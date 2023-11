E hoemi ana i ka methane i loko o ka mahiai: he holomua ma ka mahiai hoomau

Ma ka 'Agriculture and Climate Change: Science into Action', ua kaʻana like ʻo Teagasc Principal Research Scientist, Prof Sinead Waters, i ka noiʻi groundbreaking ma ke ʻano o ka papahana 'Meth-Abate'. I ka hoʻāʻo ʻana e hakakā i ka pae weliweli o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo, ʻoi aku ka methane, i hana ʻia e ka ʻoihana mahiʻai ʻo Irish, ua hana ʻo Prof Waters a me kāna hui i nā ʻenehana mākaukau mahiʻai hou.

Ua hōʻike ʻia nā ʻikepili hou mai ka Environmental Protection Agency (EPA) he 72% o ka hoʻokuʻu ʻana o Irish agri-GHG hiki ke hoʻopili ʻia i ka methane. No laila, ke ʻimi nei ka ʻoihana i nā ala kūpono e hoʻēmi i kēia mau hoʻokuʻu.

Ua kālele ka papahana 'Meth-Abate' i ka hoʻomohala ʻana i nā mea hoʻopaneʻe methane oxidizing, kahi ʻano huahana i hana ʻia e GlasPort Bio ma Galway. Ua ʻike ʻia he palekana no ka ʻai ʻana, ua hoʻāʻo nui ʻia kēia mau mea hoʻohui peroxide, e hōʻike ana i ko lākou pono i ka hōʻemi ʻana i ka methane mai ka fermentation ruminant.

ʻO ka huahana hoʻohiki maikaʻi loa e puka mai i kēia mau haʻawina ʻo RumenGlas, e hoʻohana ana i ka calcium peroxide ma ke ʻano nui. Ua hōʻike ʻo Prof Waters i kāna kumukūʻai kūpono, me ka manaʻo e pili ana ia ma kahi o 0.9-13c ma ke poʻo i kēlā me kēia lā. Ua ʻike ka hui i kahi hōʻemi nui o ka methane emissions, me ka emi ʻana o 17% i ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka hōʻemi nui ʻana o 28% i ka nui kiʻekiʻe i hoʻohālikelike ʻia me ka pūʻulu mana.

Ma waho aʻe o kā lākou mau waiwai hoʻemi methane, hōʻike pū kēia mau mea hoʻopaneʻe i nā pono hana kūpono ma o ka hoʻihoʻi ʻana i ka hydrogen i loko o nā mea momona momona. Hōʻike kēia ʻike i kahi manaʻo hoihoi no ka poʻe mahiʻai holoholona, ​​no ka mea, hiki i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana ke hoʻopau i ka lilo o ka hoʻokomo ʻana i ka meaʻai meaʻai i kā lākou hana.

No ka hōʻoia ʻana i ka hoʻokō ʻana i nā lula palekana, e hoʻokō ʻia ka huahana RumenGlas e ka European Food Safety Authority (EFSA) i ka hoʻomaka ʻana o 2024. Ke ʻae ʻia, e hāʻawi ia i kahi hopena kūpono a kūpono hoʻi no ka poʻe mahiʻai, no ka mea hiki ke lawelawe maʻalahi ma ke ʻano pellet.

Ma waho aʻe o ka hana hou i hana ʻia e Teagasc, ua hoʻokūpaʻa nā poʻe loea ʻē aʻe i ka ʻaha kūkā i ke koʻikoʻi o ka hōʻemi ʻana i nā methane i ka mahiʻai. Ma o ka holomua ʻana i nā hana hoʻohua a me ka hoʻoponopono ʻana i nā mea pili i ka makahiki, ua manaʻo ʻia e hiki ke hoʻemi ʻia nā hoʻoiho methane enteric mai nā pipi e 25% e 2050.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana he kuleana koʻikoʻi ke kumu o ka methane, me ka nānā ʻole i ka nui o nā holoholona a i ʻole kā lākou hāʻawi ʻana i ka hoʻomehana honua. Ma ka hoʻokō ʻana i nā hoʻolālā kūpono a me nā ʻenehana e like me RumenGlas, hiki i ka poʻe mahiʻai ke hana i kahi ʻokoʻa maoli i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka hopena o ke kaiapuni o kā lākou hana, e alakaʻi ana i kahi wā e hiki mai ana no ka mahiʻai.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha nā hoʻokuʻu ʻana i ke kinoea ʻōmaʻomaʻo?

