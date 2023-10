ʻO ka ʻōlaʻi ikaika loa i hoʻopaʻa ʻia e nā Tectonic Forces, ʻaʻole i ka hopena Asteroid

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema ʻo ka ʻōlaʻi ikaika loa i hoʻopaʻa ʻia ma Mars ʻaʻole i hoʻokumu ʻia e ka hopena asteroid, akā na nā mana tectonic i loko o ka honua ponoʻī. Hōʻike kēia hōʻike e ʻoi aku ka ikaika o Mars ma mua o ka mea i manaʻoʻiʻo mua ʻia.

ʻO ka NASA InSight lander, ka mea i pae ma Mars i Nowemapa 2018, ua ʻike ʻia he ōlaʻi 4.7 ma ka nui o Mei 4, 2022. Ua ʻoi aku ka ikaika o kēia ōlaʻi ma mua o ka mea hoʻopaʻa moʻolelo ma mua, a ua ana ʻia hoʻi e InSight i 2021. ʻAʻole like me ka hapa nui o nā marsquakes mau loa hoʻokahi hola, ua hoʻomau ʻia ke kani ʻana o kēia ōlaʻi no ʻeono mau hola i ʻike ʻole ʻia, a lilo ia i ʻōlaʻi lōʻihi loa i hoʻopaʻa ʻia ma kahi honua ʻē aʻe.

ʻOiai ua ʻike ʻo InSight ma luna o 1,300 marsquakes mai kona hōʻea ʻana i Mars, ua kū kēia ōlaʻi no ka mea ua like kona hōʻailona me nā hopena asteroid. Akā naʻe, ʻaʻole i ʻike ʻia kahi hōʻike o ka lua pele a i ʻole ka lepo lepo, e alakaʻi ana i nā kānaka ʻepekema i ka manaʻo o ke ōlaʻi no ke kumu tectonic.

Kū'ē i ka naʻauao maʻamau, ua manaʻo mua ʻia ʻo Mars he liʻiliʻi loa a he anuanu loa e hōʻike i ka hana tectonic. ʻAʻole like me ka Honua, ʻaʻohe papa tectonic o Mars e neʻe i ka pane ʻana i nā ikaika i loko o ka ʻahu. Akā, ʻo ke ōlaʻi i ʻike ʻia e InSight ma muli paha o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke koʻikoʻi o nā piliona makahiki i loko o ka ʻāʻī o Mars, i hoʻokumu ʻia e like me nā ʻāpana like ʻole o ka honua i hoʻomaʻalili a emi i nā ʻano like ʻole.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hana tectonic o Mars no ka ʻimi ʻana e hiki mai ana a me ka noho ʻana o ke kanaka. Ma ke aʻo ʻana i ka hāʻawi ʻana i nā koʻikoʻi ma ka honua, manaʻo ka poʻe ʻepekema e hoʻoholo i nā wahi palekana no ka noho ʻana o ke kanaka a me nā wahi e pale ʻia.

Ua paʻi ʻia kēia noiʻi ʻāina ma ka puke pai Geophysical Research Letters.

Sources:

- "ʻO ka Marsquake ikaika loa he tectonic, ʻaʻole he haʻalulu asteroid" - Space.com

- "No ke aha e haʻalulu nei ʻo Mars i ko mākou honua" - NASA's Mars InSight Mission