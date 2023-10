Ka Nani o na Eclipses Lunar: He Kiʻi Lani

By

Mākaukau ʻoe no kahi hōʻike kupaianaha o ka hanohano lani? E hoʻomaʻamaʻa ʻoe iā ʻoe iho me kahi ʻāpana mahina ʻāpana, i kapa ʻia ʻo Chandra grahan, e hoʻonani i ka lewa i ka Pōʻaono, ʻOkakopa 28, a hoʻomau a hiki i ka Lāpule, ʻOkakopa 29. Ke kū nei kēia hanana kupaianaha i ka wā e hoʻonoho ai ka Honua iā ia iho ma waena o ka Lā ʻālohilohi a me ka mahina hoʻokalakupua. aka ma luna o ka ʻili o ka mahina, e hana ana i kahi hiʻohiʻona weliweli e hoʻopio i nā mea nānā lewa ma ka honua holoʻokoʻa.

E noʻonoʻo i kēia: ʻO ka Honua ma ke ʻano he pōʻai ākea, ʻo ka Lā e ʻālohilohi ana, a me ka mahina ma ke ʻano he ʻōpuni. I ka hele ʻana o ka Honua i ke ala o ka mahina, hoʻopā maikaʻi kona aka i ka mahina, e uhi mālie ana i kona ʻōlinolino, e hopena i ka nalowale ʻana a i ʻole ka hoʻololi ʻana o nā kala.

ʻElua ʻano o ka mahina e hoʻohiwahiwa i nā mea nānā:

1. Ka Poʻomanaʻo Lunar Huina: I ka wā o ka pōloli mahina holoʻokoʻa, ua apo piha ka Honua i ka mahina, e hoʻopuni ana iā ia me ka pōʻeleʻele weliweli. Hāʻawi pinepine kēia hālāwai kupaianaha i ka ʻili o ka mahina me kahi hue ʻulaʻula a keleawe paha. I ka huli ʻana o ka lā ma ka lewa o ka Honua, ua lūlū ʻia nā nalu pōkole, a hele maikaʻi nā ʻulaʻula lōʻihi, e apo ana i ka mahina me kona ʻano hoʻohiwahiwa. Ua kapa ʻia kēia hiʻohiʻona hoʻohiwahiwa ʻo "ka mahina koko."

2. ʻAha Māhina: Ma ka ʻāpana mahina, hāʻawi wale kekahi hapa o ka mahina i ke aka o ka Honua. Ua like paha ia me kahi nahu i lawe ʻia mai loko mai o ka lani lani a i ʻole e hōʻike i kahi ʻāpana ʻeleʻele hoʻohiwahiwa, e hoʻohui pū ana i ka ʻike i ka mahina.

Ma ka ʻimi ʻana i nā kikoʻī kikoʻī, e hoʻomaka ka eclipse mahina ʻāpana o 2023 i ka Pōʻaono, ʻOkakopa 28, a hoʻolōʻihi ʻia a hiki i ke kakahiaka nui o ka Lāpule, ʻOkakopa 29. Ma India, ua manaʻo ʻia e hoʻomaka ka eclipse ma kahi o 11:31 PM i ka Pōʻaono a ka lōʻihi no 1 hola a me 19 minuke, mai ka hola 1:05 a hiki i ka hola 2:24 i ka lā Sābati. I kona kiʻekiʻe ma kahi o 1:05 AM, e ʻike ka mahina i ka ʻāpana hohonu a malu o ka malu o ka Honua, i kapa ʻia ʻo ka umbra, e uhi ana i kahi ʻāpana o kona ʻili hoʻohiwahiwa.

ʻAʻole ʻo India wale nō ka nani o kēia hanana lani akā ʻo nā wahi like ʻole ma ka Hikina Hikina, ʻo ia hoʻi ʻo ʻApelika, ʻEulopa, ʻAsia, a me kekahi mau wahi o Australia. ʻOiai e poina paha ka poʻe nānā mai ʻAmelika i kēia hanana hoʻohiwahiwa, e loaʻa i nā wahi o Brazil kahi manawa e ʻike ai i ka hoʻokalakupua i ka puka ʻana mai o ka mahina ma ka lewa.

NPP:

Nīnau: He aha ke ʻano o ka eclipse mahina?

A: Hiki mai ka pōloli mahina ke hoʻolikelike ka Honua ma waena o ka Lā a me ka mahina, e hoʻolei ana i kona aka ma ka ʻili o ka mahina.

Nīnau: Pehea e ʻike ʻia ai ka pōloli mahina holoʻokoʻa?

A: I ka wā o ka pōloli mahina holoʻokoʻa, uhi piha ka Honua i ka mahina, e ʻikea ana kona ʻulaʻula a keleawe paha ma muli o ke kānana ʻana o ka lā e hele ana i ka lewa o ka Honua.

Nīnau: He aha ka ʻāpana mahina?

A: Ma kahi ʻāpana mahina, ua uhi ʻia kahi ʻāpana o ka mahina e ka malu o ka Honua, e hopena i kahi hiʻohiʻona e like me ka nahu a i ʻole kahi ʻāpana ʻeleʻele.

Nīnau: I ka manawa hea e hiki mai ai ka ʻāpana mahina i ka makahiki 2023?

A: E hoʻomaka ana ka pōloli mahina hapa i ka Pōʻaono, ʻOkakopa 28, a hoʻomau a hiki i ka Lāpule, ʻOkakopa 29.

Nīnau: E ʻike ʻia anei ka pōloli mahina ma India?

A: ʻAe, e ʻike ʻia ka eclipse mahina ma nā wahi āpau o India, a me nā wahi o ka Hikina Hikina e like me ʻApelika, ʻEulopa, ʻAsia, a me kekahi mau wahi o Australia.

