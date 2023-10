Hoʻololi i ke ʻano o ka Māmā: Nā hopena Pseudogravity i nā Crystal Photonic

Ua holomua nui ka poʻe noiʻi i ka hoʻoponopono ʻana i ka māmā me he mea lā e ʻike ana i nā hopena o ka umekaumaha. Paʻi ʻia i loko o ka puke pai Physical Review A ma Kepakemapa 28th, 2023, loaʻa kēia mau ʻike i nā manaʻo no ka optics, ka noiʻi waiwai, a me ka hoʻomohala ʻana o nā kamaʻilio 6G.

Ua hoʻokumu lōʻihi ka manaʻo pili o Albert Einstein e hiki i nā māla umekaumaha ke hoʻololi i ke ala o nā hawewe electromagnetic, me nā hawewe electromagnetic māmā a me terahertz. Ua manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo ka hoʻololi ʻana i nā kristal i ka ʻāpana ikehu haʻahaʻa hiki ke hoʻohālikelike i nā hopena o ka gravity, e hana ana i kahi mea i kapa ʻia ʻo pseudogravity.

ʻO ka hui o nā mea noiʻi i alakaʻi ʻia e Professor Kyoko Kitamura mai ke Kula ʻOihana ʻEnekinia ma ke Kulanui ʻo Tohoku i hoʻomaka e noiʻi inā hiki i ka distortion lattice i nā kristal photonic ke hoʻopuka i kēia mau hopena pseudogravity. Loaʻa i nā kristal Photonic nā waiwai kūʻokoʻa e hiki ai i nā ʻepekema ke hoʻoponopono a hoʻomalu i ka ʻano o ka mālamalama i loko o nā kristal, e hana ana ma ke ʻano he "mea hoʻokele kaʻa" no ka mālamalama.

Ma ka hoʻokomo ʻana i ka distortion lattice, e hōʻike ana i ka hoʻololi ʻana o ka hoʻokaʻawale maʻamau o nā mea i loko o nā kristal photonic, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻololi i ke ʻano o ka pūʻulu photonic o nā kristal. ʻO ka hopena, ua hahai nā kukuna māmā i nā ala ʻōniʻoniʻo i loko o nā kristal, e like me ke ala o ka mālamalama e hele ana i kahi mea astronomical nui e like me ka lua ʻeleʻele.

Ua hoʻohana nā hoʻokolohua i kahi aniani kiʻi kiʻiʻoniʻoni i hoʻoheheʻe ʻia me ka lattice maʻamau o 200 micrometers a me nā hawewe terahertz. Ua hōʻike maikaʻi ʻia ka hoʻohuli ʻana o kēia mau nalu, e like me ke ʻano o ka umekaumaha e piʻo ai i nā ala o nā mea.

Ua ʻike ʻo Associate Professor Masayuki Fujita mai ke Kulanui ʻo Osaka e hiki ke hoʻohana ʻia ka hoʻokele kukuna mokulele i ʻike ʻia i loko o ka pae terahertz i nā kamaʻilio 6G. Eia kekahi, hōʻike kēia mau ʻike pehea e hiki ai i nā kristal photonic ke hoʻohana i nā hopena gravitational, e hoʻokaʻawale i ke ala no ka holomua i ka graviton physics.

Ke wehe nei kēia noiʻi i nā mea hou i ke kahua o ka optics a me ka noiʻi waiwai, a me ka hāʻawi ʻana i nā holomua i nā ʻenehana kamaʻilio. Ma ka hoʻololi ʻana a me ka hoʻomalu ʻana i ke ʻano o ka mālamalama me ka hoʻohana ʻana i ka lattice distortion i nā kristal photonic, hiki i nā ʻepekema ke wehe i nā ʻike hou aʻe i ke ʻano kumu o ka mālamalama a me ke ao holoʻokoʻa.

Ka Palapala Moʻolelo:

Nanjyo, K., et al. (2023) Deflection of electromagnetic waves by pseudogravity in distorted photonic crystals. Nānā kino A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Source: Ke Kulanui o Tohoku