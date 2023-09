Ua ʻike ʻo Parker Spacecraft i ka ʻā ʻana o ka lā ma mua

By

ʻO ka mokulele Parker, ka mea kokoke loa i hana ʻia e ke kanaka i ka Lā, ua lele ʻo ia i kahi pahū lā ikaika i kapa ʻia ʻo coronal mass ejection (CME), e hāʻawi ana i nā mea noiʻi i nā ʻike kūʻokoʻa i kēia mau pele. Hiki i nā pele mai ka Lā ke hoʻokuʻu i nā piliona o nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia, i ka wā e kuhikuhi ʻia ai i ka Honua, hiki ke hoʻopau i nā uila uila, nā uila uila, a hiki i ka hoʻoulu ʻana i ka pōʻeleʻele o ka ʻāina.

ʻO ka Parker probe, ʻo ia ka mea wikiwiki loa i hana ʻia e ke kanaka, ʻike i ka CME a hele i loko o ia mea, e hiki ai i nā ʻepekema ke nānā i ka hanana i nā kikoʻī ʻike ʻole. He 9.2 miliona mau mile (5.7 miliona mile) ka mamao mai ka ili o ka Lā, ʻoi aku ka kokoke o Mercury i ko kākou hōkū.

Ua hōʻike ʻia nā ʻike i hana ʻia e ka mokulele mokulele Parker e holo ana ka CME ma ka wikiwiki o 1,350 kilomita (840 mau mile) i kekona. Inā e pā ka lapalapa like ʻole i ka Honua, ua like paha ia me ka 1859 Carrington Event, i manaʻo ʻia ʻo ia ka mea ikaika loa i hoʻopaʻa ʻia i ka ʻino o ka lā e hahau i ka Honua. Hiki i kēia hanana i kēia lā ke hoʻoulu i ka pōʻeleʻele ākea a hoʻopau i nā ʻōnaehana kamaʻilio inā ʻaʻole ʻike ʻia i ka manawa.

ʻAʻole naʻe i hoʻopilikia ʻia ka ʻimi Parker e ka ʻino o ka lā ma muli o kona pale wela a me ka ʻōnaehana pale wela. Ma kahi o ʻelua mau lā e nānā ana i ka CME, e hāʻawi ana i nā ʻepekema me nā ʻikepili i ʻike ʻole ʻia e pili ana i kēia mau hanana lani.

Ke kālailai nei nā kānaka ʻepekema i nā ana i hōʻiliʻili ʻia e ka mokulele i loko o ka CME a hoʻohālikelike iā lākou i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia ma waho. E kōkua ana kēia ʻimi noiʻi i nā mea noiʻi e ʻohi i ka ʻike maikaʻi ʻana i ke ʻano o kēia mau hanana a me nā pilina ma waena o nā ʻano like ʻole.

Ke hoʻokokoke nei ka Lā i ka palena kiʻekiʻe o ka lā, he kiʻekiʻe he 11 mau makahiki i kāna pōʻai hana, manaʻo nā kānaka ʻepekema e ʻike ka mokulele Parker i nā CME nui aʻe. Hoʻomaka ʻia ka lele lele ʻana o ka lā ma ka lā 27 Kepakemapa.

