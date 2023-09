ʻO ka Supermoon hope loa o 2023: He hanana Lani Kupanaha

He mea kupaianaha ka makahiki 2023 no ka poʻe kiaʻi lani, e hāʻawi ana i kahi ʻano o nā hanana lani kupaianaha. Mai kahi supermoon ʻelua kakaʻikahi a i kahi ʻauʻau meteor Perseid nani, ua mālama ʻia ka poʻe ʻoliʻoli kiʻi hōkū i kahi extravaganza ʻike. I kēia manawa, e hoʻomākaukau no ka hopena nui e like me ka supermoon hope loa o 2023 i ka lewa ma ka Pōʻalima, Kepakemapa 28, a me ka Pōʻalima, Kepakemapa 29.

Hōʻike ʻia nā Supermoons e ko lākou kokoke ʻana i ka Honua, i ka wā e kū ai ka mahina ma kahi kokoke a kokoke paha i ka perigee, kona wahi kokoke loa i ko kākou honua. I ka huina perigee, aia ka mahina ma kahi o 225,804 mile (363,396 km) ka mamao mai ka Honua. I ka wā o ka supermoon, ʻike ʻia ka mahina piha i ke kolu o ka mālamalama a hiki i ka 14 pakeneka ka nui ma mua o ka maʻamau, e hoʻomālamalama ana i ka ʻālohilohi i ka lani o ka pō.

ʻO kēia supermoon hope loa, i kapa ʻia ʻo 'Harvest Moon' ma ka ʻaoʻao ʻākau, e hui pū me ka equinox o Kepakemapa. I ka wā kahiko, i ka wā e ʻohi lima ʻia ai nā mea kanu, ua hāʻawi ka Harvest Moon i ke ao hou e hoʻopau ai i ka ʻohi ʻana ma mua o ka hoʻoilo. Ua kōkua kona kukui e hoʻomālamalama i ke ahiahi ma hope o ka napoʻo ʻana o ka lā, e hoʻolōʻihi ana i nā hola hana.

E hōʻea ana ka supermoon i kona ʻōlinolino kiʻekiʻe ma 09:57 UTC (a i ʻole 05:57 EST) i ka Pōʻalima, Kepakemapa 29. No ka poʻe nānā ma ka ʻaoʻao komohana, ʻo ka manawa nānā maikaʻi loa ma nā hola mua o ke kakahiaka Pōʻalima ma mua o ka napoʻo ʻana o ka mahina. ke komohana. Ma ka ʻaoʻao hikina, e hāʻawi ke ahiahi Pōʻalima i ka manawa kūpono e ʻike ai i ka piʻi ʻana o ka mahina.

No ka mahalo piha ʻana i ka nani o ka supermoon, pono e ʻimi i kahi me ka liʻiliʻi o ka pollution māmā a me ka lani maʻemaʻe. ʻO ka hoʻopunipuni ʻikena e kū nei i ka wā e kokoke ana ka mahina i ka lewa i ka wā o kona piʻi ʻana a i ʻole ka hoʻonohonoho ʻana e hana i kahi hopena hiʻohiʻona kamahaʻo, e ʻike ʻia ka nui ma ka hoʻohālikelike ʻana i nā mea a puni.

ʻOiai ke kākoʻo nei ʻo 2023 i kahi ʻano ʻokoʻa o nā supermoons, ʻelua wale nō manawa e hāʻawi ʻia i ka makahiki e hiki mai ana e ʻike i kēia mau mea kupanaha lani - hoʻokahi ma Kepakemapa 18 a ʻo kekahi ma ʻOkakopa 17. o ko kakou hoa lani.

Sources:

- "Ka Supermoon: He aha ia?" na Julian Cheatle, Metro News

- "He aha ka Supermoon?" na Ashley Strickland, CNN