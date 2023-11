Luʻu ʻana i loko o ke ao o nā ʻōpeʻapeʻa: Hoʻopau i nā ʻatikala a me ka ʻimi ʻana i nā pono

ʻO nā ʻōpeʻapeʻa, i hōʻike pinepine ʻia e like me nā mea weliweli i loko o ka pāpaho koʻikoʻi, he mau koa kaulana ʻole o kā mākou kaiaola. ʻO ka mea pōʻino, makemake ka pāpāho i nā moʻolelo e pili ana i nā ʻōpeʻapeʻa, e hoʻomau i nā moʻolelo kumu ʻole a me ka hoʻoulu ʻana i ka makaʻu pono ʻole. ʻO kēia manaʻo skewed e pale iā mākou mai ka hoʻomaopopo maoli ʻana i ka hana koʻikoʻi o ka peʻapeʻa i ko mākou honua.

Kūlike ʻole i ka manaʻo kaulana, ʻaʻole ʻo nā ʻōpeʻapeʻa nā mea ʻino a lākou i hana ai. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, hāʻawi lākou i nā lawelawe kaiaola koʻikoʻi. ʻO kekahi o ia lawelawe ʻo ko lākou hiki ke hoʻomalu i ka lehulehu o nā makika lawe ʻia i ka maʻi a me nā meaʻai mahiʻai, e pale pono ʻole i ke olakino kanaka a me nā mea kanu mahiʻai. He kuleana koʻikoʻi nō hoʻi nā ʻōpeʻapeʻa i ka hoʻopuehu ʻana i nā hua a me ka pollination, e kōkua ana i ka mālama ʻana i nā mea olaola i loko o kā mākou kaiaola.

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi honua hou i hana ʻia e nā poʻe loea ma ʻEulopa Komohana i ka hōʻike ʻana i nā ʻōpeʻapeʻa i mea hoʻoweliweli i ke olakino kanaka he hopena maikaʻi ʻole i nā hana mālama. Ua nānā ka haʻawina ma luna o hoʻokahi kaukani ʻatikala media a ʻike ʻia ʻoiai ʻike nā ʻatikala kaiaola i ka hāʻawi maikaʻi ʻana o nā ʻōpeʻapeʻa, ʻo ka poʻe e nānā ana i nā maʻi i hōʻike nui ʻia i nā ʻōpeʻapeʻa.

Ma ka hoʻolaha ʻana i nā makaʻu a me nā manaʻo kuhihewa e pili ana i nā ʻōpeʻapeʻa, hoʻoulu ka media i kahi moʻomeheu makaʻu e hoʻohaʻahaʻa i nā hana hoʻomalu. ʻAʻole ke keʻakeʻa wale kēia manaʻo kuhi hewa i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i kēia mau mea hoihoi akā hoʻomau nō hoʻi i nā stereotypes ʻino.

Akā, aia ka manaʻolana. Ua hōʻike ʻia ka haʻawina i ka hana koʻikoʻi e hiki ke pāʻani i ka uhi ʻia ʻana o ka media i ka hoʻoponopono hou ʻana i ka moʻolelo e pili ana i nā ʻeke. Ma ka hōʻike ʻana i nā ʻano he nui e kōkua ai nā ʻōpeʻapeʻa i ka pono o ke kanaka a me ke olakino kaiaola, hiki i ka pāpāho ke kōkua i ke kāʻei ʻana i ka ʻokoʻa ma waena o ka manaʻo o ka lehulehu a me ka ʻoiaʻiʻo o ke koʻikoʻi o nā ʻōpeʻa.

I ka hoʻomaka ʻana o ka maʻi maʻi COVID-19, ʻoi aku ka pono o ka haʻi ʻana i nā moʻolelo maikaʻi e pili ana i nā ʻeke. ʻOiai he ʻoiaʻiʻo nō paha ka maʻi mai kahi ʻano ʻōpeʻa, he mea koʻikoʻi ia e pale aku i ka hoʻolaha ʻana i kahi hui pale ma waena o nā ʻōpeʻapeʻa a me nā maʻi. Akā, e noʻonoʻo kākou i ke kiʻi nui o nā ʻōpeʻapeʻa ma ke ʻano he mea kōkua nui i ko kākou honua, a me ke ʻano koʻikoʻi o kā lākou mālama ʻana no ko mākou ola lōʻihi.

ʻO ka manawa kēia e hōʻole ai i nā moʻolelo, e lanakila i ko mākou hopohopo, a mahalo i nā mea kupaianaha ʻē aʻe o nā ʻōpeʻa. E hoʻopaʻa pū kākou i ka wā e hiki mai ana i nā ʻōpeʻapeʻa kahi e hiki ai iā lākou ke hoʻomau i ka holomua a hāʻawi i nā mea waiwai nui i ko kākou honua.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

Nīnau: He pōʻino maoli anei nā ʻōpeʻa e like me ka hōʻike ʻia ʻana ma ka pāpaho?

A: ʻAʻole, ʻaʻohe pōʻino ka hapa nui o nā ʻōpeʻa a he kuleana koʻikoʻi i loko o kā mākou kaiaola. Hoʻopilikia wale nā ​​ʻōpeʻapeʻa i ke olakino kanaka i nā hihia kakaʻikahi, e like me ka wā e lawe ai lākou i kekahi mau maʻi e like me ka rabies.

Nīnau: Kōkua maoli nā ʻōpeʻa i ka hoʻomalu ʻana i ka heluna namu?

A: ʻAe, ʻo nā ʻōpeʻapeʻa nā mea ʻaihue kūlohelohe o nā makika a he hana koʻikoʻi i ka mālama ʻana i kā lākou heluna kanaka. Ma ka ʻai ʻana i ka nui o nā namu a me nā mea ʻē aʻe e hiki ke lawe i nā maʻi, kōkua ʻole nā ​​​​peʻapeʻa i ka pono o ke kanaka.

Nīnau: Hiki i nā ʻōpeʻa ke hoʻoili i nā maʻi i ke kanaka?

A: ʻOiai hiki i kekahi mau ʻōpeʻa ke lawe i nā maʻi e like me ka rabies, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka hoʻouna ʻana i ka wā e mālama pono ʻia ai. ʻAʻole pōʻino ka hapa nui o nā pilina kanaka-bat, a he mea nui e hoʻomanaʻo he nui nā holoholona ʻē aʻe, me nā holoholona, ​​​​hiki ke hoʻouna i nā maʻi i ke kanaka.

Nīnau: He aha kaʻu e hana ai e kōkua i ka mālama ʻana i nā ʻōpeʻapeʻa?

A: Nui nā ala e kōkua ai i ka mālama ʻana i ka peʻa. Hiki iā ʻoe ke kākoʻo i nā hui i hoʻolaʻa ʻia no ka mālama ʻana i nā ʻōpeʻa, e hoʻolako i nā wahi noho aloha ʻāpeʻa ma kou pā hale ponoʻī, a hoʻolaha i ka ʻike e pili ana i ke kuleana koʻikoʻi o ka peʻapeʻa i kā mākou kaiaola. ʻO ka hoʻonaʻauao ʻana a me ka hoʻopau ʻana i nā moʻoʻōlelo he mau hana koʻikoʻi i ka hoʻoulu ʻana i ka manaʻo maikaʻi i nā ʻōpeʻapeʻa.