He Manaʻo Hou no ke Ola: E ʻimi ana i ke ao holoʻokoʻa a Loaʻa i ko mākou wahi

Ua hoʻomaka ʻo Kauka Aomawa Shields i kahi ʻimi no ke ola ma waho aʻe o ka Honua, a i ka hana ʻana pēlā, ua loaʻa iā ia kahi ʻike hou i ke ʻano o ke ola ma kā mākou honua ponoʻī. ʻO ka nui a me ka laulā o ke ao holoʻokoʻa ua hāʻawi iā ia i kahi hiʻohiʻona hou i ke koʻikoʻi o ko mākou ola.

I loko o kāna memoir, "Life on Other Planets: A Memoir of Finding My Place in the Universe," e noʻonoʻo ana ʻo Shields i kāna huakaʻi ma ke ʻano he ʻepekema a me ka hopena nui i loaʻa iā ia i kāna ʻike. Hoʻomaka ʻo ia ma ka noʻonoʻo ʻana i ka nui o ke ao holoʻokoʻa, me ka nui o nā hōkū e like me ka nui o nā one ma nā kahakai o ka Honua. He mea hoʻomanaʻo kēia ʻike i ka nui a me ka weliweli o ka cosmos maoli.

E noʻonoʻo ana ʻo Shields i ke koʻikoʻi o ka hōʻike ʻana a me ka ʻokoʻa ma ke kahua o ka astronomy. Ma ke ʻano he wahine ʻApelika ʻAmelika i loko o kahi kahua i hoʻomalu ʻia e ke kāne, ua loaʻa iā ia ka hoʻoikaika ʻana i ka pelekikena o Barack Obama. ʻO kāna hoʻokō i lilo i kukui alakaʻi, e hōʻike ana e hiki i nā poʻe mai ka poʻe i hōʻike ʻole ʻia ke poʻokela ma nā ʻano āpau, me ka astronomy.

ʻIke hou ka memoir i ke kaulike ma waena o ka ʻimi ʻana i nā makemake like ʻole a me nā moeʻuhane. Ua ʻimi mua ʻo Shields i kahi ʻoihana ma ke ʻano hana akā ua hoʻihoʻi ʻia ʻo ia i ka astronomy, kahi kahua i hoʻāla mau i ka manaʻo kupanaha i loko ona. ʻO kēia hui hou ʻana me kona mau aʻa ʻepekema he mea ia e hoʻomanaʻo ai i ka hoʻomau ʻana o nā moeʻuhane a me nā kuko, me ka hōʻole ʻole e mālama ʻia.

ʻO kahi hiʻohiʻona hoihoi o ka noiʻi ʻo Shields e kālele ana i kahi ʻano honua i kapa ʻia ʻo "Terminator Habitable." He ʻano ʻokoʻa ko kēia mau hokele kahi e noho ai ke ola ma ka palena ma waena o nā kūlana koʻikoʻi o ke ao a me ka pō mau loa. Ma o kāna noiʻi ʻana a me kāna mau noiʻi ʻana i ʻike ai ʻo Shields a me kāna hui i ke ola ʻana o ia mau honua.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hōʻike ka memoir Shields i ka hopena hohonu i loaʻa i ka ʻimi ʻana i ka cosmos i kona ola pilikino a ʻoihana. Ma ka nānā ʻana ma waho o ko kākou honua ponoʻī, ua loaʻa iā ia ka mahalo hohonu no ka nani a me ka pilina o ke ola ma ka Honua. He mea hoʻoikaika kāna moʻolelo no nā poʻe ʻē aʻe e ʻapo i ko lākou mau makemake, e hahai i kā lākou mau moeʻuhane, a e ʻike i ka manaʻo i ka ākea o ke ao holoʻokoʻa.

Sources:

– Palekana, Aomawa. "Ke ola ma nā Honua ʻē aʻe: He Memoir o ka ʻimi ʻana i koʻu wahi i ke ao holoʻokoʻa."

– Pōʻalima ʻepekema. "Ke ʻimi nei i ke ʻano ma ka Cosmos."