Loaʻa i ka lele ma Mars: The Ingenious Ingenuity Helicopter

ʻO Kauka J Bob Balaram, he alumnus o ka Indian Institute of Technology (IIT) Madras, i hana nui i ka hui ʻo Mars Mission o NASA ma ka Jet Propulsion Laboratory (JPL). ʻO kāna hoʻolālā hoʻolālā a me kāna akamai ʻenekinia i paʻa i ke ala no ka hana ʻana i ka helikopter Ingenuity, e lele nei i kēia manawa ma luna o ka ʻili Martian.

ʻO ka Ingenuity, i kapa ʻia ʻo "Ginny," he mea hoʻokō maikaʻi loa ia no ka ʻoihana kikowaena US. ʻO ke kaupaona ʻana he 1.8 kg wale nō, ʻo kēia mokulele kupaianaha kahi ʻāpana o ka NASA's Perseverance rover, i hoʻokuʻu ʻia ma 2020 a hoʻomau i ka hana ma Mars. ʻO ka holo maikaʻi ʻana o ka helikopter he hōʻike ia i ko Kauka Balaram makemake a hoʻolaʻa.

ʻAʻole ʻo ke akamai o Ingenuity wale nō i kāna hana ʻana akā i kona hiki ke hoʻokele i ka lewa Martian. E like me ka lele ʻana i ka mokulele ma ka Honua, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ke aniau he mea koʻikoʻi ia no nā hana lele palekana. ʻO Kauka Balaram, ma kahi ʻatikala ma ka pūnaewele Mars Helicopter o NASA, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka lewa a me ka lewa no ka hiki ke lele ʻo Ingenuity.

ʻO ke aniawa e pili ana i nā mea e like me ka nui o ka ea, ka mahana, a me nā kiʻi makani, e pili pono ana i ka hana o ka helikopter. Pono e hoʻoponopono ʻia nā ʻāpana lele ma muli o kēia mau kūlana. Eia kekahi, pono e noʻonoʻo pono ʻia nā pilikia lele e pili ana i ka lele ʻana, ka pae ʻana, a me nā makani kiʻekiʻe, e like me nā hopohopo o kahi pailaka ma ka Honua.

No ka hōʻoia ʻana i nā mokulele palekana, ʻimi nā mea hoʻokele Ingenuity i nā poʻe loea i ka wā e hoʻohana ana i nā hiʻohiʻona like ʻole a me nā mea hana i loaʻa ma ka rover. Loaʻa kēia mau hiʻohiʻona mai nā hiʻohiʻona kaiapuni honua a hiki i nā hiʻohiʻona hiʻona maikaʻi e hopu i nā hopena kūloko i ka lua o Jezero. ʻO ka ʻikepili mai ka Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) e pili ana i ka Perseverance, i lako me nā mea ʻike lewa, e hoʻomaopopo hou i ke kaʻina hana hoʻoholo.

ʻO ka mea pōmaikaʻi, ʻoi aku ka maʻalahi o ka wānana ʻana i ka wā ma Mars i ka honua ma muli o ka nele o nā moana. ʻOi aku ka wānana o nā hiʻohiʻona ma Mars, e ʻae ana i ka hui e kālailai i ka ʻikepili o ka wā mōʻaukala e alakaʻi ana i ka lele a hoʻoholo i nā hoʻoholo.

ʻO ke akamai ponoʻī kahi hana ʻenehana kupaianaha. Kūkulu ʻia me ka fiber kalapona māmā loa a kū i ka hapalua mika ke kiʻekiʻe, hōʻike ia i ke akamai o ka ʻenekinia hou. ʻO ka lewa Martian lahilahi, ma kahi o hoʻokahi hapahaneri o ka mānoanoa o ka Honua, pono nā lau o ka helikopter e hoʻololi i ka wikiwiki o 2400 a 2900 rpm, he ʻumi manawa ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o nā helikopa ma ka Honua.

ʻO kēia hoʻokolohua hoʻāʻo ʻāina e hōʻailona i ka lele mana a hoʻomalu ʻia ma kahi honua ʻē aʻe. Ma hope o ka huakaʻi ʻana i Mars i loko o ka Perseverance rover, ua kau ʻia ʻo Ingenuity i ka ʻili Martian ma ʻApelila 3, 2021. Ma kahi puka aniani hoʻokolohua 30 mau lā, e hana ia i kahi ʻano o nā mokulele hoʻāʻo, e hoʻonui hou i ko mākou ʻike no ka mokulele extraterrestrial.

Manaʻo ʻo Dr. Balaram, he ʻenekinia haʻahaʻa a hoʻokō, e hoʻomaha koke mai NASA, me ka manaʻo e hoʻoikaika a kākoʻo i nā haumāna India i kā lākou ʻimi ʻana i ka mākaʻikaʻi lewa. Hāʻawi ʻo ia i kāna hoʻomaʻamaʻa ʻana ma IIT Madras no kona kūleʻa a manaʻoʻiʻo he nui nā haumāna akamai i India e kali nei e haʻaheo ka lāhui.

NPP:

Nīnau: He aha ka Ingenuity?

A: ʻO Ingenuity he helikopter i hoʻolālā ʻia e Dr. J Bob Balaram no ka hui ʻo Mars Mission o NASA e lele nei ma luna o ka ʻili o Martian.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ka helikopter Ingenuity?

A: ʻO ka Helicopter Ingenuity ka lele mana a hoʻomalu mua ʻia ma kahi honua ʻē aʻe, e hōʻike ana i nā holomua holomua i ka mokulele extraterrestrial.

Nīnau: Pehea ka hopena o ka wā i ka lele ʻana o Ingenuity?

A: ʻO ka lewa, me nā mea e like me ka nui o ka ea, ka mahana, a me nā ʻike makani, pili i ka hana o ka helikopter. Kūkākūkā ka hui ʻo Ingenuity i nā poʻe akamai i ka wā a hoʻohana i nā hiʻohiʻona a me ka ʻikepili mai nā mea kani ma ka Perseverance rover e hōʻoia i ka holo palekana.

Q: He aha ke kūkulu ʻana o Ingenuity?

A: Hana ʻia ka Ingenuity me ka fiber kalapona māmā loa a kū i ka hapalua mika ke kiʻekiʻe. ʻOi aku ka wikiwiki o kona mau lau ma ka wikiwiki he ʻumi manawa ma mua o nā helikopa ma ka Honua e uku i ka lewa Martian lahilahi.

Nīnau: He aha nā hoʻolālā e hiki mai ana a Kauka Balarama?

A: Hoʻolālā ʻo Dr. Balaram e hoʻomaha mai NASA a manaʻo e kākoʻo a hoʻoikaika i nā haumāna India i kā lākou ʻimi ʻana i ka ʻimi ʻana i ka lewa. Manaʻo ʻo ia e hāʻawi i nā hana outreach ma India.