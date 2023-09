Ka pilina ma waena o ka nui o ke kelepona a me ka helu ma ke kino kanaka

ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke pai PNAS ua hoʻomālamalama i ka pilina ma waena o ka nui o ka cell a me ka helu ma ke kino o ke kanaka. Ua hōʻuluʻulu nā mea noiʻi i ka ʻikepili e pili ana i ka nui o nā cell mai 1,500 mau kumu, e ʻike ana ma kahi o 400 mau ʻano kelepona kūʻokoʻa i hoʻolaha ʻia ma luna o nā ʻōnaehana kiko 60. Ua hoʻohana lākou i kēia ʻikepili no ka hoʻokumu ʻana i kahi hiʻohiʻona o nā ʻāpana no nā ʻano kelepona nui kanaka.

Ua hōʻike ʻia ka haʻawina e kūpaʻa mau ka nui o nā cell ma waena o nā kāne a me nā makahiki, me nā ʻano like ʻole o ka helu cell. No ka laʻana, ua hōʻike ke kumu hoʻohālike kāne i ke kaumaha o ke koko ma kahi o 4.7 kg a ua māhele ʻia i 53 mau ʻano e pili ana i nā ʻōnaehana kiko 30. Aia ka lolo kāne ma kahi o 88 biliona neurons a me ka helu like ʻole o nā neurons.

ʻO kahi ʻike hoihoi o ka haʻawina ʻo ia ka pilina ma waena o ka nui o ke kelepona a me ka helu. Ua ʻike ʻia ke hoʻonui ʻia ka nui o ka cell, e emi ana kona helu, a ʻo ia hoʻi. Hōʻike kēia i kahi pilina pili ʻole ma waena o ka nui a me ka helu.

Ua hōʻike pū ka haʻawina i ka hāʻawi ʻana i ka biomass cell ma nā ʻano cell like ʻole. Hāʻawi nui ka ʻiʻo a me ka momona i ka biomass cell, ʻoiai ʻo ka helu cell e hoʻomalu ʻia e nā platelets, nā ʻulaʻula ʻulaʻula, a me nā keʻokeʻo keʻokeʻo. Hāʻawi ka noiʻi i nā ʻike e pili ana i ka nui o nā pūnaewele kanaka, me ke koko ʻulaʻula ma mua o hoʻokahi miliona mau manawa ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o ka cell muscle.

ʻO ka holoʻokoʻa, hoʻohui kēia haʻawina i ko mākou ʻike i ka haku mele a me ka hana o ke kino kanaka. Hāʻawi ia i kahi kumu nui no ka noiʻi e hiki mai ana a hāʻawi i ka hoʻomau ʻana i ka hoʻomau ʻana i ka ʻike ʻana i kēlā me kēia ʻano kelepona kanaka ma o nā hana e like me ka Human Cell Atlas.

