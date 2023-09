Hoʻokaʻaʻike: Ua lanakila ka poʻe noiʻi i nā graphene Nanoribbons pākahi

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Illinois Urbana-Champaign i kahi ʻano no ka "wiring up" graphene nanoribbons (GNRs), kahi papa o nā mea hoʻokahi-dimensional, hiki ke koʻikoʻi i ka hoʻonui ʻana i nā mea microelectronic. Ua hana ka hui i nā pilina metala nanometer-scale ma kēlā me kēia GNR me ka hoʻohana ʻana i kahi kaʻina hana hoʻopaʻa ʻana i ka microscopy tunneling-kākau pololei (STM). Hāʻawi kēia ʻano hana i ka hana pololei ʻana o nā pilina metala i nā GNR kikoʻī, me ka hoʻoulu ʻana i ka hana pono no ka hana transistor.

ʻO Graphene, kahi ʻāpana ʻātoma-mānoanoa o nā ʻātoma kalapona, ua manaʻo ʻia he mea uila uila kiʻekiʻe me ka hiki ke hoʻololi i ke kilika. Eia naʻe, ʻaʻole he semiconductor ka graphene ponoʻī. No ka hoʻoulu ʻana i nā waiwai semiconductor i ka graphene, pono e hana liʻiliʻi a kūkulu ʻia paha i nā ʻano kikoʻī, e like me nā lipine. I loko o kēia haʻawina, ua hana ʻia nā GNR atomically-precise, a ua hana maikaʻi ʻia nā pilina metala.

Ua hoʻohana ka hui i kahi microscope tunneling scanning e nānā i ka ʻili a ʻike i nā GNR. I ka manawa i loaʻa ai kahi GNR, ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i ke kukui electron i ka STM e hoʻomaka i ka waiho ʻana me ka hana ʻana i nā uea. ʻAe ʻia kēia ʻano wili pololei no ka hana ʻana i nā pilina metala ma nā GNR. Ua ʻike pū nā mea noiʻi ua hoʻololi ke ʻano uila o nā GNR i ka wā i hoʻopili ʻia ai nā mea hoʻopili metala, e hōʻike ana i ka hiki ke hoʻololi i kā lākou mau waiwai.

ʻO kahi pōmaikaʻi o kēia ʻenehana, ʻo ia ke alakaʻi ʻia i loko o kahi kaiapuni ultra-high vacuum, e hōʻoia ana i ka waiho ʻole ʻana o ka mea mai nā mea haumia e hiki ke hoʻohaʻahaʻa i ka hana o ka mīkini. ʻO ka hana aʻe no ka hui noiʻi e hana i kahi transistor e hana ana me ka hoʻohana ʻana i nā GNR i hana ʻia a ana i kona mau ʻano.

ʻO kēia holomua i ka hoʻopaʻa ʻana i nā GNR pākahi e wehe i nā mea hou no ka hoʻomohala ʻana i nā mea uila uila kiʻekiʻe a paʻa i ke ala no ka holomua hou ʻana i ka ʻenehana graphene.

Puna: Ke Kulanui o Illinois Grainger College of Engineering