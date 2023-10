ʻO ke kumu a me ke koʻikoʻi o ka makana Nobel

ʻO ka Nobel Prize, i hoʻokumu ʻia e Alfred Nobel, he makana hanohano e ʻike ana i nā poʻe i hāʻawi nui i nā ʻāpana like ʻole no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kanaka. ʻO Alfred Nobel, i hānau ʻia i loko o ka ʻohana o nā ʻenekinia ma Stockholm i ka makahiki 1833, he chemist a me ka ʻenekinia i lilo i mea hana lima koʻikoʻi. ʻO kāna waiwai i loaʻa mai kāna mau mea hana he nui, me ka dynamite, ʻoiai ua loaʻa iā ia ka inoa hoʻohaʻahaʻa o "Merchant of Death."

Ua makemake naʻe ʻo Nobel e waiho i kahi hoʻoilina mau e kōkua ai i ka holomua o ke kaiāulu. Ma kāna palapala kauoha i kākau ʻia i ka makahiki 1895, ua ʻōlelo ʻo ia e hoʻohana ʻia kona koena waiwai e hoʻokumu i kahi waihona kālā e puunaue ʻia i kēlā me kēia makahiki ma ke ʻano he makana. E māhele ʻia ka ukupanee mai ka waihona kālā i ʻelima mau ʻāpana like a hāʻawi ʻia i nā poʻe i loaʻa i nā ʻike koʻikoʻi a i ʻole nā ​​​​hoʻokō ma nā kahua o ka physics, chemistry, physiology or medicine, literature, and peace. I ka makahiki 1968, ua hoʻohui ʻia ka Nobel Prize in Economics i ka papa inoa o nā makana.

Ua hāʻawi ʻia nā makana Nobel mua i ka makahiki 1901, a mai ia manawa mai, ua ʻike nā kahua o ka physics a me ke kemika i nā holomua kupaianaha. ʻO ka ʻepekema, i manaʻo ʻia ʻo ka ʻepekema poʻokela i ka wā o Nobel, ua ʻike i nā mea i ʻike ʻia, e alakaʻi ana i kahi ʻepekema a me ka ʻenehana i ka wā e hiki mai ana. ʻO Albert Einstein, ka mea i loaʻa i ka makana no ka Nobel i ka Physics i ka makahiki 1921 no kāna kumumanaʻo pili, a me ka duo makua kāne ʻo William Henry Bragg lāua ʻo Lawrence Bragg, nāna i loaʻa ka makana i ka makahiki 1915 no kā lākou hana ma ka nānā ʻana i ka ʻano kristal me X. - nā kukuna.

ʻO Chemistry, ke kahua kokoke loa i ka Nobel hana ponoʻī, ua hana nui ʻia, me 115 Nobel Prizes i hāʻawi ʻia i kēia manawa. ʻO nā haʻawina koʻikoʻi i ka kemika ua hoʻonui i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa, mea, a me ke ola. Ua hāʻawi ʻia ʻo Frédéric Joliot lāua ʻo Irene Joliot-Curie, ke kaikamahine a Marie Curie, i ka makana i ka makahiki 1935 no ka loaʻa ʻana o nā atoms radioactive artificial. I ka makahiki 2019, ua lilo ʻo John B Goodenough i ka laureate kahiko loa i ka chemistry i ka makahiki 97 no kāna mau haʻawina groundbreaking i ka hoʻomohala ʻana i nā pā lithium-ion.

Ke hoʻomau nei ka Nobel Prize i ka mahalo nui ʻia o nā hoʻokō maikaʻi loa ma nā ʻano like ʻole. He hōʻike ia i ka mana o ka ʻike, ka ʻepekema, a me ke kanaka i ka holomua ʻana i ka nohona a me ka pōmaikaʻi o ke kanaka holoʻokoʻa.

