Pohihihi Light a me Bang Heard ma Melbourne's North Leaves Experts Searching for Pane

Pīhoihoi ka poʻe noho ma ka ʻākau o Melbourne i ka ʻālohilohi ʻana o ke kukui ʻalani i ukali ʻia e kahi pahū nui i hana ʻia ma mua o ka hola 9pm o ka Pōʻakolu. Ua hōʻike nui ʻia nā kiʻi o ka mea i hana ʻia ma ka pūnaewele media, e hopu ana i ka manawa i ʻike ai kahi kamaʻāina ʻo Doreen i kēia hanana i ka wā e kiʻi ana i kahi mea mai kāna kaʻa. No ka hoihoi i ka leo, ua hele ʻo ia i ke alanui e ʻimi i ke kumu.

Wahi a Sean Scanlon, he kamaʻāina o Doreen, ʻaʻole like ka walaʻau me nā mea āna i lohe ai. "Ua lulu kēia i ka lepo a ua hoʻokuʻu i kēlā me kēia hoalauna mai ko lākou home," haʻi ʻo ia iā 7NEWS. ʻAʻole i kaupalena ʻia ka pahū ʻana iā Doreen wale nō, no ka mea, ua hōʻike pū nā kamaʻāina ma Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek, a me Doncaster i ka lohe ʻana i ka leo nui.

Ua haʻalele ʻia nā mana a me nā poʻe loea i ka ʻāpana ākea e ka hanana, no ka mea, ʻaʻohe hana meteorite i ʻike ʻia ma ia wahi. ʻAʻole i hoʻopaʻa ʻo Geoscience Australia i kahi hana ōlaʻi, a ʻaʻole i loaʻa i ka hui uila ʻo AusNet kahi hōʻike o ka pahū a i ʻole ka pōʻino. Ua hōʻoia ke aupuni Victorian ʻaʻohe mea hoʻohāhā ʻole ʻia ma ka ʻili ʻāina kokoke a i ʻole nā ​​​​hana alanui e hoʻomau nei.

ʻAʻole kēia ka manawa mua i loaʻa ai kēia hanana ma Victoria. I ʻAukake, ua ʻike ʻia kahi pōpō māmā like me ka leo nui i ka lewa. Ua hoʻoholo ka ʻoihana lewa ma hope mai he ʻōpala paha ia mai kahi roketa Soyuz-2 Lūkini e komo hou ana i ka lewa o ka Honua.

ʻAʻole ʻike ʻia ke kumu o ke kukui pohihihi a me ka pā i ka ʻākau o Melbourne, e waiho ana i nā poʻe loea a me nā kamaʻāina e ʻimi nui ana i nā pane. Ke hoʻomau nei nā mana e noiʻi i ka hanana e hoʻoholo ai i kona kumu a me ke ʻano.

