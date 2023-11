ʻatikala hou: wehe ʻana i kahi kūlana pōʻino: ʻo ka ʻike ʻana i nā ʻīlio i mālama ʻole ʻia e koi i ka noiʻi.

Ua hoʻomaka ʻia kahi hanana hoʻonāukiuki ma Fayetteville, ʻoiai ua hoʻomaka nā luna i kahi hoʻokolokolo i ke kūlana pilikia o ʻehiku mau ʻīlio ʻai ʻole i loaʻa ma kahi hale ma Kaywood Drive. Ua kiʻi kekahi hoa pili i nā kiʻi a me nā wikiō i alakaʻi i ka Cumberland County Animal Services i ke kahua. ʻO ka mea minamina, ua ʻike ʻia ua make kekahi ʻīlio, a ʻo kekahi ʻīlio e pono e hoʻomaʻemaʻe ʻia ma muli o kona ʻano ʻino. ʻO nā holoholona ʻelima i koe i hōʻike i nā hōʻailona weliweli o ka ʻai ʻole a ua ʻike ʻia ua loaʻa i ka maʻi parvovirus.

Ua hōʻike ʻo Elaine Smith, Luna Hoʻokele o Cumberland County Animals Services i ka hopohopo no ka mālama ʻole ʻia a me nā pilikia e pili ana i ka parvovirus. "Makemake maoli nā ʻīlio, a he mea kaumaha ka ʻike ʻana i ko lākou mokuʻāina. Ke hopohopo nui nei mākou no ka parvovirus, no ka mea, hiki i nā holoholona i pili me ka waiwai ke pilikia," wehewehe ʻo Smith. Eia nō naʻe, ʻaʻole i ʻike ʻia ke kumu kikoʻī o ka make ʻana o ka ʻīlio i make, e paʻakikī ana i ka hoʻokolokolo ʻana.

Ke noʻonoʻo ikaika nei nā mana inā pono e waiho ʻia nā hoʻopiʻi hewa i ke kanaka kuleana no ka mālama ʻana i kēia mau holoholona. I ka manawa like, ua hoʻopuka ʻo Cumberland County Animal Services i kahi ʻōlelo aʻoaʻo koʻikoʻi, e koi ana i ka mea i loaʻa koke i kahi holoholona mai ka hale e ʻimi koke i kahi loiloi piha mai kahi kauka lapaʻau laikini. ʻO kēia kaʻina hana e hoʻomaopopo i ka hoʻoili ʻia ʻana o ka maʻi virus a pale i ka laha hou ʻana i nā holoholona ʻē aʻe.

Hōʻike kēia kūlana kaumaha i ke koʻikoʻi o ka mālama pono ʻana i nā holoholona a me nā hopena weliweli e hiki mai ana mai ka mālama ʻole ʻana. Ma ka kaʻana like ʻana i kēia mau hanana pilikia, manaʻolana mākou e hoʻonui i ka ʻike e pili ana i ke koʻikoʻi o ka hāʻawi ʻana i ka mālama pono a me ka nānā ʻana i kā mākou mau hoa wāwae ʻehā. E hui pū kākou i nā pūʻali e kākoʻo i nā hui e hana luhi ana e hoʻopakele a hoʻoponopono hou i nā holoholona i loaʻa i ka mālama ʻole a me ka hana ʻino, e hōʻoiaʻiʻo ana e loaʻa iā lākou ke aloha a me ka mālama pono iā lākou.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

He aha ka parvovirus?

ʻO Parvovirus kahi maʻi maʻi lele nui loa e pili ana i nā ʻīlio, ʻoi aku ka nui o nā ʻīlio. Hoʻopilikia ia i ka ʻōpū o ka ʻōpū, e alakaʻi ana i nā hōʻailona koʻikoʻi e like me ka luaʻi ʻana, ka maʻi maʻi, a me ka maloʻo. Inā haʻalele ʻole ʻia, hiki i ka parvovirus ke make.

Pehea e pale ai i kaʻu ʻīlio mai ka parvovirus?

No ka pale ʻana i kāu ʻīlio mai ka parvovirus, e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o nā lāʻau lapaʻau kūpono, ʻoiai i ka wā o ko lākou wā ʻīlio. E kaupalena i ko lākou launa pū ʻana me nā ʻīlio ʻike ʻole ʻia a i ʻole i hoʻopaʻa ʻia, a mālama i nā hana hoʻomaʻemaʻe maikaʻi, e like me ka hoʻomaʻemaʻe mau ʻana i ko lākou wahi noho.

He aha kaʻu e hana ai inā manaʻo wau he parvovirus kaʻu ʻīlio?

Inā manaʻo ʻoe ua loaʻa i kāu ʻīlio i ka parvovirus, he mea koʻikoʻi ia e ʻimi koke i ka mālama holoholona. ʻO ka hoʻomaʻamaʻa mua ʻana a me ka mālama ʻana e hoʻomaikaʻi nui i ka manawa o ka hoʻōla.