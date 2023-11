Hele ʻo Mars iā MIA: ʻO ka Hula Silent of Solar Conjunction

Hoʻopuka ʻia ma: Poalua, 21 Nov 2023 04:17:23 PKT

Ua kokoke e nalowale ʻo Mars, ko mākou honua kokoke i ka ʻike o ka Honua, e koi ana iā NASA e hoʻōki i kāna mau misionari ma ka Red Planet. Hana ʻia kēia ʻano, ʻike ʻia ʻo ka hui ʻana o ka lā, i ka wā e hoʻolikelike ai ka Honua, Mars, a me ka Lā i kahi laina pololei, e ālai ana i ka ʻike a hoʻopau i nā hōʻailona ma waena o nā hōkū ʻelua. ʻO ka hopena, ʻike ʻole ʻia ʻo Mars i ka Honua a hiki i Nowemapa 25.

I ka wā o ka hui ʻana o ka lā, ʻaʻole hiki ke kamaʻilio ma waena o nā rovers, nā pae ʻāina, a me nā orbiter o NASA ma Mars a me ka Honua. Hana ʻia ka ʻōpuni ahi o ka Lā ma ke ʻano he pale, e pale ana i ka lawe ʻana i nā hōʻailona. ʻO ka hoʻouna ʻana i nā ʻōlelo aʻoaʻo hou a i ʻole ka hoʻāʻo ʻana e kamaʻilio i kēia wā he mea weliweli loa ia, no ka mea, hiki i ka hoʻopili ʻana mai nā ʻāpana i hoʻopiʻi ʻia e ka Lā ke hoʻopōʻino i nā leka a hiki ke hoʻoweliweli i ka mokulele.

No ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā pōʻino, ua hana ʻo NASA i nā hana makaʻala. Ua hoʻomākaukau lākou i nā papa inoa "to-do" no ka holo kaʻa e hahai kūʻokoʻa i ka wā hoʻomaha. E hele ka mokulele i ka autopilot, e ʻae iā NASA e nānā i ko lākou kūlana olakino a hōʻiliʻili i ka ʻikepili ʻoiai ʻo ka ʻeleʻele kamaʻilio.

ʻAʻole kēia ka manawa mua i ʻike ai ʻo NASA i ka hui ʻana o ka lā. I loko o nā makahiki, ua mākaukau lākou i ka hoʻokele ʻana ma kēia hula hōkū. ʻOiai e haʻalele ʻia ka mokulele Mars no ka manawa pōkole, ke kūpaʻa nei ʻo NASA i ko lākou hiki ke mālama i ke kūlana a hōʻoia i ka maikaʻi o kā lākou mau misionari.

I kēia mau pule e hiki mai ana, e hoʻomau nā hui misionari o NASA e nānā pono i ka mokulele a hoʻolohe i nā hōʻailona o ka pilikia. Ua hōʻike ʻo Roy Gladden, ka luna o ka Mars Relay Network ma NASA's Jet Propulsion Laboratory, i ko lākou kūpaʻa i ka mālama ʻana i ka maikaʻi o ka mokulele a me ka nānā ʻana i kā lākou holomua a puni ka hui.

ʻOiai e nalowale ana ʻo Mars mai ko mākou mau maka, ke hoʻomau nei ka ʻimi ʻepekema o ka Red Planet ma hope o nā hiʻohiʻona. ʻO nā mikiona a me nā ʻike a NASA ma Mars ua hoʻokokoke iā mākou i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ko mākou hoa noho lani a hoʻonui i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa.

NPP

Nīnau: He aha ka hui ʻana o ka lā?

A: ʻO ka hui pū ʻana o ka lā he mea ia e ʻike ʻia i ka wā e hoʻolikelike ai ka Honua, Mars, a me ka Lā i kahi laina pololei, i ʻike ʻole ʻia ai nā hīkū ʻelua.

Nīnau: No ke aha e hoʻopau ai ka hui ʻana o ka lā i ke kamaʻilio ʻana ma waena o ka Honua a me Mars?

A: Ke ālai nei ka ʻōpuni ahi o ka Lā i ka ʻike a keakea i nā hōʻailona e hoʻouna ʻia mai ka Honua a me Mars, i hiki ʻole ai ke kamaʻilio.

Nīnau: He aha nā pilikia e pili ana i ka hoʻouna ʻana i nā hōʻailona i ka wā hui lā?

A: Hiki ke hoʻopōʻino ʻia nā hōʻailona i hoʻouna ʻia ma ka hui ʻana o ka lā e nā mea i hoʻopaʻa ʻia i hoʻoiho ʻia e ka Lā, hiki ke hoʻoweliweli i ka mokulele.

Nīnau: Pehea e hoʻemi ai ʻo NASA i nā pilikia i ka wā o ka hui lā?

A: Hoʻomākaukau ʻo NASA i nā papa inoa "to-do" no ka mokulele e hahai kūʻokoʻa i ka wā hoʻomaha a nānā i ko lākou kūlana olakino e hōʻoia i ko lākou pono.

Q: Pehea ka lōʻihi o ka hui ʻana o ka lā?

A: E mau ana ka hui o ka lā a hiki i ka lā 25 o Nowemapa, kahi e ʻike ʻole ʻia ai ʻo Mars mai ka Honua.