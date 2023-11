ʻO ka wā e hiki mai ana o MRI: Ke holomua nei i ka ʻenehana AI hilinaʻi

Ua lilo ʻo Artificial Intelligence (AI) i mea pono loa i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā lāʻau lapaʻau hou, e hoʻololi ana i ke kahua o ka diagnostics. Ua loaʻa i kahi mea noiʻi koʻikoʻi, ʻo Mahdi Soltanolkotabi, ka makana hanohano NIH Director's New Innovator Award no kāna hana hoʻomohala i ka holomua ʻana i ka ʻenehana AI hilinaʻi ma Magnetic Resonance Imaging (MRI).

ʻO MRI kahi ʻano hana kiʻi non-invasive i hoʻohana nui ʻia i ka mālama olakino e nānā i nā hale o loko a kōkua i ka ʻike ʻana i nā kūlana like ʻole. Eia nō naʻe, hilinaʻi nui ka unuhi MRI kuʻuna ma luna o nā radiologists akamai, e hana ana i ke kaʻina hana i ka manawa a pili i ka hewa kanaka. ʻO kēia kahi e hoʻokomo ai ka noi o AI, e hōʻike ana i kahi hopena hoʻohiki e hoʻonui ai i ka pololei a me ka pono o ka loiloi MRI.

ʻO ka noiʻi a Soltanolkotabi e kālele ana i ka hoʻomohala ʻana i nā algorithms AI hiki ke hoʻokaʻawale kūʻokoʻa i ka ʻikepili MRI. Ma ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i kēia mau algorithms i ka nui o nā scans MRI, hiki iā lākou ke aʻo i ka ʻike ʻana i nā mamana a ʻike i nā anomalies me ka pololei ʻokoʻa. ʻAʻole wale kēia e hoʻolōʻihi i ke kaʻina wehewehe akā hāʻawi pū kekahi i nā radiologists me nā ʻike koʻikoʻi, e hiki ai i nā diagnoses pololei.

Eia kekahi, ke manaʻo nei ka hana a Soltanolkotabi e hoʻoponopono i kahi pilikia e hoʻomau nei i ke kiʻi lāʻau lapaʻau e pili ana iā AI - hilinaʻi. Ua hilinaʻi nui ʻia nā algorithms AI i ka ʻikepili i aʻo ʻia ai lākou, a inā ʻaʻole i hoʻokō ʻia kēlā ʻikepili, hiki ke hoʻololi ʻia nā hopena. No ka lanakila ʻana i kēia paʻakikī, ke hana nei ʻo Soltanolkotabi i ka hoʻomohala ʻana i nā algorithms ikaika e hiki ke hoʻololi i nā ʻano like ʻole a me nā palena o ka ʻikepili, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana hilinaʻi ma waena o nā lāhui like ʻole.

Ke hoʻomau nei ka noi no ka hoʻomaʻamaʻa pono a me ka maikaʻi, ʻo ka hoʻohui ʻana o ka ʻenehana AI i loko o MRI paʻa i ka ʻōlelo hoʻohiki nui. Me ka noiʻi hou a Soltanolkotabi, ʻoi aku ka maikaʻi o ka wā e hiki mai ana o MRI, e hiki ai i nā limahana mālama ola ke hana i nā diagnoses pololei a hāʻawi i ka mālama maʻi ʻoi aku ka maikaʻi.

NPP

Nīnau: He aha ka AI?



A: AI, a i ʻole Artificial Intelligence, e pili ana i ka hoʻomohala ʻana i nā mīkini naʻauao hiki ke hana i nā hana e pono ai ka naʻauao kanaka.

Nīnau: Pehea ka hana MRI?



A: Hoʻohana ʻo MRI (Magnetic Resonance Imaging) i nā māla magnetic a me nā hawewe lekiō e hana i nā kiʻi kikoʻī o nā hale i loko o ke kino.

Nīnau: He aha ke kumu o ka NIH Director's New Innovator Award?



A: Manaʻo ka NIH Director's New Innovator Award e kākoʻo i ka poʻe ʻepekema hana mua no ka hana ʻana i nā ala hou me ka hiki ke loaʻa ka hopena nui i ka noiʻi biomedical.

Nīnau: He aha nā pilikia nui i ka hoʻohana ʻana iā AI i ke kiʻi kiʻi olakino?



A: ʻO nā pilikia nui e pili ana i ka hōʻoia ʻana i ka hilinaʻi o nā algorithms AI ma o ka hoʻoponopono ʻana i nā kuhi hewa i ka ʻikepili aʻo a me ka hoʻomohala ʻana i nā algorithm e hiki ke hoʻololi i nā ʻano like ʻole a me nā palena o ka ʻikepili.