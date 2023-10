Hōʻike ʻo Mills CNC i ka SYNERGi Premier Cell ma FANUC Open House

ʻO Mills CNC, ka mea hoʻolaha kūʻokoʻa o DN Solutions 'a me Zayer machine tool ma UK a me ʻIlelani, ke hōʻike nei i kahi SYNERGi Premier automated manufacturing cell ma ka hanana hale wehe FANUC i mālama ʻia mai 14-16 Nowemapa. Hōʻike kēia hōʻikeʻike i ka ʻike o Mills CNC ma ke ʻano he alakaʻi alakaʻi o nā ʻōnaehana automation holomua i nā mea hana ʻāpana.

ʻO ke kelepona ʻo SYNERGi Premier kahi ʻenehana hana ʻenehana hou i hoʻolālā ʻia e hoʻonui i ka huahana a me ka pono. Hoʻohui ia i nā robots FANUC, nā mea mīkini, a me nā ʻenehana ʻokiʻoki ʻē aʻe e hoʻoponopono i nā kaʻina hana. Hāʻawi ke kelepona i nā mea hana me ka maʻalahi, hiki iā lākou ke hana i nā ʻāpana kiʻekiʻe me ka liʻiliʻi o ke kanaka.

Ma ka hale wehe FANUC, manaʻo ʻo Mills CNC e hōʻike i nā hiki a me nā pono o ka cell SYNERGi Premier i nā ʻoihana ʻoihana a me nā mea hoʻoholo. He kahua ka hanana e hōʻike i nā holomua hou loa i ka automation a me ka ʻenehana hana.

Ua hoʻokumu ʻo Mills CNC i kahi kaulana kaulana no ka hāʻawi ʻana i nā hopena hou i ka ʻoihana hana. Ma keʻano he mea hoʻolaha kūʻokoʻa o DN Solutions 'a me Zayer mīkini mea hana, hāʻawi ka hui i nā mea kūʻai aku me nā lako kiʻekiʻe o ka laina a me ka lawelawe kūikawā. ʻO kā lākou akamai i nā ʻōnaehana automation holomua e hiki ai i nā mea hana ʻāpana ke hoʻoikaika i kā lākou hana a noho i mua i kahi ʻoihana e ulu wikiwiki nei.

Ma keʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hōʻike ʻana o ka cell SYNERGi Premier ma ka hale wehe FANUC e hōʻike ana i ka kūpaʻa o Mills CNC i ke kākoʻo ʻana i ka ʻoihana hana ma o ka hāʻawi ʻana i nā ʻōnaehana automation ʻokiʻoki. Ma o kā lākou hui pū ʻana me nā ʻoihana alakaʻi ʻoihana e like me FANUC, ke hoʻomau nei ʻo Mills CNC i ka hoʻoikaika ʻana i ka hana hou a me ka pono i ka ʻoihana hana.

Nā wehewehena:

- Pūnaehana hana ʻokoʻa: He ʻōnaehana e hoʻohui i nā ʻenehana hana like ʻole a me nā ʻāpana automation e hoʻomaikaʻi i nā kaʻina hana.

- Mea hana ʻāpana: He hui e hana ana i nā ʻāpana a i ʻole nā ​​​​ʻāpana no nā huahana nui a i ʻole nā ​​ʻōnaehana.

Sources:

– Mills CNC: [kumu URL]

- FANUC: [kumu URL]