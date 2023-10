Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi ʻike makapō - aia kahi moana nui i hūnā ʻia ma lalo o ka ʻōpala o ka Honua. ʻO ka wai, i mālama ʻia i loko o ka pōhaku i kapa ʻia ʻo 'ringwoodite', aia ma 400 mau mile ma lalo o ka honua. ʻO kēia ʻike i alakaʻi ʻia i ka ʻike ʻana he ʻekolu manawa ka nui o ka wai ma lalo o ka ʻili ma mua o nā kai a pau i hui pū ʻia.

Mālama ʻia ka wai ma kahi kūlana kūʻokoʻa i kapa ʻia ʻo ke ʻano like me ka sponge, ʻaʻole ia he wai, paʻa, ʻaʻole kinoea, akā he mokuʻāina ʻehā. ʻO ke ʻano aniani o ka ringwoodite e hiki ai iā ia ke huki i ka hydrogen a me ka pahele wai, e hana ai e like me ka ʻōhuʻu.

Ua ʻōlelo ʻo Geophysicist Steve Jacobsen, he ʻāpana o ka hui ma hope o ka ʻike, "Manaʻo wau e ʻike hope ana mākou i nā hōʻike no kahi pōʻai wai honua holoʻokoʻa, hiki ke kōkua i ka wehewehe ʻana i ka nui o ka wai wai ma ka ʻili o ko mākou honua noho."

Ua ʻike ʻia ma ke aʻo ʻana i nā ōlaʻi a me ka nānā ʻana i nā nalu haʻalulu i lawe ʻia e nā seismometers. Ua hōʻoia ʻia ka loaʻa ʻana o ka wai i loko o ka pōhaku ma o kēia mau heluhelu seismic.

He hopena koʻikoʻi kēia ʻike no ko kākou ʻike ʻana i ka pōʻai wai o ka Honua a me ka nui o ka wai ma ko kākou honua. E hoʻomālamalama i nā mea pohihihi i hūnā ʻia ma lalo o ka ʻāʻī o ka Honua a hōʻike i ke kahaha mau o ke ʻano.

Ma waho aʻe o kēia ʻike kupaianaha, ua ʻike hou nā ʻepekema i kahi kaiaola hou loa ma lalo o ka lua pele me ke kōkua o kahi lopako i lalo o ka wai. Hoʻomaopopo kēia mau ʻike iā mākou he nui nā mea e aʻo ai e pili ana i ko mākou honua a me kāna mau mea huna.

Sources:

- Pepa ʻepekema: 'E hoʻoheheʻe ʻia ka wai ma luna o ka ʻaʻahu lalo'

– Geophysicist Steve Jacobsen