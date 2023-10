He Comet Nui me nā "Horns" ʻokoʻa e ʻeha ana i ka honua

ʻO kahi comet nui i kapa ʻia ʻo 12P/Pons-Brooks ke neʻe wikiwiki nei i ka Honua, e hōʻike ana i kāna mau hiʻohiʻona kupaianaha i kapa ʻia ʻo "nā pū." ʻOiai ua ʻike ʻia kona lua pele nui i loko o ʻehā mahina, ʻike mau ʻia kēia mau hiʻohiʻona koʻikoʻi. ʻO ka mea i ʻoi aku ka ʻokoʻa o kēia kometa, ʻo ia ka loaʻa ʻana o kahi lua pele e kū ana ma luna. ʻO kēia kometa nui, e like me ka nui o ke kūlanakauhale, he lua pele i manaʻo ʻia e hū hou, he mau mahina wale nō ma hope o kona pahū mua ʻana. Ke hoʻomau nei ʻo ia i kāna huakaʻi i ka lā, manaʻo ʻia e hoʻokuʻu mai i ke ao kamahao o ke kinoea a me ka hau, e like me nā kiwi ʻelua e puka mai ana mai ka ʻili o ka comet.

Hoʻokaʻawale ʻia ma ke ʻano he comet cryovolcanic, 12P/Pons-Brooks kahi kumu nui e ana ana ma kahi o 30 mau kilomita ke anawaena. Aia kēia kumu i ka hui pū ʻana o ke kinoea, ka lepo, a me ka hau i kapa ʻia ʻo "cryomagma." Hoʻopuni ʻia ka nucleus o ka comet e kahi uhi kinoea i kapa ʻia ʻo "coma." Ke piʻi ka mahana o ka nucleus, hoʻokuʻu ia i nā pahū i ka lewa.

Ua ʻike ka poʻe loea i ka hoʻonui ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o nā kiwi kūʻokoʻa o ka comet. Ua hoʻohālikelike kekahi i ka hoʻohālikelike ʻana, e hoʻohālikelike ana i ke ʻano like ʻole o ka comet i nā mokulele ʻepekema ʻepekema e like me ka Millennium Falcon mai Star Wars. Hoʻopili ʻia ke ʻano like ʻole o ka coma i nā anomalies i loko o ka nucleus o ka comet. Ua wehewehe ʻo Richard Miles, he kilo hōkū mai ka British Academy of Astronomy, ʻo ka hoʻonui lōʻihi ʻana o nā kinoea i loko o ka comet e hoʻohālikelike i kona ʻano like ʻole.

I nā lā e hiki mai ana, manaʻo ʻia e hoʻomau ka hoʻonui ʻana o ka coma o ka comet, e hoʻonui hou ana i kāna mau kiwi kupaianaha. E hoʻopio ʻia ka poʻe noho o ka Honua i kēia hanana lani kupaianaha i ka lā 21 ʻApelila, 2024, ma mua o ka hoʻihoʻi ʻana i ke kometa i waho o ka ʻōnaehana solar. Akā naʻe, ʻaʻole ia e hoʻi mai a hiki i 2095.

Sources:

– Spaceweather.com

– ʻEpekema Ola