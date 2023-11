Luʻu i ka Mana o ka X-ray Scattering: Wehe i nā mea huna o nā mea

Ua hoʻopau ka poʻe ʻepekema ma ka SLAC National Accelerator Laboratory i kahi hoʻomaikaʻi nui i ka Linac Coherent Light Source (LCLS), ʻo ka X-ray free-electron laser (XFEL) mua loa o ka honua. ʻO kēia hoʻomaikaʻi e hoʻolilo i ka XFEL beam i ka awelika o 10,000 mau manawa ʻoi aʻe a hoʻohua i 8,000 mau manawa hou aku i kēlā me kēia kekona, e hiki ai i ka noiʻi groundbreaking ma nā ʻano ʻepekema like ʻole.

No ka hoʻohana piha ʻana i nā mana i hoʻonui ʻia o LCLS, ua kūkulu ʻia nā mea hana ʻepekema ʻokiʻoki a me nā ʻenehana. ʻElua mea kaulana, chemRIXS a me qRIXS, hoʻohana i ke ʻano i kapa ʻia ʻo resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) e ʻimi i nā waiwai o nā mea. Ma ka hoʻopuʻi ʻana i nā puʻupuʻu X-ray mai kahi mea, hoʻokele ʻia nā electrons i loko o nā ʻātoma i nā mokuʻāina kiʻekiʻe. Ke hoʻi nei kēia mau electrons i lalo, hoʻopuka lākou i ka mālamalama, e ʻae ana i nā mea noiʻi e nānā i nā waiwai o nā mea i nā kikoʻī.

Ua holomua kēia ʻenehana o RIXS, e hāʻawi ana i nā ʻike koʻikoʻi i ka ʻano waiwai i hiki ʻole ke loaʻa ma o nā ala ʻē aʻe. Me ka hoʻonui LCLS, hiki iā RIXS ke hopu i ka hoʻololi ikaika o nā mea i ka manawa. Hiki i nā mea noiʻi ke nānā i ka pilina ma waena o ka uila uila, spin, atomic vibrations, a me ka launa pū ʻana, nā mea a pau i ka ultrafast timescales. Hiki ke hiki ke hoʻololi i kēia ma muli o ka hoʻonui ʻana o ka LCLS-II.

ʻO kekahi noi hoihoi o RIXS ʻo ia ke aʻo ʻana i ka photosystem II (PS-II), kahi paʻakikī protein i komo i ka photosynthesis. Hiki ke noiʻi ʻia nā manawa hoʻololi a me ke kahe uila i ka wā o ka hoʻokaʻawale wai o PS-II me ka hoʻohana ʻana i ka chemRIXS. Hiki i kēia noiʻi ke kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana photosynthetic maʻemaʻe a ʻoi aku ka maikaʻi.

Ma qRIXS, e nānā ka poʻe ʻepekema i ka wehe ʻana i nā waiwai o nā mea quantum e hōʻike ana i nā hanana hoihoi e like me ka superconductivity wela o ka lumi. ʻO nā ʻokikene keleawe, i kapa ʻia ʻo cuprates, he mea hoihoi loa ia ma muli o ko lākou hiki ke lawe i ke au uila me ka pale ʻole ʻana i nā wela kiʻekiʻe i manaʻo ʻole ʻia. Ma ke aʻo ʻana i nā hawewe haʻahaʻa haʻahaʻa a me kā lākou hoʻololi ʻana, manaʻo ka poʻe noiʻi e hoʻomālamalama i nā ʻano hana i lalo o ka superconductivity kiʻekiʻe.

ʻO kekahi mea hana ʻē aʻe, ʻo ka Time-resolved Atomic, Molecular and Optical Science (TMO), hiki i nā ʻepekema ke ana i nā pulses X-ray ultrashort e mau ana no nā attoseconds wale nō. ʻO kēia ʻano hana i hana mua ʻole ʻia, i kapa ʻia ʻo X-ray laser-enhanced attosecond pulse generation (XLEAP), hāʻawi i nā ʻike kikoʻī loa i ka dynamics o nā kaʻina atomic a me ka molecular.

Me kēia mau mea hana a me nā ʻenehana, hiki i ka poʻe noiʻi ma LCLS ke wehe i nā mea huna o nā mea, e koi ana i nā palena o ka ʻike ʻepekema i nā ʻano o ka physics, chemistry, a me ka biology.

He aha ke kumu o ka hoʻonui ʻana o LCLS?

ʻO ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka Linac Coherent Light Source (LCLS) ka manaʻo e hoʻomaikaʻi nui i ka ʻōlinolino a me ka helu pulse o ka X-ray free-electron laser (XFEL), e hiki ai i ka noiʻi groundbreaking ma nā ʻano ʻepekema like ʻole.

He aha ka resonant inelastic X-ray scattering (RIXS)?

ʻO ka hoʻopuʻi ʻana inelastic X-ray scattering (RIXS) kahi ʻano hana e hoʻopuehu ai i nā pulse X-ray mai kahi mea, e hoʻohuli i nā electrons i loko o kona mau mana i nā mokuʻāina ʻoi aku ka ikehu. Ma ke ana ʻana i ke kukui i hoʻokuʻu ʻia i ka wā e noho ai nā electrons i lalo, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa nā ʻike kikoʻī i nā waiwai o ka mea.

He aha ka mea e hiki ai iā RIXS ke hōʻike ʻaʻole hiki i nā ala ʻē aʻe?

Hiki iā RIXS ke hāʻawi i ka ʻike waiwai e pili ana i ke ʻano o nā mea i hiki ʻole ke loaʻa ma o nā ala ʻē aʻe. Hāʻawi ia i nā mea noiʻi e hopu i nā loli ikaika i ka manawa, e nānā i ke kahe ʻana o ka ikehu i loko o nā mea waiwai, a e aʻo i ka pilina ma waena o ka uila uila, spin, atomic vibrations, a me nā pilina.

He aha ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana i ka photosystem II (PS-II) me ka chemRIXS?

ʻO ka noiʻi ʻana iā PS-II me ka hoʻohana ʻana i ka chemRIXS kōkua i ka poʻe ʻepekema e hoʻomaopopo i nā manawa hoʻololi a me ke kahe ʻana o ka uila i ka wā o ka hoʻokaʻawale wai o photosynthesis. Hiki i kēia ʻike ke kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana photosynthetic artificial ʻoi aku ka maikaʻi e hoʻoulu ai i ka ikehu hou.

He aha nā mea quantum, a no ke aha he mea nui lākou?

Hōʻike nā mea quantum i nā waiwai kūʻokoʻa a me nā hanana ma ka pālākiō atomic, e hāʻawi ana i nā mea hiki ke holomua i nā noi ʻenehana like ʻole. ʻO ke aʻo ʻana i kēia mau mea, e like me nā copper oxides (cuprates), hiki ke hāʻawi i nā ʻike i ka superconductivity wela o ka lumi a hoʻonui i ko mākou ʻike i nā superconductors kiʻekiʻe.

He aha ka mea hiki ke hoʻokō ʻia me ka mea hoʻohana ʻana i ka Time-resolved Atomic, Molecular and Optical Science (TMO)?

ʻO ka mea hana TMO hiki i nā ʻepekema ke ana i nā pulses X-ray ultrashort i ka manawa attosecond. Hiki i kēia mana ke ʻike i nā kikoʻī kikoʻī o nā kaʻina atomic a me ka molekala, e wehe ana i nā puka e hoʻomaopopo i ka dinamika kumu i ka kemika a me ka physics.