ʻO ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā kinoea i loko o ka lewa o ka Honua e kōkua i ka hopena ʻōmaʻomaʻo. Hoʻopili kēia mau kinoea i ka wela a hoʻoulu i ka hoʻomehana honua a me ka hoʻololi ʻana i ke aniau. ʻO nā GHG mua loa ka carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), a me nā kinoea fluorinated.

2. No ke aha he mea nui ka emi ʻana o ka methane i ka mahiʻai?

ʻO ka Methane kahi kinoea ʻōmaʻomaʻo ikaika i ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka hoʻomehana honua i hoʻohālikelike ʻia me ka carbon dioxide. Ma ka ʻoihana mahiʻai, loaʻa ka methane mai nā holoholona, ​​ʻoi aku ka nui o nā holoholona ruminant e like me nā pipi. He mea koʻikoʻi ka hoʻemi ʻana i ka methane i ka mahiʻai no ka hoʻēmi ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me ka loaʻa ʻana o ka hoʻomau i ka mahiʻai.

3. He aha ka papahana 'Meth-Abate'?

ʻO ka papahana 'Meth-Abate' kahi noiʻi noiʻi i hana ʻia e Teagasc, ka mana mahiʻai a me ka hoʻomohala meaʻai o Ireland. Manaʻo ka papahana e hoʻomohala i nā ʻenehana mākaukau mahiʻai a me nā hopena hou e hōʻemi i ka hoʻokuʻu ʻana i ka methane mai ka mahiʻai holoholona. ʻO kāna pahuhopu nui ka ʻike ʻana i nā ala kūpono no ka hoʻēmi ʻana i ka hopena o ke kaiapuni o ka mahiʻai me ka mālama ʻana i nā hana hana hoʻomau.

4. He aha ka RumenGlas a pehea e hana ai?

ʻO RumenGlas kahi huahana i hoʻomohala ʻia e GlasPort Bio ma Galway ma ke ʻano he ʻāpana o ka papahana 'Meth-Abate'. He mea hoʻopaneʻe methane oxidizing e hoʻohana ana i ka calcium peroxide ma ke ʻano he mea hana. Hana ʻo RumenGlas ma ke ʻano he hydrogen sink, hoʻihoʻi hou i ka hydrogen i loko o nā ʻakika momona momona, a laila e hōʻemi ana i nā hoʻokuʻu methane mai ka fermentation ruminant. Hāʻawi ʻia ia ma ke ʻano pellet, e maʻalahi ai ka poʻe mahiʻai e hoʻokomo i loko o ka hānai holoholona.

5. He aha nā pōmaikaʻi o ka hoʻohana ʻana iā RumenGlas?

Ma waho aʻe o kāna mau waiwai hoʻemi methane, hōʻike ʻo RumenGlas i nā pono hana kūpono no nā holoholona. Ma ka hoʻohuli hou ʻana i ka hydrogen i loko o nā mea momona momona, hiki ke hoʻomaikaʻi i ka hana holoholona, ​​​​e hāʻawi i ka hoʻonui ʻana i ka huahana. Hiki i kēia hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana ke hoʻopau i ke kumukūʻai o ka hoʻokomo ʻana iā RumenGlas i loko o ka meaʻai, e lilo ia i mea hoʻokele waiwai no ka poʻe mahiʻai.

