ʻO nā mea ʻike hou e hoʻokūkū i ka hoʻomaopopo maʻamau o ka lewa o Venus

I nā makahiki i hala iho nei, ua ʻike ʻia ʻo Venus no kona ʻano ʻino a hoʻokipa ʻole. Eia nō naʻe, ua hana ʻelua hui ʻepekema ʻokoʻa i nā mea ʻike maka e hoʻololi i ko mākou manaʻo i nā ʻano ʻano lewa o kēia honua.

Hoʻokahi hui o nā ʻepekema honua i manaʻo i ka manaʻo e hiki ke hoʻokumu ʻia nā ʻōlinolino i ʻike ʻia ma ka lewa o Venus e nā meteors. Ua hoʻāla kēia manaʻo i ka ʻike e pili ana i ka mea e hana maoli ʻia ma Venus a hoʻohālikelike i ka manaʻo maʻamau e pili ana nā uila me nā ʻino uila.

I ka makahiki 2021, i ka lele kokoke ʻana o ka ʻaoʻao pō o Venus, ua ʻike ka Parker Solar Probe i nā nalu lekiō i kapa ʻia ʻo "nā hawewe whistler." ʻO kēia mau nalu, e hoʻololi wikiwiki ana i ka alapine, ua ʻike ʻia e neʻe ana i lalo i Venus, kūʻē i ka mea e manaʻo ʻia inā he uila.

Ua ʻike ʻo Harriet George a me kāna hui ma ke Kulanui o Colorado Boulder i kahi ʻano hoihoi o kēia mau nalu whistler Venusian. Manaʻo lākou ʻo nā haunaele i loko o nā mahina magnetic o Venus, ma mua o ka uila, hiki ke hoʻokumu i kēia mau nalu. I ka neʻe ʻana a hoʻohui hou ʻana o nā laina mākia, hoʻokuʻu ʻia ka nui o ka ikehu, hiki ke hana i nā nalu whistler i ʻike ʻia.

Ua hoʻopili ʻia nā hoʻohui hou ʻana i nā ʻano like ʻole i nā kaiapuni ʻē aʻe, e like me ka wikiwiki ʻana i ka makani lā a me ka hoʻoulu ʻana i nā aurora ma ka Honua. ʻO nā hiʻohiʻona o kēia mau hoʻohui magnetic e kūlike me ka hiki ke hana i nā nalu whistler ma Venus, e like me ka poʻe noiʻi.

Hoʻohui kēia mau ʻike i ka paʻakikī i ko mākou ʻike ʻana i nā kaʻina lewa o Venus. ʻOiai ke nīnau ʻia nei ka manaʻo o nā ʻino uila mau ma Venus, ua hohonu ka pohihihi e hoʻopuni ana i ke kumu a me ke ʻano o kāna mau nalu whistler. Ua hoʻoulu kēia i ka hoihoi o ka poʻe ʻepekema honua a me nā kilo hōkū, ka poʻe e ʻiʻini nei e ʻimi hou i kēia hoa noho lani.

