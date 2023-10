Ke haʻalele nei ka Age Age i kāna hōʻailona ma ka Honua o ka Honua

ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka Proceedings of the National Academy of Sciences e hōʻike ana he hopena ka Space Age i ka lewa o ka Honua. Ua loaʻa i nā mea noiʻi ka nui o nā metala i loko o nā aerosol i ka lewa, ma muli paha o ka piʻi ʻana o ka nui o nā mokulele a me nā hoʻokuʻu satellite a hoʻi mai. Ke hoʻololi nei kēia noho ʻana o ka metala i ke kemika o ka lewa, hiki ke hoʻopilikia i ka papa ozone a me ke aniau.

Alakaʻi ʻia e Dan Murphy mai ka National Oceanic and Atmospheric Administration, ua ʻike ka hui noiʻi ma luna o 20 mau mea i nā ratios e pili ana i nā mea i hoʻohana ʻia i nā alloys spacecraft. Ua ʻike lākou ua ʻoi aku ka nui o kekahi mau metala, e like me ka lithium, aluminika, ke keleawe, a me ke kēpau, mai ka hoʻi hou ʻana o ka mokulele ma mua o ka nui o kēia mau metala i loaʻa i ka lepo honua. ʻO ka mea hoʻopūʻiwa, kokoke i ka 10% o nā ʻāpana sulfuric acid nui, e kōkua ana i ka pale ʻana a me ka pale ʻana i ka papa ozone, i loko o ka alumini a me nā metala ʻē aʻe.

Manaʻo ka poʻe ʻepekema ma ka makahiki 2030, hiki i ka 50,000 mau satelite hou aʻe ke hiki i ka orbit. ʻO ia hoʻi, i loko o nā makahiki e hiki mai ana, hiki i ka hapalua o nā ʻāpana stratospheric sulfuric acid ke loaʻa nā metala mai ke komo hou ʻana. ʻAʻole ʻike ʻia ka hopena o kēia ma ka lewa, ka papa ozone, a me ke ola ma ka Honua.

He mea paʻakikī ke aʻo ʻana i ka stratosphere, no ka mea, he ʻāina ia e noho ʻole ai ke kanaka. ʻO nā mokulele kiʻekiʻe wale nō ke komo i kēia māhele no ka manawa pōkole. Eia nō naʻe, ma ke ʻano he papahana ʻepekema Airborne NASA, hoʻohana nā ʻepekema i nā mokulele noiʻi e hōʻiliʻili i nā laʻana o ka stratosphere. Hoʻopili ʻia nā mea hana i ka cone ihu e hōʻoia i ka hou a me ka hoʻopilikia ʻole o ka ea i hoʻohālikelike ʻia.

ʻO ka stratosphere kahi papa kūpaʻa a me he mea lā o ka lewa. ʻO ia hoʻi ka home o ka papa ozone, kahi mea koʻikoʻi no ka pale ʻana i ke ola ma ka Honua mai ka hoʻomālamalama ultraviolet ʻino. I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻoweliweli ʻia ka papa ozone, akā ua hana ʻia nā hoʻoikaika honua e hoʻoponopono a hoʻopiha hou.

ʻO ka hoʻonui ʻana o ka hoʻokuʻu ʻana a me ka hoʻi ʻana mai ke kuleana o ka hoʻokomo ʻana i nā metala hou aʻe i loko o ka stratosphere. I ka hoʻomaka ʻana o nā pōkā a kau ʻia nā satelite, haʻalele lākou i ke ala o nā ʻāpana metala i hiki ke hoʻopilikia i ka lewa ma nā ala e hoʻāʻo nei nā ʻepekema e hoʻomaopopo.

I ka hopena, hōʻike ka haʻawina i ka pono o ka noiʻi hou e hoʻoholo i nā hopena pololei o ka Space Age ma ka lewa o ka Honua. Hōʻike nā ʻike e pili ana ka piʻi ʻana o nā metala mai nā mokulele a me nā satelite i ke aniau, ka papa ozone, a me ka noho ʻana o ko kākou honua.

