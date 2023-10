Ua hōʻike ʻia e ka poʻe ʻepekema ka hopena o ka mokulele lewa ma luna o ka honua

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema ʻo nā ʻōpala mai nā pōhaku pōhaku a me nā mokulele mokulele i waiho ʻia ma ka lewa o luna o ka Honua he hopena mau loa ia i ke aniau. Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka Proceedings of the National Academy of Sciences i ka nui o nā alumini a me nā metala exotic i ka stratosphere o ka Honua. Ua hiki i ka hui o ka poe noiʻi ke hoʻomaopopo i kēia mau metala laha ʻole e like me ka puka ʻana mai o nā mokulele mokulele e ʻā ana i ka wā e komo hou ai. Hoʻopuka kēia ʻike i nā hopohopo e pili ana i ke ʻano o ka ulu ʻana o ka ʻoihana lewa i ka lewa luna o ka Honua.

ʻO ka haʻawina e pili ana i ka hana ʻana i kahi mokulele noiʻi kūikawā i hoʻolako ʻia me kahi mea hana maʻalahi e hōʻiliʻili i nā aerosol i ka lewa. Ua hōʻike ʻia nā ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia he ʻoi aku ma mua o 20 mau mea, me ka lithium, aluminika, keleawe, a me ke alakaʻi, aia i nā ratio e like me nā mea i hoʻohana ʻia i ka mokulele. Loaʻa kēia mau metala ma kahi o 10% o nā ʻāpana sulfuric acid, he mea nui ia no ka pale ʻana a me ka pale ʻana i ka papa ozone.

ʻO ka hoʻonui nui ʻana o ka hoʻokuʻu ʻana i ka rocket ke hāʻawi nei i ka hōʻiliʻili ʻana o kēia mau mea metala ma ka stratosphere. I ka makahiki 2022, he 180 mau hoʻokuʻu ʻana i ka pōhaku, a ua manaʻo ʻia e piʻi aʻe kēia helu i ka hoʻomau ʻana o ka ʻoihana lewa i nā satelite a me nā mokulele. Hoʻomaopopo ka poʻe noiʻi i ka pono e hoʻomaopopo i ka hopena o ka lele ʻana o ke kanaka ma ka honua, ʻoi aku ka nui o ka ozone layer, kahi mea koʻikoʻi i ka lawe ʻana i ka radiation pōʻino mai ka Lā.

Hōʻike ka ʻike o ka noiʻi i ka wikiwiki o ke aʻo ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana i nā loli e kū nei i ka lewa o ka Honua. ʻOi aku ka nui o ka hopena o ka noho kanaka a me nā hana ākea ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia. He mea nui ia e hana mua i ka noiʻi ʻana i ko kākou honua i mea e hoʻomaopopo maikaʻi ai a hoʻēmi i nā hopena e hiki mai ana o ka ʻimi lewa.

Source: Nā hana o ka National Academy of Science (study)