Hōʻike ʻia ka haʻawina hou i ka hopena hiki ke loaʻa i ka microbe infestation ma ka International Space Station

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i hana ʻia ma ka International Space Station (ISS) i kahi hopena kūpono i ka pilikia e hoʻomau nei o ka infestation microbial. Hiki i nā microbes, i lawe ʻia e nā astronauts a me nā ukana i ka ISS, hiki ke hana i nā lua hibernating i kapa ʻia he biofilms. Hoʻoweliweli kēia mau biofilms i ke olakino astronaut a hiki ke hōʻino i nā mea hana ma ke kahua. Eia nō naʻe, ʻo kahi lapaʻau e pili ana i kahi lubricant i hoʻokumu ʻia i ke silika ua hōʻike i nā hopena hoʻohiki i ka pale ʻana i ka hana biofilm.

ʻO nā biofilms nā matrices paʻakikī o nā cell i hana ʻia e nā microbes, a hiki ke loaʻa iā lākou ma nā ʻaoʻao like ʻole o ka ISS, me nā lole lewa a me nā ʻōnaehana wai. ʻOiai ʻaʻole ʻino a maikaʻi paha kekahi mau microbes, hiki i nā mea ʻino ke pale aku i ka ʻōnaehana pale o ke kino a hoʻopilikia i ka ʻiʻo. Mālama ʻia kēia mau microbes ʻino e nā biofilms a lākou i hana ai, e ʻae iā lākou e noho moe a pale i ka ʻike.

Ua ho'āʻo mua ʻia ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka lubricant ma luna o ke silika ma ka Honua a ua hōʻoia ʻia ka maikaʻi i ka pale ʻana i ka hana biofilm. Ma ka hoʻokolohua ISS, ua mālama nā astronauts i nā mea ʻili me ka lubricant a hōʻike iā lākou i kahi bacteria i kapa ʻia ʻo Pseudomonas aeruginosa. Ma hope o ʻekolu mau lā o ka incubation ma ke kahua, ua hōʻike ʻia nā hoʻāʻo ua pale ka lubricant i ka ʻohi ʻana o ka bacteria ma luna o nā ʻili.

He mea koʻikoʻi kēia ʻike ʻana no nā mikiona lewa lōʻihi i ka mahina a me Mars, kahi e hiki ʻole ai ke loaʻa i nā ʻāpana ʻokoʻa a i ʻole ka hoʻi ʻana i ka honua. He mea koʻikoʻi ka ʻimi ʻana i nā hoʻonā e hoʻēmi i ka infestation microbial no ka mālama ʻana i ke olakino astronaut a me ka hōʻoia ʻana i ka hana o nā mea hana.

Ma waho aʻe o kāna mau noi ma ka lewa, hiki i kēia noiʻi ke loaʻa i nā hopena no ka mālama ʻana i nā lāʻau lapaʻau maʻemaʻe a me ka hōʻemi ʻana i ka microbe-driven corrosion i nā ʻoihana e like me ka hana ʻaila a me ke kinoea. ʻO ka pale ʻana i ka hoʻokumu ʻana o ka biofilm hiki ke kōkua i ka hoʻēmi ʻana i ka pōʻino o ka hemahema o ka lako a me ka hoʻoheheʻe ʻana i ka aila pōʻino.

Ua paʻi ʻia kēia haʻawina ma ka puke pai npj Microgravity ma ʻAukake 16, 2021.

Sources:

- Ka wehewehe ʻana o nā biofilms: "ʻO ka biofilm he papa o nā microorganisms, me ka bacteria, e pili ana i kahi ʻili a hana i kahi matrix pale i kapa ʻia he extracellular polymeric substance (EPS)." (Kumu: Study.com)

- Ka wehewehe ʻana o nā microbes: "ʻO nā microbes nā microorganisms, e like me ka bacteria, virus, fungi, a me protozoa, liʻiliʻi loa i ʻike ʻia me ka maka ʻōlohelohe." (Kumu: News-Medical.net)