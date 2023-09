Koho ʻia ʻo ESA Astronaut Marcus Wandt i Axiom Mission 3

Ua koho ʻia ʻo Marcus Wandt project astronaut ESA mai Suedena e huakaʻi i ka International Space Station (ISS) ma Axiom Mission 3 (Ax-3) i Ianuali 2024. Ua kākoʻo ʻia ka misionari, i kapa ʻia ʻo Muninn, e ESA a me ka Swedish National Space Agency ( SNSA). E lawelawe ʻo Marcus ma ke ʻano he loea mikionale ma lalo o ke kauoha a Michael López-Alegría, ke poʻokela astronaut o Axiom Space, e hōʻike ana iā ʻAmelika a me Sepania ma ke ʻano he kamaʻāina ʻelua.

ʻO ka mikiona Ax-3 ka huakaʻi lele mokulele kanaka mua loa me kahi astronaut kākoʻo ʻia e ESA. Hōʻike kēia i ke kākoʻo o ESA no kahi hanauna hou o ka poʻe mākaʻikaʻi lewa e hoʻohana ana i ke komo ʻana i ka ʻoihana i ka lewa no ka hoʻoulu ʻana i ka hoʻokele waiwai o ʻEulopa a hoʻonui i ka ʻike ma mua o ka Honua.

ʻO nā lālā ʻē aʻe no ka mikiona Ax-3 ʻo Walter Villadei, he kolonela Air Force Italia a me ka mea hoʻokele, a me ka Misiona ʻo Alper Gezeravci mai Türkiye. Loaʻa i nā poʻe holo moku ʻekolu ka ʻike holoʻokoʻa a lawelawe i nā pūʻali ea o ko lākou lāhui.

ʻO ke komo ʻana o ESA i kēia mikiona e hōʻike ana i ke kūpaʻa o ka ʻoihana i ke kākoʻo ʻana i kona mau lālā lālā a me ka hoʻolaha ʻana i nā mikiona wikiwiki a pōkole e hoʻohua i ka ʻepekema maikaʻi, hoʻolaha, hoʻonaʻauao, a me nā pono no ke ola ma ka Honua. Manaʻo ʻia ka mikiona Ax-3 e hoʻololi, e hoʻonoho ana i nā lāhui ʻEulopa ma ke ʻano he paionia i ka ʻoihana ʻoihana kūʻai.

E hoʻokuʻu ʻo SpaceX Falcon 9 i ka Ax-3 ma kahi mokulele SpaceX Crew Dragon mai NASA's Kennedy Space Center ma Florida, USA. Ke hoʻopaʻa ʻia me ka ISS, e hoʻopau ʻo Marcus i nā lā he 14 e alakaʻi ana i ka noiʻi microgravity a me nā hana hoʻonaʻauao.

Ke hele nei ʻo Marcus i kahi papahana hoʻomaʻamaʻa ikaika ma ʻEulopa, USA, Kanada, a me Iapana e hoʻomākaukau ai no ka misionari. Hiki ke hahai ʻia kāna huakaʻi ma ka ESA's Exploration blog, X, a me Instagram.

Puna: ESA (European Space Agency) a me Axiom Space