Ka hoomaopopo ana i na ala olinolino o ka ua Meteor

I ka wā o ka ua meteor, mālama ʻia ka poʻe nānā i kekahi mea kakaikahi i kapa ʻia ʻo nā kaʻaahi hoʻomau, ʻo ia nā ala ʻālohilohi e lohi ana i ka lewa ma hope o ka hala ʻana o kahi meteor. Ke ho'āʻo nei ka poʻe ʻepekema e hoʻoholo i ke kumu kūpono o nā kaʻaahi hoʻomau, akā ua puka mai nā manaʻo alakaʻi ʻelua.

Hoʻokahi manaʻo manaʻo ʻo ka huakaʻi kiʻekiʻe o nā meteoroids e hoʻoneʻe iā lākou i nā electrons mai nā molekele ea, e hopena i ka ionization. ʻO ka ʻālohilohi i ʻike ʻia i loko o nā kaʻaahi hoʻomau i manaʻo ʻia mai ka hoʻokuʻu ʻana o ka ikehu ke hopu kēia mau molekala ionized i kahi electron hele hewa mai ke kaiapuni. ʻO kekahi manaʻo e pili ana i ka chemiluminescence, kahi e hoʻoheheʻe ai nā metala mai nā meteoroid e holo wikiwiki ana me ka ozone a me ka oxygen i ka lewa, e hana ana i ka ʻālohilohi.

I ka wā o ka piko o ka wai meteor Orionid, i hana ʻia ma ka pō o ʻOkakopa 21st a 22nd, ua hiki i nā mea nānā ke nānā aku ma lalo o ka lani ʻeleʻele ke nānā aku ma kahi o 10-20 meteors i kēlā me kēia hola. ʻO ka lae ʻālohilohi, ʻo ia ke kumu i ʻike ʻia ai o nā meteors, aia ma ka hui hōkū ʻo Orion. Eia nō naʻe, ʻaʻole pono e nānā wale i kēia wahi o ka lewa, no ka mea, hiki ke ʻike ʻia nā meteoro Orionid mai kēlā me kēia ʻaoʻao.

Ma waho aʻe o nā Orionids, he mea pono nō hoʻi e makaʻala i nā ua meteoro Taurids Hema a me Northern Taurids, i uhi ʻia me nā Orionids. No ka hui hōkū ʻo Taurus, ma ke komohana o Orion kēia mau ua. ʻOiai hiki i ka Northern Taurids i ko lākou kiʻekiʻe i ka waena o Nowemapa, hōʻike ka Southern Taurids i kahi hihia kūʻokoʻa.

Pono nā noiʻi hou aʻe e hoʻomaopopo pono i nā hana ma hope o nā kaʻaahi hoʻomau a me ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka ua meteor. Paipai ʻia ka poʻe mākaʻikaʻi e nānā i ka nui o ka lani i ka wā o ka ua meteor e hoʻonui i ko lākou manawa e ʻike i kēia mau hanana lani.

- "Pehea e loaʻa ai ka maikaʻi loa o nā ua meteor a me nā hanana lani ʻē aʻe"

Nā wehewehena:

– Meteoroid: he mea pōhaku liʻiliʻi a metala paha e hoʻopuni ana i ka Lā

- Ionization: ke kaʻina hana o ka hoʻohui ʻana a i ʻole ka wehe ʻana i nā electrons mai nā atom a i ʻole nā ​​molekole, ka hopena i ka hana ʻana o nā ion.

- Chemiluminescence: ka hoʻokuʻu ʻana o ka mālamalama ma muli o ka hopena kemika, me ka ʻole o ka wela.