Nalo a Loaʻa: He Moʻolelo no ka Hoʻomākaʻikaʻi a me ka hui hou ʻana

Ua kau mai ka lani o ke kūlanakauhale ma luna, i uhi ʻia i nā ao ʻeleʻele. Poʻo ka hekili ma kahi mamao, e hoʻomālamalama ana i ka lani me nā ʻōlinolino keʻokeʻo. I loko o ka haunaele o ka ʻino, ua ʻike ʻia kahi ʻīlio liʻiliʻi a ʻuʻuku i kapa ʻia ʻo Sally, ua paʻa wale ʻia ʻo ia. Ua hoʻoholo ʻo ia e ʻimi i ka palekana, ua hoʻomaka ʻo ia i kahi huakaʻi wiwo ʻole ma nā alanui ʻike ʻole.

I ka hele ʻana o Sally i ke kūlanakauhale, ua uhi nā hale kiʻekiʻe i kona ʻike ʻana i ka honua ma luna. Ua hāʻule ka ua i kona hulu, e hana ana i ka manaʻo wikiwiki i loko ona. ʻElua mau kiʻi i kū ma kahi mamao, e kamaʻilio ana ma kahi ʻōlelo kamaʻāina. Ma mua o ka hiki ʻana iā Sally ke hoʻokokoke aku iā lākou, ua hoʻi wikiwiki lākou i loko o kahi kaʻa keʻokeʻo keʻokeʻo, me ka haʻalele ʻana iā ia.

No ka hōʻole ʻana i ka hopu ʻia ʻana, ua holo wikiwiki ʻo Sally ma nā ala haiki, me ka ʻai ʻana o kona pōloli iā ia. I loko o ka laʻa, ua hāʻule ʻo ia i kahi pahu donut i hoʻolei ʻia. ʻO ka ʻai ʻana i ke koena o nā meaʻai kō, ua loaʻa iā ia ka ikaika a me ka manaʻo paʻa.

ʻO ka hope, ua emi iho ka leo hekili, a ua puka akahele ʻo Sally mai kona wahi peʻe. No kona hopohopo, ua ʻike ʻo ia ua lilo ʻo ia i loko o ka ākea o ke kūlanakauhale. Ua ulu aʻe ka makaʻu i loko ona i kona ʻiʻini ʻana i ka apo pumehana o kona ʻohana.

Ua hoʻonui ka manaʻo ʻole i kona mau kapuaʻi i kona holo ʻana ma nā alanui ākea. Ma kahi lōʻihi, ʻike ʻo ia i kona ʻohana, ua kau ʻia ko lākou mau maka hopohopo me ka hōʻoluʻolu. ʻO kā lākou leo ​​ʻoliʻoli o "SALLY!" e kani ana ma ka lewa. Me ka pani ʻana o ke kaʻa keʻokeʻo, ua hoʻopaʻa ʻo Sally i kāna mau ʻike hope loa.

Ma kahi lele wiwo ʻole, lele ʻo Sally ma luna o kahi jeep ʻōmaʻomaʻo ʻeleʻele e hele ana, e holo mālie ana ma luna o nā poʻo o ka poʻe hele wāwae. Ua pae ʻo ia me ka pololei a holo i kona ʻohana, ke kani nei kā lākou ʻōlelo aloha a me ka hopohopo i kona mau pepeiao. Ua kaʻa ka kaʻa keʻokeʻo ma kahi kokoke, a hele mai ʻelua mau kāne me ka ʻōlelo aʻo ikaika.

“E kala mai iaʻu, ua hemo kāu ʻīlio ma ke kūlanakauhale. ʻO ka manawa aʻe, pono mākou e lawe iā ia i ka paona," wehewehe lākou me ka paʻa.

No ka hoʻomaopopo ʻana i nā pōʻino, ua ʻae ʻole ka ʻohana o Sally e makaʻala. Ua piha ʻo Sally i ka mahalo, ua hoʻoinu ʻo Sally i kona mau haku me ke aloha, mahalo i ka hui hou ʻana.

Ua hoʻopau ʻia kāna huakaʻi kupaianaha, akā ua ʻoi aku ka ikaika o ka pilina ma waena o Sally a me kona ʻohana ma o nā hoʻāʻo a lākou i hālāwai pū ai. I ko lākou hoʻi ʻana aku i ka home, ʻo nā wāwae o Sally e pāpaʻi ana ma nā alanui i pulu i ka ua, ua ʻike lākou ʻo ko lākou aloha a me ko lākou makaʻala e mālama iā ia me ka palekana, ʻoiai ʻaʻohe mea e hiki mai ana.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

Nīnau: He aha ka hana iā Sally ma ke kūlanakauhale?

A: Ua nalowale ʻo Sally, ka ʻīlio wiwo ʻole ma nā alanui ʻike ʻole o ke kūlanakauhale i ka wā o ka ʻino. Ua hālāwai ʻo ia me ʻelua mau kānaka i hoʻāʻo e hopu iā ia akā ua pakele.

N: Pehea ʻo Sally i hui hou ai me kona ʻohana?

A: ʻOiai nā pilikia a me ka ʻimi ʻana i kahi kaʻa keʻokeʻo, ua alakaʻi ʻo Sally i kona ʻohana. Ua lele wiwo ʻole ʻo ia ma luna o kahi jeep e hele ana, e hoʻomaʻemaʻe i ke kai o nā kānaka e hiki aku i kāna poʻe aloha.

Nīnau: He aha ka ʻōlelo a nā kāne ʻelua i ka ʻohana o Sally?

A: Ua aʻo nā kāne i ka ʻohana o Sally inā e kaʻawale hou ʻo ia i ke kūlanakauhale, pono lākou e lawe iā ia i ka paona. No ka hoʻomaopopo ʻana i nā pilikia e hiki mai ana, ua ʻae ka ʻohana o Sally e makaʻala i ka wā e hiki mai ana.