ʻO ka Digitizing Geological Wonders in the Arctic: The Svalbox Digital Model Database

ʻO ka Svalbox Digital Model Database (DMDb) he waihona āpana hou e hāʻawi ana i nā geoscientists i ke komo ʻana i nā hiʻohiʻona kikohoʻe outcrop (DOM) mai ka pae ʻāina mamao ʻo Svalbard. Paʻi ʻia ma ka puke pai Geosphere, aia ka waihona i kēia manawa he 135 DOMs, e hāʻawi ana i ka ʻikepili mai 114 km2 o kēia wahi paʻakikī ke komo.

ʻO nā DOM he mau hiʻohiʻona kikohoʻe ʻekolu-dimensional o nā outcrops geological i hoʻololi i ka noiʻi geoscientific hou. Hoʻohui ka Svalbox DMDb i kēia mau hiʻohiʻona me nā ʻikepili geoscientific ʻē aʻe, me nā kiʻi drone 3D, e hāʻawi ana i nā geoscientists i kahi ʻike piha o nā hoʻokumu ʻāina ma kēia ʻāina kūʻokoʻa.

Kū ka Svalbox DMDb no kona pili ʻana i nā loina FAIR (hiki ke loaʻa, hiki ke hoʻohana ʻia, interoperable, a hoʻohana hou ʻia), ʻo ia hoʻi, hiki ke maʻalahi ka ʻikepili a me ka metadata i kaʻana like ʻia i ka waihona. Loaʻa i kēlā me kēia komo ʻana i ka ʻikepili i ka ʻikepili hoʻokomo maka a me ka ʻikepili i hoʻoiho ʻia a loaʻa iā ia kahi DOI no ka traceability a me ka ʻōlelo.

He waiwai nui kēia waihona no nā geoscientists e hana ana ma Svalbard, a me nā kumu hoʻonaʻauao. ʻO nā hiʻohiʻona kikohoʻe outcrop i hāʻawi ʻia e ka Svalbox DMDb e hoʻolōʻihi i ke kau mahina no ka manawa pau ʻole a hiki ke komo i nā pūnaewele i hiki ʻole ke kiʻi ʻia ma o ka hana maʻamau. Kōkua kēia i ka poʻe noiʻi e hoʻomākaukau maikaʻi no nā huakaʻi a hoʻonui i ko lākou ʻike no ka hoʻololi wikiwiki ʻana o ka ʻāina Arctic, e ʻike nei i nā loli nui ma muli o ka hoʻi ʻana o ka glacial.

ʻO kahi hiʻohiʻona kaulana i hōʻike ʻia ma ka pepa Geosphere ʻo ia ka Festningen profile, ʻo Svalbard wale nō geotope. He 400 miliona mau makahiki kēia kamahaʻo a hāʻawi i kahi stratigraphy kū hoʻokahi ma kahi transect 7 km. Mālama ka Svalbox DMDb i kēia mau moʻolelo honua i ka wā lōʻihi, e hōʻoiaʻiʻo ana i ko lākou koʻikoʻi ʻepekema no nā hanauna e hiki mai ana.

Ke hoʻomau nei ka Svalbox DMDb i ka hoʻonui ʻana i ka nui o nā DOM i hoʻohui ʻia i ka waihona. ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau hiʻohiʻona kikohoʻe ua alakaʻi i ka hui pū ʻana a me nā paʻi ʻana, e kōkua ana i ka holomua o ka noiʻi ʻepekema ma ka pae ʻāina ʻo Svalbard.

Sources:

– Svalbox Digital Model Database (DMDb)

– Betlem, P. et al. (2021), Digitizing the igneous intrusion at Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006), Geosphere, 17(5), 872–883, DOI: 10.1130/GES02323.1