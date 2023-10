Hiki ke hoʻohana ʻia ka lepo Lunar no ke kūkulu ʻana i nā alanui a me nā pae pae ʻana ma ka mahina

Ua hana nā kānaka ʻepekema i nā hoʻokolohua ma ka Honua e ʻimi i ka hoʻohana ʻana i ka lepo o ka mahina no ke kūkulu ʻana i nā alanui a me nā pae pae ma ka mahina. ʻO ka lepo o ka mahina he pōhaku lua pele maikaʻi, a ʻoiai ke ʻano keʻokeʻo o ka mahina, ʻeleʻele hina maoli kona lepo. ʻO ka nele o nā kaʻina hana ʻino ma ka mahina ka hopena i nā ʻāpana ʻoi o ka ʻaoʻao o ka lepo o ka mahina, e hoʻopilikia ana i ka mākaʻikaʻi lewa.

Hoʻohui ʻia, lawe ka lepo o ka mahina i ka hoʻoili uila, e hoʻopili ai a pili. Hiki i kēia lāʻau ke hoʻopōʻino i nā mea hoʻokele o ka mahina, nā spacesuits, a me nā pilikia olakino hiki ke hoʻopau ʻia. No ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka pōʻino o ka lepo o ka mahina, ua manaʻo ʻia ke kūkulu ʻana i nā alanui ma ka ʻili o ka mahina me ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai i loaʻa.

I loko o kahi noiʻi hou, ua hoʻāʻo nā ʻepekema me kahi pani lepo lunar i kapa ʻia ʻo EAC-1A e noiʻi inā hiki i ka lā i hoʻoheheʻe ʻia ka lepo o ka mahina i loko o nā papa pōhaku paʻa. Ua hoʻohālikelike lākou i ka mālamalama o ka lā me ka hoʻohana ʻana i nā kukuna laser me nā ikaika like ʻole a me nā nui, e hana maikaʻi ana i nā tile triangular, hollow-centered tile. Hiki ke hoʻopaʻa ʻia kēia mau tile e hana i nā ʻili paʻa no ke kūkulu ʻana i nā alanui a me nā pae pae ma ka mahina.

Ua manaʻo ka noiʻi mua i ka hoʻohana ʻana i ka lā ikaika a i ʻole nā ​​kukui laser no ka hoʻohui ʻana i ka lepo o ka mahina, akā ua hōʻike kēia haʻawina i ka hana ʻana o nā poloka nui a me ka hoʻohana ʻana i nā kukuna laser ikaika. No ka hana ʻana i kahi kukuna e like me ka mana ma ka mahina, pono ke anawaena he 5.7 kapuaʻi ke anawaena.

E nānā ana nā hoʻokolohua e hiki mai ana i ke kūpaʻa o kēia mau tile i ka rocket thrust e hoʻoholo ai i ko lākou kūpono no ka pae ʻana. Hiki i nā mea noiʻi ke hana i nā hoʻokolohua ma lalo o nā kūlana mahina i hoʻohālikelike ʻia, me ka poʻe me ka lewa ʻole a me ka hoʻohaʻahaʻa umekaumaha, e hōʻoia i ka hiki o kēia ʻenehana ma mua o ka hoʻokō ʻana ma ka mahina.

I ka hopena, ʻo ka hoʻohana ʻana i ka lepo o ka mahina no ke kūkulu ʻana i nā alanui a me nā pae pae ma ka mahina e hiki ke hōʻemi i nā kumukūʻai a e hoʻomau i ka ʻimi ʻana i ka lewa. ʻO ka hana kūleʻa ʻana o nā papa pōhaku paʻa me ka hoʻohana ʻana i ka lā i hoʻopaʻa ʻia i loko o kēia haʻawina e hāʻawi i kahi hopena maikaʻi no ke kūkulu ʻana i ka mahina.

Sources:

–Space.com