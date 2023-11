Ua ʻimi nā mākaʻi panalāʻau i ke kōkua ma hope o ka ʻaihue waiwai nui mai ka hale kūʻai leʻaleʻa kūloko

Ke kākoʻo nei ʻo Southern Georgian Bay OPP i ka lehulehu no ke kōkua ʻana i ka hoʻoponopono ʻana i kahi haʻihaʻi hou ma kahi hale kūʻai kūʻai kaulana ma Midland. I ka hopena pule, ua hāʻule ʻo Event Horizon Hobbies ma King Street i kahi pōā i ka pō, e koi ana i ka pane koke ʻana mai nā luna.

Wahi a ka hōʻike a nā mākaʻi, ua lanakila ka poʻe hana hewa i ke komo ʻana i ka hale kūʻai ma o ka uhaʻi ʻana i ka puka aniani mua ma kahi o 2:30 am I ko lākou komo ʻana, ua hoʻokuʻu lākou me kahi kiʻi nui o Magic Cards, kahi mea i ʻimi nui ʻia e hōʻiliʻili ʻia o ka mea kaulana. ʻO Magic: The Gathering Game. Ua manaʻo ʻia ʻoi aku ka nui o nā kāleka ʻaihue ma mua o $20,000.

Paipai ka hoʻokō kānāwai kūloko i ka mea nona ka ʻike pili e pili ana i ka hewa e hele mai i mua. Paipai ʻia nā kānaka e hoʻopili pololei i ka OPP ma (888) 310-1122 a i ʻole ma ka leka uila [email protected] ʻO kahi ʻē aʻe, hiki iā lākou ke hele aku i Crime Stoppers me ka inoa ʻole ma ke kāhea ʻana (800) 222-TIPS (8477) a i ʻole ka waiho ʻana i kā lākou ʻike ma ka pūnaewele ma o ka hoʻolaʻa. nā kahawai.

ʻO ka ʻaihue mai Event Horizon Hobbies ʻaʻole ia i hopena i nā poho kālā nui no ka hale kūʻai akā ua hoʻopilikia pū ʻia i loko o ke kaiāulu pāʻani kūloko. Magic: Ke hilinaʻi nei ka poʻe ʻoliʻoli i ka hui ʻana i nā hale kaulana e like me Event Horizon Hobbies e leʻaleʻa i kā lākou leʻaleʻa a hui pū me nā hoa pāʻani. He mea hoʻomanaʻo kēia hana i ka pono o ka makaʻala o ke kaiāulu a me ke kākoʻo i ka pale ʻana i ka hana hewa.

NPP:

Nīnau: He aha ka Magic Cards?

A: ʻO nā Kāleka Magic he mau kāleka hōʻiliʻili i hoʻohana ʻia i ka pāʻani kāleka kālepa kaulana i kapa ʻia ʻo Magic: The Gathering. Hōʻike kēia mau kāleka i nā ʻano like ʻole, nā kiʻi, a me nā mākaukau e hiki ai i nā mea pāʻani ke hoʻohana maʻalahi e hoʻokūkū i kekahi i kekahi.

Nīnau: Ma hea e hiki ai iaʻu ke hāʻawi i ka ʻike e pili ana i ka hewa?

A: Inā loaʻa iā ʻoe kekahi ʻike e hiki ke kōkua i ka hoʻokolokolo ʻana, e kelepona pololei i ka OPP ma (888) 310-1122 a i ʻole leka uila iā lākou ma [email protected] ʻO kahi ʻē aʻe, hiki iā ʻoe ke kelepona aku iā Crime Stoppers me ka inoa ʻole ma ke kelepona ʻana (800) 222- TIPS (8477) a i ʻole ka waiho ʻana i kāu ʻike ma o kā lākou paepae pūnaewele.