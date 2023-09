E kūʻai kūʻai ʻia aku ʻo Camptosaurus Skeleton ma Paris

ʻO Barry ka Camptosaurus kahi mea i ʻike nui ʻia i ka honua o nā iwi dinosaur. Me ka mōʻaukala mai 150 miliona mau makahiki, ʻoi aku ka nui o kēia ʻai mea kanu fossilized ma mua o 80 pakeneka o ka iwi kumu. ʻO kona laʻa a me ka hoʻopiha ʻana he mea hoʻohālike i makemake nui ʻia, e alakaʻi ana i nā poʻe loea e koho i kāna kumukūʻai kūʻai ma waena o $855,000 a me $1.28 miliona. E mālama ʻia ke kūʻai aku ma ka Hotel Drouot ma Palisa ma ʻOkakopa 20.

Ua ʻike mua ʻia ʻo Barry ma Wyoming i ka makahiki 1990 a ua hoʻihoʻi ʻia ma 2000 e ka paleontologist Barry James. Ua hana ʻo Zoic Laboratory Italia i nā hana hoʻihoʻi hou i ka iwi ma hope o ka loaʻa ʻana iā ia i ka makahiki i hala e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana i nā kūlana ʻepekema.

ʻO ka mea nui, he 90 pākēneka ka piha o ka iwi poʻo o Barry, a ʻo ke koena o ka iwi o ka dinosaur he 80 pakeneka piha. Ua wehewehe ʻo Alexandre Giquello o Hotel Drouot iā ia he "mea hoʻohālike i mālama maikaʻi ʻia," e hōʻike ana i kona laha.

No ka ʻohana Iguanodontidae, ʻo Barry kekahi o nā hui dinosaur mua loa i ʻike ʻia. Ua loaʻa nā iwi ma Wyoming's Morrison Formation, kahi i ʻike ʻia no ka nui o nā waihona mōʻalihaku. ʻO ka mea e mahalo ai, ʻo nā dinosaur ornithopod, e like me Barry, he 14 pakeneka wale nō o nā mea hoʻohālike i loaʻa ma ia wahi, ʻoi aku ka maikaʻi o kēia ʻike.

ʻOiai ʻo ke kūʻai ʻana i nā iwi dinosaur i kū i ka hoʻohewa ʻana mai ka ʻepekema ʻepekema, ua lilo ia i mākeke ʻimi nui ʻia. ʻO ka makahiki i hala aku nei, ʻeono mau iwi dinosaur i kūʻai ʻia, e kiʻi ana i nā huina hoihoi. I ka makahiki 2020, ua kūʻai ʻia kahi iwi T-Rex i kapa ʻia ʻo Stan no kahi $31.8 miliona. Me ka noʻonoʻo, ʻo ke kumukūʻai i manaʻo ʻia he $ 1.3 miliona no Barry me he mea lā he kūʻai.

Inā makemake ʻoe i ka loaʻa ʻana o Barry a i ʻole kahi iwi dinosaur ʻē aʻe, he mea koʻikoʻi ia e hana i ka noiʻi hohonu e pili ana i kona kumu. ʻO ka hōʻoia ʻana i ka ʻoiaʻiʻo a me ke kānāwai o ka specimen ka mea nui e pale aku i ke kūʻai ʻana i kahi mōʻalihaku hoʻopunipuni a i ʻole ke kānāwai.

