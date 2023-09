ʻO ka pilikia ʻekolu-kino: ʻike nā mea makemakika i 12,000 mau mea hou

Ua ʻōlelo kekahi pūʻulu makemakika mai nā wahi a puni o ka honua ua loaʻa iā lākou he 12,000 mau hoʻonā hou i ka pilikia ʻekolu kino paʻakikī i ka physics a me ka makemakika. ʻO ka pilikia kino ʻekolu e pili ana i ka hana paʻakikī o ka helu ʻana i nā ʻōpuni paʻa i ka wā e launa pū ai nā mea ʻekolu me kekahi me ka umekaumaha. ʻOiai hiki ke wehewehe ʻia nā ʻōnaehana kino ʻelua me kekahi mau hoʻohālikelike makemakika, ʻo ka hoʻohui ʻana i ke kino ʻekolu e ʻoi aku ka paʻakikī o ka makemakika.

Ua hoʻokumu ʻo Isaac Newton i nā kānāwai o ka neʻe ʻana ma mua o 300 mau makahiki aku nei, a mai ia manawa mai, ua hana ka poʻe makemakika i ka ʻimi ʻana i nā hoʻonā i ka pilikia kino ʻekolu. ʻO kēia mau ʻike hou, i paʻi ʻia ma ke ʻano he paʻi mua i ka waihona arXiv, hāʻawi i kahi hoʻohui nui i ka ʻike i loaʻa, aia he mau haneli wale nō.

ʻO nā ʻōpuni hou i ʻike ʻia i loko o ka pilikia kino ʻekolu he paʻakikī a wili, e like me nā pretzels a me nā scribbles. Hoʻomaka nā mea kuhiakau ʻekolu i ka hoʻomaha ʻana a huki ʻia kekahi i kekahi ma nā ʻano spiral like ʻole ma muli o ko lākou ʻumekaumaha. Ma hope o ka lele ʻana ma mua o kekahi, neʻe lākou i kahi kaʻawale a hiki i ka hoʻohui hou ʻana o ka ʻumekaumaha iā lākou, e hana hou i kēia ʻano no ka pau ʻole. Manaʻo ka mea kākau haʻawina ʻo Ivan Hristov me ka ʻenehana ʻoi aku ka maikaʻi, hiki iā lākou ke loaʻa i ʻelima mau manawa hou aku.

ʻOiai he mea maʻamau nā ʻōnaehana kino ʻekolu i ke ao holoʻokoʻa, me nā ʻōnaehana hōkū he nui e hōʻike ana i nā hōkū he nui a i ʻole nā ​​​​hōkū e ʻōpuni ana kekahi i kekahi, ʻo ke kūpaʻa o kēia mau ʻōpuni hou i ʻike ʻia he mea koʻikoʻi no kā lākou hoʻohana pono ʻana. Hiki i nā Astronomers ke hoʻohana i kēia mau hoʻonā e hoʻomaopopo pono i ka cosmos, akā inā ʻaʻole paʻa nā orbit, ʻaʻole lākou e paʻa i nā ʻōnaehana hōkū maoli.

No ka hoʻoholo ʻana i ke kūpaʻa, koi ʻia ka noiʻi hou ʻana, no ka mea hiki i nā ikaika ʻē aʻe ke hoʻopau i nā ʻano orbital. Hōʻike ʻo Juhan Frank, he kilo hōkū ma Louisiana State University, i ka kānalua e pili ana i ka paʻa o kēia mau ʻōpuni hou. Manaʻo ʻo ia e haki nā ʻōnaehana kino ʻekolu i loko o kahi ʻōnaehana binary a me ke kino ʻekolu e pakele, ʻo ia ka mea liʻiliʻi loa o nā ʻekolu.

Eia nō naʻe, mai ka manaʻo kuʻuna, ʻo kēia mau hoʻonā hou he hana makemakika kupaianaha. Paʻa a paʻa ʻole paha, hāʻawi nui lākou i ka hoʻomaopopo ʻana i ka pilikia kino ʻekolu a paʻa i ka manaʻo koʻikoʻi nui.

