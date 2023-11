E hoʻomākaukau no kahi hōʻike nani: ʻO ka ua Leonid Meteor

Inā loaʻa iā ʻoe kahi lani mālamalama i wānana ʻia no ke kakahiaka nui o ka Pōʻalua, mai poina i ka manawa e ʻike ai i kahi hanana lani kupaianaha. Hiki ke ʻike ʻia ka ua Leonid meteor, i hōʻike ʻia e ka ʻālohilohi o nā hōkū pana, inā ʻike ʻoe i kahi wahi pouli e nānā ai i ka lani pō.

I kēlā me kēia Nowemapa, hele ka Honua i kahi ākea ākea o ka hau a me ka lepo i waiho ʻia e ka Comet Tempel-Tuttle, i kapa inoa ʻia ʻo 55P/Tempel-Tuttle. Ua ʻike ʻia kēia kometa i ka makahiki 1865, e ʻōpuni ana i ka Lā a e hui pū me ke ala o ka Honua ma kahi o kēlā me kēia 33 makahiki. Ma hope o kona hui hope ʻana i ka makahiki 1998, ua mamao loa ia ma mua o ka orbit o Saturn a e hoʻi lohi ana i hope no kāna neʻe ʻana ma 2031.

I ka mahina o Nowemapa, ʻōʻō palau ko kākou honua i nā koena o Comet Tempel-Tuttle, ka hopena i ka makahiki Leonid Meteor Shower. Hiki i ka poʻe mākaʻikaʻi maʻi ke ʻike i kekahi mau meteoro ʻālohilohi e kahe ana i ka lewa i kēlā me kēia pō mai ka hui Leo ma waena o Nowemapa 3 a me Dekemaba 2. Eia naʻe, hiki ke kiʻekiʻe o ka ua meteor ma kahi o Nowemapa 17 i ka wā e hele ai ka Honua ma ka ʻāpana ʻoi loa o ke kahawai ʻōpala o ka comet. I loko o kēia kiʻekiʻe, hiki iā ʻoe ke manaʻo e ʻike ma waena o 10 a me 15 meteors i kēlā me kēia hola, e hana ana i kahi hōʻike kupaianaha.

ʻIke ʻia ʻo Leonid meteors no ko lākou wikiwiki kiʻekiʻe, ʻoi aku ma mua o 70 mau kilomita i kēlā me kēia kekona, kahi e hoʻomālamalama maikaʻi ai lākou. Haʻalele pinepine lākou i nā ala ʻālohilohi o nā kinoea ionized i kapa ʻia ʻo "nā kaʻa hoʻomau," hiki ke hoʻomau i ka lewa no kekahi mau minuke a i ʻole mau hola ma hope o ka nalowale ʻana o ka meteor.

ʻO ka hauʻoli, hiki i nā Leonids o kēia makahiki ke loaʻa kahi kiʻekiʻe hou i ke kakahiaka o ka Pōʻalua, Nowemapa 21, 2023. ʻO ka noiʻi ʻana e ka astronomer Mikhail Maslov e hōʻike ana e hui ka Honua i ke ala ʻōpala i hoʻokuʻu ʻia e Comet Tempel-Tuttle i ka makahiki 1733, e hoʻonui ai i ka hana meteor. Inā ʻoiaʻiʻo nā wānana a Maslov, hiki i kēia piko ʻelua ke hoʻoulu i nā meteors ʻoi aku ka mālamalama ma mua o ka mea maʻamau, e hāʻawi ana i kahi hōʻike kupaianaha no ka poʻe kiaʻi lewa me ka hiki ʻana mai o kahi Waxing Gibbous Moon.

NPP:

Nīnau: ʻO ka manawa hea ka manawa kūpono e nānā ai i ka ua Leonid meteor?

A: ʻO ke kiʻekiʻe o ka ua ʻo Leonid meteor ka mea maʻamau ma kahi o Nowemapa 17 i kēlā me kēia makahiki, akā hiki i nā mea nānā maʻi ke ʻike i nā meteor ma waena o Nowemapa 3 a me Dekemaba 2.

Nīnau: Ma hea wau e nānā ai i ka lewa e ʻike i ka ua Leonid meteor?

A: ʻIke ʻia e ʻā ana nā meteors i waho mai ka pūʻulu Leo. E nānā i ka pūʻulu Leo a nānā i ka lani no nā hōkū pana.

Nīnau: Pehea ka wikiwiki o ka hele ʻana o Leonid meteors?

A: Hele nā ​​Leonid meteors i ka wikiwiki ma mua o 70 mau kilomita i kēlā me kēia kekona, me ka wikiwiki a me ka mālamalama.

Nīnau: He aha nā kaʻaahi hoʻomau?

A: ʻO nā kaʻaahi hoʻomau he mau ala ʻālohilohi o nā kinoea ionized i waiho ʻia e nā meteors, hiki ke ʻike ʻia i ka lewa no nā minuke a i ʻole mau hola ma hope o ka hala ʻana o ka meteor.