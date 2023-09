ʻIke ʻo NASA i nā Molecules "Carbon-Bearing" i ka Lewa o Exoplanet K2-18 b

Ua hoʻolaha ʻo NASA ua hōʻike ka ʻikepili mai ka James Webb Space Telescope i ka hiki ʻana mai o nā molekala "carbon-bearing" i ka lewa o exoplanet K2-18 b. Aia ma kahi o 120 mau makahiki māmā ma ka ʻāpana noho o kona hōkū hōkū, hoʻohui kēia ʻike i nā ʻike mua i hana ʻia e ka Hubble Space Telescope e hōʻike ana i ka loaʻa ʻana o kahi lewa hauwaiwai a me kahi ʻili i uhi ʻia i ka moana ma K2-18 b.

K2-18 b, i ʻike ʻia i ka makahiki 2015 e ka Kepler Space Telescope, e hoʻopuni ana i kāna hōkū hōkū ʻulaʻula ʻulaʻula i kēlā me kēia 33 lā ma kahi mamao o 13 miliona mau mile. ʻOiai ʻo kēia mamao ma kahi o ka hapakolu o ka mamao ma waena o Mercury a me ka Lā i loko o kā mākou ʻōnaehana solar, ʻo ka ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā hōkū dwarf ʻulaʻula a ʻoi aku ka maʻalili e hiki ai iā K2-18 b ke noho i loko o ka wahi noho kahi e hiki ai ka wai wai.

Ma ke ʻano he "mini-Neptune," ʻo K2-18 b ma kahi o 8.6 manawa ʻoi aku ka nui ma mua o ka Honua. ʻAʻole i loaʻa kēia ʻano exoplanet i kā mākou ʻōnaehana solar, a ua liʻiliʻi ka ʻike o ka poʻe astronomers i ko lākou lewa. Eia naʻe, manaʻo ʻo NASA ʻo kēia mau honua "Hycean", e like me K2-18 b, hāʻawi i nā wahi hoʻohiki no ke ola ʻana o ke ola.

ʻO nā ʻike hou i hana ʻia e ka Webb telescope e hōʻike ana i ka loaʻa ʻana o ka methane a me carbon dioxide i ka lewa K2-18 b. Eia kekahi, ʻo ka liʻiliʻi o ka ammonia a me ka ʻike ʻana i ka dimethyl sulfide e hōʻike ana i ka hiki ke hiki i nā moana wai ma lalo o ka lewa hydrogen-waiwai o ka honua.

ʻOiai he mea nui ka nui o kēia mau molekala, ʻike ʻo NASA ʻaʻole ia e hōʻoiaʻiʻo i ka hiki o ka honua ke kākoʻo i ke ola. ʻOi aku ka nui o ka radius K2-18 b ma mua o ka Honua, a wela paha kona moana a ʻaʻole wai paha. Pono nā nānā hou aʻe o ka exoplanet e hōʻiliʻili i nā ʻikepili hou aʻe a loaʻa ka ʻike maopopo o kona haku ʻana a me ka noho ʻana.

ʻAʻole hiki i ka Webb telescope ke nānā pono iā K2-18 b ma muli o ka ʻōlinolino o kona hōkū hoʻokipa. Akā, hilinaʻi ka poʻe kilo hōkū i ke ʻano o ke kaʻahele, kahi e ʻike ai lākou i ka emi iki ʻana o ka ʻōlinolino o ka hōkū i ka wā e hele ai ka honua i mua ona. Hāʻawi kēia ʻano hana i ka nānā ʻana i ka mālamalama e hele ana ma ka lewa o ka exoplanet, e hāʻawi ana i nā ʻike i kāna haku.

Manaʻo ʻo NASA he hoʻomaka wale kēia ʻike, no ka mea he nui nā ʻike hou aʻe o nā exoplanets hiki ke noho ʻia e hiki mai ana. Manaʻo ka ʻoihana e hāʻawi ka ʻike o Webb i ka ʻike e pili ana i nā exoplanets a me ko lākou hiki ke kākoʻo i ke ola.

Nā kumuwaiwai: NASA, University of Cambridge