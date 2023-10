Hōʻike ʻia nā kiʻi CCTV hou i ka uila o ke kukui ma mua o ka leo nui ma Melbourne

Ua kiʻi ʻia nā kiʻi CCTV mai Melbourne, ma ka ʻākau hikina o Australia i kahi kukui uila i ukali ʻia e ka leo nui, e haʻalulu ana nā kamaʻāina. ʻO ke wikiō, i lawe ʻia e kahi kamaʻāina ma Doreen, e hōʻike ana i kahi kukui uila a me kahi kani pahū. ʻO nā kamaʻāina hopohopo mai nā wahi kokoke, e like me Balwyn lāua ʻo Doncaster, ua lawe i ka uia pūnaewele e ʻimi i nā pane.

ʻOiai he mau manaʻo noʻonoʻo like ʻole, manaʻoʻiʻo ʻo Brad Tucker ʻo Australian National University astronomer ma muli o ka haki ʻana o ka meteorite. Ua wehewehe ʻo ia i ka wā e komo ai kahi asteroid holo wikiwiki i ka lewa o ka Honua, ua hoʻokumu ka ikehu i hoʻokuʻu ʻia i kahi puʻupuʻu sonic, e hopena i ka leo pahū. Hoʻomaopopo pū ʻo Tucker ʻaʻole ia he mea maʻamau ka ʻike ʻia ʻana o ia mau hanana a ʻike ʻia e nā kamaʻāina ma nā wahi kikoʻī.

Ma muli o ka nui o ka uila a me ka pahū ʻana, manaʻo ʻo Tucker e pili ana ka asteroid ma kahi o 4 a 16 ʻīniha ka laula, e like me ka nui o ka basketball. Ua ʻā paha nā ʻāpana o ka asteroid i ke komo ʻana i ka lewa a i ʻole i iho i lalo i ka Honua.

ʻOiai akamai nā kānaka ʻepekema i ka ʻike ʻana i nā asteroids ʻoi aku ka nui ma mua o 100 mika, hiki ke ʻike ʻole ʻia nā mea liʻiliʻi e like me ka mea i hana ʻia a hiki i ka wā ma mua o ka hopena. Ua hōʻoia ʻo Tucker he mea hiki ʻole ke loaʻa i kahi asteroid e like me ka nui o ka mea nāna i hoʻopau i nā dinosaurs e pā i ka Honua. Eia nō naʻe, hiki i nā asteroid liʻiliʻi ke hoʻokuʻu i ka nui o ka ikehu.

Ua hōʻike nā mea hōʻike, e like me Jason Busuttil mai Langwarrin, i ka ʻike ʻana i ka meteor e hele ana i nā Dandenong. Ua hāʻawi nā kiʻi CCTV i nā hōʻike waiwai no nā ʻepekema e aʻo nei i kēia mau hanana lani.

