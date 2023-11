Ua pio nā kānaka ʻepekema i ka pohihihi o ke kumu o ke ola. ʻO kekahi o nā nīnau hoihoi loa, ʻo wai a he aha ke kupuna maʻamau hope loa (LUCA) o nā mea ola a pau? ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e nā mea olaola ʻo Tara Mahendrarajah a me Anja Spang, me nā hoa hana like, e hoʻomālamalama hou i kēia progenitor kahiko.

Me ka hoʻohana ʻana i kahi molecular dating approach, ua manaʻo ka poʻe noiʻi ua noho ʻo LUCA ma waena o 4.32 a me 4.52 biliona makahiki i hala aku nei, kahi manawa i ka wā ʻōpiopio o ko kākou honua. He mea pohihihi ka helehelena o LUCA, akā ua manaʻo ʻia he cell ia me nā mea pono e like me nā protein ribosomal a me ATP synthase. Loaʻa kēia mau protein kumu i loko o ka bacteria, archaea, a me eukaryotes, e hōʻike ana i kā lākou hoʻoilina kupuna.

ʻOiai ʻo ka makahiki i manaʻo ʻia o LUCA e pili pono ana me nā koho mua, ua loaʻa i ka noiʻi nā ʻike hoihoi ma nā wahi ʻē aʻe o ka lāʻau evolutionary o ke ola. ʻAʻole i ka manaʻoʻiʻo ʻo archaea, bacteria kahiko, i mua i ka bacteria o kēia lā, ʻo ke ala hou e hōʻike ana i ke kupuna maʻamau o archaea i ʻike ʻia ma waena o 3.37 a me 3.95 biliona makahiki i hala. Hōʻike kēia i ka pau ʻana a i ʻole i ʻike ʻole ʻia nā ʻano archaea mua.

Eia kekahi, ʻo ka kūpuna maʻamau hope loa o nā eukaryotes, nā mea ola me nā cell i loaʻa kahi nucleus e like me nā mea kanu a me nā holoholona, ​​i puka mai ma waena o 1.84 a me 1.93 biliona makahiki i hala. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ka manaʻo e hōʻike ana nā eukaryotes i kahi lālā ʻokoʻa i ka lāʻau o ke ola. Akā, he hui ia o nā lālā bacteria a me archaeal, e hōʻike ana i ka pilina o nā ola āpau ma ka Honua.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana iā LUCA a me kāna poʻe mamo he mau manaʻo nui loa. ʻO ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike no ke ola microbial mua e hiki ai ke hoʻomaopopo maikaʻi i ke kaʻa kaʻa meaʻai, wānana i nā ʻano like ʻole o ka wā e hiki mai ana, a me ka hoʻomaopopo ʻana i ka ulu ʻana o nā mea ola i ka pane ʻana i ka loli ʻana.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

Nīnau: He aha ke ʻano o LUCA?

A: ʻO LUCA ke kū nei no "nā kūpuna maʻamau hope loa."

Nīnau: ʻEhia makahiki ʻo LUCA?

A: Ma muli o ka noiʻi hou, ua noho ʻo LUCA ma waena o 4.32 a me 4.52 biliona makahiki i hala.

Nīnau: He aha nā protein pono e kaʻana like ʻia e nā mea ola a pau?

A: ʻO nā pūmua Ribosomal a me ka ATP synthase kekahi o nā pūmua kumu i kaʻana like ʻia e nā bacteria a pau, archaea, a me nā eukaryotes.

Nīnau: Ua ʻoi aku ka nui o ka archaea ma mua o ka bacteria?

A: Hōʻike ka haʻawina ʻoi aku ka ʻōpio o nā kūpuna o nā archaea o kēia manawa ma mua o ka poʻe bacteria.

Nīnau: I ka manawa hea i puka mai ai nā eukaryotes?

A: ʻO ka kūpuna maʻamau hope loa o nā eukaryotes i noho ma waena o 1.84 a me 1.93 biliona makahiki aku nei.