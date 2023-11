Hoʻomaopopo i ka Lysosome Repair: Wehewehe i nā mea pāʻani nui i ka pale ʻana i ka ʻelemakule

ʻO ka ʻelemakule kahi hana paʻakikī e pili ana i nā mea ola ma kahi pae kelepona. Hāpai ia i nā nīnau e pili ana i nā hana e hiki ai i nā cell ke ola i ka pōʻino o loko a me waho. ʻO kahi hoʻolālā cellular koʻikoʻi, ʻo ka lysosome, ke kuleana no ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā ʻāpana cellular i hōʻino ʻia a me nā pathogens, a me ka mālama ʻana i ke kūpaʻa i loko o nā cell a me nā ʻiʻo. Akā hiki ke hoʻoponopono ʻia nā lysosomes? A inā pēlā, pehea?

I loko o kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma EMBO Reports, ua hoʻomālamalama nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Osaka a me Nara Medical University i ka hana hoʻoponopono o nā lysosomes i hōʻino ʻia e kahi hana i kapa ʻia ʻo microautophagy. Eia kekahi, ua ʻike lākou i ʻelua mau mea hoʻoponopono koʻikoʻi o kēia kaʻina hana hoʻoponopono.

ʻO ka Microautophagy kekahi o nā ʻano nui ʻekolu o autophagy-he kaʻina hana i hoʻoponopono ʻia e wāwahi i nā ʻāpana cellular dysfunctional a i ʻole pono ʻole. ʻOiai ua manaʻo ʻia ka microautophagy i ka pale ʻana i ka pōʻino lysosomal, nui nā kikoʻī e pili ana i kēia kaʻina i ʻike ʻole ʻia.

No ka wehe ʻana i kahi mea hoʻoponopono hou o ka pane pōʻino lysosomal, ua ʻimi nā mea noiʻi i ke ala Hippo-he ala hōʻailona e hoʻomalu i nā kaʻina hana kelepona like ʻole, me ka ulu ʻana o ke kelepona. Ma o kā lākou noiʻi ʻana, ua ʻike lākou he mea nui ka protein i kapa ʻia ʻo serine-threonine kinase 38 (STK38) no ka pane ʻino lysosomal.

Ua hōʻike ʻia ka ʻimi hou aʻe e hui pū ana ʻo STK38 me ka paʻakikī hoʻokaʻawale endosomal i koi ʻia no ka mīkini lawe (ESCRT) - kahi mea pāʻani i ʻike mua ʻia i ka hoʻoponopono lysosomal. Hoʻopili ʻo STK38 i kahi protein i kapa ʻia ʻo vacuolar protein sorting 4 (VPS4) i nā lysosomes i hōʻino ʻia, he mea koʻikoʻi ia no ka wehe ʻana i ka mīkini ESCRT i ka wā o ka hana hoʻoponopono. Ua ʻike pū nā mea noiʻi ua hoʻopili ʻia kēia mīkini hoʻoponopono e ka microautophagy.

Hoʻohui ʻia, ua ʻike ka haʻawina i ke koʻikoʻi o ka lipidation non-canonical o kahi subgroup o autophagy-related protein 8 (ATG8) mole i kapa ʻia ʻo gamma-aminobutyric acid receptor-associated proteins (GABARAPs) i ka hana hoʻoponopono. ʻO ka Lipidation e pili ana i ka hoʻololi ʻana o nā ATG8 me nā hoʻonui lipid a he hana koʻikoʻi i ka autophagy. ʻO ka lipidation non-canonical e pili ana i ka lipidating ATG8s i loko o nā endolysosomes membrane hoʻokahi ma kahi o nā phagophores pālua-membrane i ʻike pinepine ʻia i ka lipidation canonical.

Ua hōʻike nā mea noiʻi he mea koʻikoʻi nā GABARAP no ka hana mua o ka hoʻoponopono lysosomal, e pili ana i ka hoʻopili ʻana o ka mīkini ESCRT i nā lysosomes i hōʻino ʻia.

Eia kekahi, ua hōʻike ʻia ka hoʻopau ʻana o STK38 a me GABARAPs, nā mea hoʻoponopono o ka microautophagy, e hoʻokiʻekiʻe i ka laha o nā cell senescent a hoʻopōkole i ke ola o ke kumu hoʻohālike C. elegans. Hōʻike kēia mau ʻike i nā kuleana i mālama ʻia o STK38 a me GABARAP i ka mālama ʻana i ka pono lysosomal, ka hoʻoikaika ʻana i ka hana cellular olakino, a me ka pale ʻana i ka senescence cellular a me ka ʻelemakule kino.

ʻO kēia ʻike piha o ke kaʻina hana hoʻoponopono lysosomal e wehe i nā mea hou no ka hoʻolaha ʻana i ka ʻelemakule olakino a hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi no nā hana therapeutic kūpono i nā maʻi pili makahiki.

Nīnau: He aha nā lysosomes?

A: ʻO nā lysosomes nā hale kelepona i kuleana no ka wāwahi ʻana a me ka ʻeli ʻana i nā ʻāpana kelepona a me nā pathogens.

Nīnau: He aha ka microautophagy?

A: ʻO ka Microautophagy kahi kaʻina hana i hoʻoponopono ʻia e wāwahi ʻia ai nā ʻāpana kelepona pono ʻole.

Nīnau: He aha ka STK38?

A: ʻO STK38 kahi pūmua e hana koʻikoʻi i ka hoʻoponopono ʻana i nā lysosomes i hōʻino ʻia a me ka loaʻa ʻana o ka mīkini ESCRT.

Nīnau: He aha ka mīkini ESCRT?

A: ʻO ka mīkini hoʻokaʻawale endosomal i koi ʻia no ka mīkini lawe (ESCRT) he paʻakikī protein i komo i loko o nā kaʻina kelepona like ʻole, me ka hoʻoponopono lysosomal.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o GABARAP?

A: ʻO nā GABARAP he pūʻulu ʻāpana o nā molekele 8 (ATG8) pili i ka autophagy e pono ai no ka hoʻomaʻamaʻa mua ʻana i ka mīkini ESCRT i ka wā o ka hoʻoponopono lysosomal.

Nīnau: Pehea e pili ai ka hoʻoponopono lysosomal i ka ʻelemakule?

A: Ua pili ka lysosomal dysfunction a me ka poino i ka elemakule wikiwiki a me ka pōkole o ke ola. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻolaha ʻana i nā mīkini hoʻoponopono lysosomal hiki ke kōkua i ka ʻelemakule olakino a hiki ke kōkua i ka mālama ʻana i nā maʻi pili makahiki.

Nīnau: He aha ke ʻano mea hoʻohālike i hoʻohana ʻia ma kēia haʻawina?

A: Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi iā C. elegans, kahi mea ola i aʻo ʻia i ka noiʻi koolaola, e noiʻi i nā hopena o STK38 a me GABARAP depletion ma ke ʻano o ka lolo a me ke ola.