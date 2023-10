Manaʻo ka poʻe hoihoi i ka Astronomy i ka ʻOkakopa 2023 Partial Lunar Eclipse

Ke kali nui nei ka poʻe hauʻoli o ka lani a puni ka honua i ka eclipse mahina ʻāpana e hiki mai ana i hoʻonohonoho ʻia no ʻOkakopa 28, 2023. Ma hope o ka ʻāhinahina mahina penumbral ma mua o ka makahiki, ua hoʻohiki kēia hanana lani e hoʻohauʻoli a hoʻohāhā i nā mea nānā. Ua hoihoi ka poʻe mahina i nā kānaka no nā kenekulia, a ke hoʻomau nei lākou i ke koʻikoʻi ʻuhane i nā moʻomeheu like ʻole.

Ke nānā pono nei nā Astronomers a me nā kānaka ʻepekema i nā ʻōlinolino o ka mahina e ʻike ai i ka ʻōnaehana Earth-Moon a hoʻomaopopo i ka pilina ma waena o ka ʻili o ka mahina a me ka lewa o ka Honua. Hāʻawi kēia mau hanana i kahi hōʻike lani kūʻokoʻa a kahaha i manaʻo nui ʻia e ka poʻe hōkū a me ka poʻe ʻoliʻoli astronomy.

E hoʻomaka ana ka Eclipse Lunar ʻOkakopa 2023 i ka hola 11:31 PM ma New Delhi a hoʻopau i ka hola 3:36 AM ma ʻOkakopa 29. I kēia manawa, e ʻike ʻia kahi ʻāpana mahina i ka neʻe ʻana o ka mahina ma ke aka o ka Honua. E ʻike ʻia ka eclipse mai nā wahi like ʻole, me Asia, Russia, Africa, Americas, Europe, Antarctica, a me Oceania.

Ma New Delhi, hiki i ka poʻe nānā ke ʻike i ka eclipse ma ke komohana hema. I kona kiʻekiʻe loa, e hoʻonoho ʻia ka mahina ma 62° ma luna o ka lewa. Ma Inia, manaʻo ʻia ka eclipse kiʻekiʻe loa ma ka hola 1:45 AM, me ka 12% o ka ʻili o ka mahina i loko o ke aka.

No ka ʻike ʻana i ke kilokilo o ka ʻāpana mahina, pono wale ka poʻe ʻimi astronomy e hele i waho a nānā i ka lewa. Hiki iā lākou ke ʻike i nā loli mālie o ka hiʻohiʻona a me ka hue o ka mahina i ka pō o ka pō.

Hoʻohiki ʻo ʻOkakopa 2023 Partial Lunar Eclipse he hanana kupaianaha maoli, e hāʻawi ana i kahi manawa kūʻokoʻa e kahaha ai i nā mea kupanaha o ko mākou ao. Inā he kanaka mākaʻikaʻi ʻoe a i ʻole he leʻaleʻa lewa, mai poina i ka manawa e ʻike ai i kēia hōʻike lani lani.

