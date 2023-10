ʻO ka Mars Orbiter Mission-2: E ʻimi ana iā Mars me nā uku uku

Ke hoʻomākaukau nei ʻo India no kahi mea nui hou i ka ʻimi ākea me ka Mars Orbiter Mission-2 e hiki mai ana, ʻike ʻia ʻo Mangalyaan-2. E hoʻolako ʻia kēia misionari me nā ʻano ʻokoʻa like ʻole o nā uku ʻepekema, kēlā me kēia ma nā pae like ʻole o ka hoʻomohala ʻana.

ʻO kekahi o nā uku koʻikoʻi ʻo ka Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), ka mea e hana koʻikoʻi i ka hōʻoia ʻana i ke ola o nā apo Martian hypothesized a me ka wehe ʻana i ke kumu o ka lepo. Hiki paha ka lepo mai nā mahina enigmatic o Mars, ʻo Phobos a me Deimos. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu o kēia lepo e hāʻawi i nā ʻike waiwai i nā kaʻina hana honua ma Mars.

ʻO kekahi uku koʻikoʻi ʻo ia ka Radio Occultation (RO) hoʻokolohua, e kālele ana i ke ana ʻana i nā ʻaoʻao kūʻokoʻa a me ka electron density profile i ka lewa Martian. Ma ka hoʻohana ʻana i ka microwave transmitter, manaʻo kēia hoʻokolohua e loaʻa i kahi ʻike hohonu o ka haku mele ʻana a me ke ʻano o ka lewa. He mea nui kēia ʻikepili no ke aʻo ʻana i ke aniau a me ke ʻano o ka wā ma Mars.

E hōʻike pū ana ka misionari Mangalyaan-2 i ka Energetic Ion Spectrometer (EIS), ka mea e nānā i nā ʻāpana ikaika i ka honua Martian. E kōkua kēia i nā kānaka ʻepekema e aʻo i ka pilina ma waena o ka makani lā a me ka lewa Martian, e hoʻomālamalama ana i ke kahua magnetic o ka honua a me kona hopena i ka lewa.

Eia kekahi, e lawe ka misionari i ka Langmuir Probe a me ka Electric Field Experiment (LPEX). Na kēia mau mea hana e ana i nā māla uila a me nā density plasma i loko o ka ionosphere Martian, e hāʻawi ana i nā ʻikepili koʻikoʻi e pili ana i ka lewa luna a me kāna pilina me ka makani lā.

Mālama ka Mars Orbiter Mission-2 i ka ʻōlelo hoʻohiki nui no ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike no ka Honua Ula. Ma ka lawe ʻana i kēia mau uku uku, manaʻo ʻo ISRO e hōʻiliʻili i ka ʻikepili koʻikoʻi ma ka lewa Martian, ka lepo, a me ka ionosphere. ʻO nā ʻike i loaʻa mai kēia mikiona e kōkua i ko mākou ʻike i nā kaʻina hana honua a me ka lewa o Mars.

Nā wehewehena:

1. Uku: ʻO nā mea hana a i ʻole nā ​​​​mea hana i lawe ʻia e kahi mokulele no ka hana ʻana i nā hana ʻepekema a ʻenehana paha.

2. Mars Orbit Dust Experiment (MODEX): He ukana ʻepekema e manaʻo ana e hōʻoia i ke ola o nā apo Martian a e aʻo i ke kumu a me ka haku ʻana o ka lepo.

3. ʻO ka hoʻokolohua Radio Occultation (RO): He ukana e ana i ka ʻike kūʻokoʻa a me ka electron density profile ma ka lewa Martian me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana microwave.

4. Energetic Ion Spectrometer (EIS): He mea hana ʻepekema e kālailai ana i nā ʻāpana ikaika i loko o ke kaiapuni Martian.

5. ʻO Langmuir Probe a me Electric Field Experiment (LPEX): Nā mea hana e ana i nā māla uila a me nā density plasma i ka ionosphere Martian.

