ʻO Chris Hadfield: He ʻoihana lehulehu i ka ʻoihana Aerospace

Kaulana ʻo Chris Hadfield no kāna moʻolelo hoihoi a me ka hoihoi nui, ua hoʻohanohano ʻo Chris Hadfield i ke kahua ma ka Waterloo Institute for Sustainable Aeronautics Summit, me ka hoʻoulu ʻana i nā haneli o nā haumāna kula kiʻekiʻe me nā moʻolelo o kāna ʻoihana like ʻole a kupaianaha. Ma ke ʻano he pailaka hoʻokele kaua mua, ʻenekinia, mea hoʻokani pila, mea kākau, a ma luna o nā mea a pau, ʻo Hadfield i hōʻike aku ʻaʻole i wehe wale ʻia kāna huakaʻi kupaianaha.

Ma ka wehe ʻana i kekahi manaʻo no ka hoʻopaʻa ʻia ʻana e kūʻē i kona makemake, ua hoʻomaka ʻo Hadfield i kāna kauoha ʻekolu mahina o ka International Space Station (ISS) i ka makahiki 2013 me ka makemake ʻole a me ka hoʻolaʻa. Ma mua o ka hāʻule ʻana i kāna ʻoihana hanohano, ua paʻa ʻia kona ala e ka manaʻo paʻa mau a me ka ʻimi no ka ʻimi ʻana i ka mea ʻike ʻole.

Ma waho aʻe o kāna ʻimi ʻana i ka lewa, ua waiho ka ʻike loea o Hadfield i kahi hōʻailona hiki ʻole ke hoʻopaʻa ʻia ma nā ʻano aʻoaʻo like ʻole i loko o ka ʻoihana aerospace. Mai kāna hana ma mua ma ke ʻano he pailaka hoʻokele, kahi āna i hoʻomaikaʻi ai i kona mau mākaukau ma ka Royal Canadian Air Force, a i kāna mau haʻawina koʻikoʻi ma ke ʻano he ʻenekinia, ua lilo ka ʻike loea o Hadfield i mea kōkua i ka holomua ʻana i nā mea hou.

I loko o kāna haʻiʻōlelo nui, ua hōʻike ʻo Hadfield i kāna kūpaʻa i ka hoʻoulu ʻana i nā pilina interdisciplinary. Ua hōʻike ʻo ia i ka pilina lokahi ma waena o ka ʻepekema a me ka hana noʻeau, e hoʻohālikelike ana ma waena o kāna mau talena mele a me ka hopena nui i loaʻa iā lākou i kāna ʻoihana ma ke ʻano he astronaut. Ke hoʻomau nei kēia hui ʻana o ka noʻonoʻo a me ka ʻepekema ʻepekema e hoʻoikaika i nā noʻonoʻo ʻōpio lehulehu e ʻimi i nā ʻāina ʻike ʻole ʻia ma nā ʻano hoʻonaʻauao like ʻole.

Nīnau: He aha kekahi o nā mea koʻikoʻi o ka hana a Chris Hadfield?

A: Ua hauʻoli ʻo Chris Hadfield i kahi ʻoihana lehulehu ma ke ʻano he pailaka hoʻokele, ʻenekinia, mea hoʻokani pila, mea kākau, a me ka astronaut.

Nīnau: Pehea ka hopena o Chris Hadfield i kāna ʻoihana?

A: ʻAʻole he hopena ko Chris Hadfield ʻoihana. Ua alualu ʻo ia i kāna mau ʻoihana like ʻole me ka manaʻo paʻa a me ka makemake no ka ʻimi ʻana.

Nīnau: He aha ka hopena o Chris Hadfield i ka ʻoihana aerospace?

A: ʻO ke akamai o Chris Hadfield ma ke ʻano he pailaka a me ka ʻenekinia ua kōkua nui i ka holomua o ka ʻoihana aerospace, ʻoiai ʻo kona hiki ke hoʻopaʻa i ka ʻokoʻa ma waena o ka ʻepekema a me ka hana noʻeau i hoʻoikaika i nā poʻe he nui e ʻimi i nā hana interdisciplinary.