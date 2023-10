He ʻenehana kiʻi ʻoi aku ka wikiwiki a me ka hohonu no nā lolo iole ola

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi ma ka FAS Center for Advanced Imaging i kahi ʻenehana wikiwiki a ʻoi aku ka maikaʻi no ke kiʻi ʻana i ka hohonu o nā lolo ʻiole ola. ʻO nā ʻenehana kiʻi kuʻuna, e like me ka microscopy fluorescence, loaʻa nā palena i ka wā e pili ana i ke kiʻi hohonu i loko o ka ʻiʻo ma muli o ka lūlū ʻana o ka nalu. Eia nō naʻe, ʻo ka mea i hana ʻia o ʻelua-photon microscopy i ʻae ʻia no nā nalu lōʻihi o ka mālamalama e komo hohonu i loko o ka ʻiʻo.

ʻOiai ʻoi aku ka maikaʻi o ka microscopy ʻelua-photon, hiki iā ia ke hoʻoulu i hoʻokahi kiko ma ka ʻiʻo i ka manawa, e hopena i kahi kaʻina hana lohi a me ka manawa. No ka lanakila ʻana i kēia palena, ua hoʻokō nā mea noiʻi i kahi ʻenehana hou i kapa ʻia ʻo De-scattering with Excitation Patterning (DEEP). Hoʻokomo ʻo DEEP i nā mea hoihoi he nui ma ka ʻiʻo i ka manawa like me ka hoʻohana ʻana i nā kumu hoʻohiwahiwa pre-encoded.

Ma ka hoʻohana ʻana i nā hiʻohiʻona hauʻoli nui a me ka ʻike ʻana i nā kiʻi he nui, hoʻohana ʻia kahi algorithm computational e hana hou i kahi kiʻi kiʻekiʻe o ka kiko. Hoʻohālikelike ʻia nā hopena i loaʻa mai DEEP me nā mea i loaʻa ma o ka mākaʻikaʻi kuʻuna ʻelua-photon microscopy. Eia nō naʻe, koi ʻo DEEP i nā haneli kiʻi wale nō, ma mua o nā haneli haneli i koi ʻia no nā ʻenehana nānā kiko.

Me ka hoʻohana ʻana iā DEEP, hiki i nā mea noiʻi ke kiʻi i nā lolo ʻiole ola a hiki i ka hohonu o 300 microns. Hiki i kēia ʻenehana ke wikiwiki i ka hana kiʻi a hāʻawi i nā mea noiʻi i nā kiʻi kikoʻī a pololei.

Puna: Māmā: ʻepekema a me nā noi (DOI: 10.1038/s41377-023-01248-6)