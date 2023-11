Ke ʻimi nei i nā mea hou e hiki ai: Ke ʻimi nei i ka hoʻokumu ʻana o nā pegmatites waiwai nui o ka lithium

Ke piʻi mau nei ka manaʻo pāʻoihana o ka lithium, me kāna hana i hoʻokumu mua ʻia mai nā pegmatites lithium-cesium-tantalum (LCT). Hōʻike kēia mau pōhaku kupaianaha i nā ʻano ʻano hoʻohiwahiwa ultra-coarse; akā naʻe, ua paʻakikī ko lākou ʻike ʻana ma muli o ko lākou liʻiliʻi liʻiliʻi a me ka hoʻokaʻawale mua ʻana ma ke ʻano he ʻike ʻike honua. ʻO ka hopena, paʻakikī ka ʻimi ʻana i nā pegmatites LCT ma muli o ka liʻiliʻi o ka ʻike ma kēia kahua.

Ma keʻano maʻamau, hoʻomaka ka ʻimi mineral me ka huli ʻana i ke kaiapuni e kūpono i ke kūkulu ʻana i kahi mineral kikoʻī. ʻOiai aia kekahi mau hiʻohiʻona genetic e alakaʻi ana i ka ʻimi ʻana no nā ores e like me ke keleawe a me ke gula, ʻaʻole liʻiliʻi nā hiʻohiʻona i loaʻa no LCT pegmatites. Lot Koopmans et al. e ʻimi e hoʻomālamalama i nā mea pohihihi e pili ana i ka ʻimi lithium. Ua wehewehe ʻo Koopmans ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ka mōʻaukala honua o kekahi mau kaiapuni e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻokumu ʻana o LCT pegmatite ka mea nui i ka ʻimi ʻana iā lākou.

Ma ka mōʻaukala, ʻelua mau kuhiakau mua i wehewehe i ka genesis o nā pegmatites—ʻo ka haʻihaʻi kiʻekiʻe o ke kino granitic makua a i ʻole ka hoʻoheheʻe hapa haʻahaʻa o ka pōhaku metamorphic. Eia naʻe, ʻo Koopmans et al., i kā lākou aʻo ʻana i nā pegmatites ma Zimbabwe a me ka US, ua ʻike i nā hōʻike kahua e hōʻole i ka wehewehe ʻana i kēia mau hiʻohiʻona maʻamau. ʻAʻole i loaʻa i nā mea kākau nā wehewehe ʻokoʻa kūpono i loaʻa ma nā palapala e kū nei.

Ma ke komo ʻana i nā kūkākūkā hoʻoulu ʻia ma nā ʻaha kūkā kikoʻī aʻoaʻo, ua hoʻohui nā mea noiʻi i kā lākou nānā ʻana a me nā helu thermodynamic e hāpai i kahi hoʻohālike petrogenetic hou, multi-stage. Ma kēia kŘkohu, hoʻoheheʻe ʻia nā pōhaku metasedimentary i ka wā o ka prograde metamorphism, e hana ana i ka hoʻoheheʻe granite i hoʻonui ʻia a hoʻoheheʻe ʻia e like me ke komo ʻana o granitic. Ma hope iho, ua hoʻoheheʻe ʻia kēia granite, e hana ana i kahi heheʻe waiwai nui e hoʻoheheʻe ʻia e like me ka pegmatite waiwai lithium.

Hoʻoponopono kēia ʻano hana hou i nā koi geochemical a me geochronological i hiki ʻole i nā kumu hoʻohālike mua ke wehewehe pono. Hōʻike ʻo Koopmans i ka manaʻo maikaʻi no ka noiʻi e hiki mai ana, e ʻōlelo ana ʻo ka hana aʻe e pili ana i ka ʻimi ʻana i kahi kahua kūpono a me nā ʻano hana e aʻo ai i kēia mau kaʻina hana pegmatite. Hiki paha ke hoʻokomo i nā ʻōnaehana isotopic hou e hōʻiliʻili i nā hōʻike a hoʻāʻo i ka pono o ke kumu hoʻohālike.

ʻO ka noiʻi i mālama ʻia e Koopmans et al. He hana koʻikoʻi ia i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o nā pegmatites waiwai nui o ka lithium a wehe i ke ala no ka ʻimi hou ʻana a me ka ʻike ʻana ma kēia kahua.

NPP:

Nīnau: He aha nā LCT pegmatites?

A: LCT pegmatites nā pōhaku i loaʻa nā kiʻekiʻe o ka lithium, cesium, a me ka tantalum.

Nīnau: He aha nā pilikia i ka ʻimi ʻana i nā pegmatites LCT?

A: He liʻiliʻi nā LCT pegmatites a ua manaʻo ʻia ma mua he mau ʻike honua, e kaupalena ana i ko mākou ʻike no kā lākou ʻimi ʻana a paʻakikī iā lākou ke loaʻa.

Nīnau: He aha ke kumu hoʻohālike petrogenetic i manaʻo ʻia no ka hoʻokumu ʻana i nā pegmatites waiwai lithium?

A: Hōʻike ke kumu hoʻohālike i ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o nā pōhaku metasedimentary i ka wā o ka metamorphism, e hana ana i ke komo ʻana o ka granitic i hoʻonui ʻia. A laila hoʻoheheʻe ʻia kēia granite, ka hopena i ka hoʻoheheʻe ʻana i hoʻonui nui ʻia e hana i ka pegmatite waiwai lithium ma ka crystallization.