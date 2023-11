ʻO nā Glaciers paʻakai ma Mercury: He puka makani i loko o nā kaiapuni koʻikoʻi a me ka hiki ke ola

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i hiki ke hoʻololi hou i ko mākou ʻike no Mercury, ka honua kokoke loa i ka lā. Ua hōʻike ʻia nā noiʻi hou e noho ana nā glacier paʻakai ma ka ʻili o Mercury. Hoʻopiʻi kēia ʻike i nā manaʻo mua a hōʻike ʻia ʻoiai i loko o nā kūlana paʻakikī a hoʻokipa ʻole o ka ʻōnaehana solar i loko, aia paha nā leo o nā kūlana i loaʻa ma ka Honua.

ʻO ka loaʻa ʻana o nā glacier paʻakai ma Mercury ʻaʻole ia he hanana kaʻawale. Ua loaʻa koke i nā kānaka ʻepekema nā hōʻike o nā hau hau hau hau ma Pluto, e hoʻopaʻa ana i ka ʻokoʻa ma waena o nā wahi wela a me ke anuanu o kā mākou ʻōnaehana solar. ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau glaciers e hōʻike ana e ʻoi aku ka palahalaha o ka glaciation ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua, mai ke kokoke ʻana i ka lā a hiki i ka wela o waho o ko mākou kaiāulu.

ʻO ka mea i ʻoi aku ka hoihoi o kēia ʻike ʻana ʻo ia ka hiki ke hana i kēia mau glaciers paʻakai i nā kaiapuni kūpono i ke ola, e like me kekahi mau kaiapuni koʻikoʻi ma ka Honua. Ua ʻike ʻia nā pūhui paʻakai i loaʻa ma ko mākou honua e hana i nā niches hiki ke noho ʻia i nā kūlana koʻikoʻi, e like me ka wao nahele ʻo Atacama ma Chile. Hoʻonui kēia i ka hiki ke loaʻa i nā wahi o lalo o Mercury ke ola, me ka hāʻawi ʻana i ka manaʻolana i kā mākou ʻimi ʻana i nā ʻano ola extraterrestrial.

He mea koʻikoʻi loa kēia mau wahi o ka hoʻolaha ʻana i ka waiwai nui i ko lākou ʻike ʻana i nā wahi e noho ai ma ka ʻōnaehana solar. Ke kuhikuhi nei lākou i ke ola ʻana o "nā ʻāpana Goldilocks hilinaʻi hohonu," kahi i hāʻawi ʻia ai nā hohonu kikoʻī i loko o nā hōkūhele a i ʻole nā ​​​​kino lani ʻē aʻe i nā kūlana kūpono no ke ola e ulu ai. Hoʻonui kēia ʻike honua i ko mākou ʻike ʻana i nā ʻāpana e hiki ke mālama i ke ola a hoʻohui i kahi mea koʻikoʻi i kā mākou ʻimi ʻana i ka astrobiology.

ʻOiai ʻo ka noho ʻana o nā glaciers paʻakai ma Mercury e hōʻike ana he ʻoi aku ka waiwai o ka honua ma mua o ka mea i manaʻoʻiʻo mua ʻia, ua hāpai pū kekahi i nā nīnau hoihoi e pili ana i ka ʻike ʻia ʻana o kēia mau papa waiwai. Manaʻo nā kānaka ʻepekema he hana koʻikoʻi paha ka hopena asteroid i ka ʻeli ʻana i kēia mau papa waiwai. Manaʻo lākou i ka kahe ʻana o ka paʻakai i hoʻokumu i nā glaciers, i mālama i nā volatiles no hoʻokahi piliona makahiki.

Eia kekahi, ua ʻike nā mea noiʻi e pili ana nā glacier paʻakai ma Mercury me nā hoʻonohonoho paʻakikī a me nā lua. ʻO kēia mau lua, me ka hohonu e hōʻike ana i kahi hapa nui o ka mānoanoa glacier, e hōʻike ana i nā hōʻailona o kahi haku mele waiwai. ʻO ka hiki ʻana mai o nā hollows e hōʻike ana ua hōʻike ʻia nā hopena asteroid i nā ʻāpana waiwai nui, e hoʻolilo ana i nā volatiles e sublimate i loko o nā kinoea a waiho i nā hollow forms ma hope.

ʻO ka loaʻa ʻana o nā glacier paʻakai ma Mercury hiki ke hoʻololi i ko mākou ʻike i ka honua honua a me ka mōʻaukala lewa. Hoʻopiʻi ʻo ia i nā manaʻo e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o ka papa waiwai waiwai nui a kuhikuhi i kahi ʻano nui i hoʻokumu ʻia mai ka hāʻule ʻana o kahi lewa primordial wela i nā wā pō lōʻihi. Ua alakaʻi kēia hāʻule i ka hāʻule nui ʻana o nā mahana mai ka wela nui a hiki i ke anu.

ʻO ka hopena o kēia noiʻi ua hiki loa ma mua o ko mākou honua kokoke. Ma ka hoʻomālamalama ʻana i ka hiki o nā kaʻina hana honua paʻakikī a me ka hiki ke noho ma Mercury, loaʻa i nā ʻepekema nā ʻike waiwai i ka ʻimi ʻana i ke ola ma ke ao holoʻokoʻa. Hāʻawi kēia ʻike ʻike honua i kahi hiʻohiʻona hou a hoʻoikaika iā mākou e ʻimi i nā mea hiki ʻole i hoʻohana ʻia o ko mākou kaiāulu cosmic.

NPP

1. He aha nā mea ʻepekema i ʻike ai e pili ana iā Mercury?

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i ka hiki ʻana mai o nā glacier paʻakai ma Mercury, e hoʻopiʻi ana i nā manaʻo mua e pili ana i ka honua honua a me ka hiki ke ola.

2. He aha ka manaʻo o ka noho ʻana o nā glacier paʻakai?

ʻO ka loaʻa ʻana o nā glaciers paʻakai e hōʻike ana e laha nui ʻia nā kūlana waiwai a me nā wahi noho i ka ʻōnaehana solar ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia.

3. Hiki paha i nā hau paakai o Mercury ke ola?

Manaʻo ka poʻe ʻepekema hiki i kēia mau glaciers paʻakai ke hana i nā kaiapuni e like me nā wahi noho nui ma ka Honua, e hoʻonui ana i ka hiki ke loaʻa nā wahi i lalo o Mercury i hiki ke kākoʻo i ke ola.

4. Pehea i hōʻike ʻia ai nā papa waiwai nui ma Mercury?

Manaʻo nā mea noiʻi he mea koʻikoʻi ka hopena o ka asteroid i ka ʻeli ʻana i kēia mau papa waiwai nui, e alakaʻi ana i ka hoʻokumu ʻana o nā glaciers paʻakai ma ka honua.

5. He aha ke ʻano o kēia ʻike no ko kākou ʻike ʻana i ka ʻōnaehana lā?

ʻO ka loaʻa ʻana o nā glaciers paʻakai ma Mercury e wehe i nā ala hou no ke aʻo ʻana i ka hiki ke noho ʻia o nā kino lani ʻē aʻe a hoʻonui i ko mākou ʻike i nā kūlana e pono ai ke ola ma waho o ka Honua.