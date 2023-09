Ka Mars Technology Institute: Paving the Way for Martian Colonies

ʻO ka Mars Society, i hoʻokumu ʻia ma 1998 e Dr. Robert Zubrin a me nā lālā ʻē aʻe, ua hoʻolaʻa lōʻihi i ke aʻo ʻana i nā ʻenehana hoʻonohonoho no Mars a me ka hoʻolaha ʻana i nā pono o ia mau misionari. Ke kūkulu nei ma luna o kā lākou hoʻoikaika ʻana, ua hoʻolaha hou ka hui i kahi hana hoihoi hou - ka hoʻokumu ʻana o ka Mars Technology Institute.

ʻO ka pahuhopu nui o ka Mars Technology Institute ʻo ia ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana kūpono no ka hoʻokumu ʻana i kahi noho hoʻomau ma ka honua ʻulaʻula. ʻOiai ʻo nā hui e like me SpaceX e kālele ana i ke kūkulu ʻana i nā ʻōnaehana kaʻa e hiki ai i Mars, ke manaʻo nei ka institute e hoʻoponopono i ka paʻakikī o ka noho ʻana a me ka ulu ʻana i nā kaiapuni Martian.

Ma ke kamaʻilio e pili ana i ke koʻikoʻi o kēia hana, ua ʻōlelo ʻo Kauka Robert Zubrin, ʻo ia hoʻi ka pelekikena o ka Mars Society, i ka pono o kahi ʻoihana i hoʻolaʻa wale ʻia i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana koʻikoʻi. Ua ʻōlelo ʻo ia, "Ke neʻe wikiwiki nei ʻo SpaceX a me nā ʻoihana ʻoihana ʻē aʻe e hoʻomohala i nā ʻōnaehana kaʻa e hiki ai iā mākou ke hele i ka honua Mars. ʻO ka mea e pono ai he ʻoihana i hoʻolaʻa ʻia i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana e hiki ai iā mākou ke ola i ko mākou wā i laila.

Ma ka nānā ʻana i nā ʻano ʻenehana o ka colonization, manaʻo ka Mars Technology Institute e hoʻoponopono i nā mea koʻikoʻi e like me nā ʻōnaehana kākoʻo ola, kūkulu hale noho, hana ʻai, a me ka hoʻohana waiwai. He mea koʻikoʻi kēia mau wahi no ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻāina hoʻomau a noho ʻia no nā kolone Martian e hiki mai ana.

I kēia manawa, ʻaʻole e hoʻolaha ʻia nā kikoʻī hou aku e pili ana i ka Mars Technology Institute, me kāna mau wahi noiʻi kūikawā a me nā hoa. Eia nō naʻe, me ka hoʻokumu ʻana o kēia kula, ʻo ka moeʻuhane o ke kanaka e lilo i ʻano ʻano honua he nui i mua. Ma ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana i koi ʻia no ka noho ʻana o Martian, e pāʻani ka institute i kahi mea koʻikoʻi i ka hoʻolālā ʻana i ka wā e hiki mai ana o ka ʻimi ākea.

Nā wehewehena:

- Mars Society: He hui hoʻolaha ākea i kālele ʻia i ke aʻo ʻana i nā ʻenehana hoʻonohonoho no Mars a me ka hoʻolaha ʻana i nā misionari i ka honua ʻulaʻula.

- Mars Technology Institute: kahi hui i hoʻolaʻa ʻia no ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana i koi ʻia no ka hoʻokumu ʻana i kahi noho ma Mars.

