4. He aha ka Galactic Bulge Time-Domain Survey?

ʻO ka Galactic Bulge Time-Domain Survey kahi hoʻolaha mākaʻikaʻi kikoʻī i mālama ʻia e ka Roman Space Telescope. Manaʻo ia e aʻo i ke kikowaena o ka Milky Way me ka hoʻohana ʻana i ka hihiʻo infrared o ke telescope, e ʻae ana i nā ʻepekema e ʻike ma waena o nā ao lepo e hūnā pinepine i ka ʻike o kēia māhele. E hāʻawi ana kēia noiʻi i nā ʻikepili koʻikoʻi e pili ana i ka dynamics a me nā hiʻohiʻona o ke kikowaena waena o ka galaxy.

5. I ka manawa hea ka hoʻomaka ʻana o ke Telescope Space Roman?

Hoʻolālā ʻia ka hoʻomaka ʻana o ka Roman Space Telescope no 2027. Ke kau ʻia, e hoʻomaka ka telescope i kāna huakaʻi mua ʻelima mau makahiki, kahi e hoʻololi ai i ko mākou ʻike o ka Milky Way a hāʻawi i nā haʻawina nui i ke kahua o ka astronomy.