E hoʻāʻo ʻo SpaceX i ka hoʻopaʻa ʻana i ka lele 17 me Falcon 9 Booster

Hoʻonohonoho ʻia ʻo SpaceX e pana i nā palena o ka hoʻohana hou ʻana o ka booster me ka hoʻokuʻu ʻana o kahi rocket Falcon 9 me ka hoʻohana ʻana i kahi mea hoʻoikaika mua e hana ana i kāna lele 17th. ʻO ka mikiona, i kapa ʻia ʻo Starlink 6-17, ua hoʻomaka ʻia e hāpai ʻia mai ka papa 40 o Cape Canaveral ma 10:47 pm EDT.

ʻO ka booster i nīnau ʻia, ka helu serial 1060, e hana i ka mōʻaukala ma ka hoʻopau ʻana i kāna lele 17th. Ua hoʻokō ʻo SpaceX i kahi milestone nui ma mua o kēia makahiki i kona hōʻoia ʻana i kāna mau ʻauwaʻa o Falcon 9 nā mea hoʻoikaika mua no ka 20 mau mokulele, a ʻo kēia hoʻokuʻu ʻana e lawe iā ia i kahi ʻanuʻu kokoke i kēlā pahuhopu.

Ua lele mua ʻia i Iune 2020 e kau i ka satellite GPS 3-3 no ka US Space Force, ua hoʻohana ʻia kēia booster no nā misionari like ʻole, me ka Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34, a me Transporter- 6 mau misionari, a me ka hāʻawi ʻana i 11 mau uku uku Starlink.

Eia naʻe, ke kū nei ka hoʻokuʻu ʻana i nā pilikia pili i ka wā. Ke nānā nei ka poʻe meteorologists Space Force i kahi wā ma kahi kokoke i ke kahakai ākea o Florida, me kahi ʻino e kū mai ana ma kahakai o ka Atlantika. Hōʻike ka wānana he 60 pakeneka o ka manawa kūpono no ka hoʻomaka ʻana, me ka hopohopo nui ʻo ia ka uhaki ʻana i ke kānāwai cumulus cloud. Inā hoʻopaneʻe ʻia ka hoʻokuʻu ʻana i hoʻokahi lā, ʻoi aku ka maikaʻi o ke kūlana me ka 30 pakeneka wale nō o ka manawa kūpono.

E hōʻailona ana kēia mikiona i ka hoʻomaka ʻana o ka 20th o ka V2 mini Starlink satellites, e hāʻawi ana i ka nui nui a ʻehā mau manawa o ka bandwidth i hoʻohālikelike ʻia i nā mana o mua. ʻO ka mea mua, ua manaʻo ʻia nā satelite V2 Starlink piha piha e hoʻohana ʻia me ka hoʻohana ʻana i ka kaʻa Starship o SpaceX. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻomaka ʻana o ka Starship i koi iā SpaceX e hana i kahi mana condensed o nā satelite e hoʻokuʻu ʻia ma Falcon 9.

I ka hopena, ua mākaukau ʻo SpaceX e hana i ka mōʻaukala ma ka hoʻāʻo ʻana i kahi lele 17th hoʻopaʻa moʻolelo me kāna Falcon 9 booster. Hōʻike kēia hoʻokō i ka hoʻokō ʻana o ka ʻoihana i ka hoʻohana hou ʻana i ka mākaʻikaʻi ākea a waiho i ke kumu no nā misionari e hiki mai ana me ka hoʻohana ʻana i kāna kaʻa Starship hiki ke hoʻohana hou ʻia.

Nā wehewehena:

- Hoʻohana hou ʻia ʻo Booster: ʻO ka hiki ke hoʻohana hou i ka mea hoʻoikaika mua o ka rocket no nā hoʻokuʻu he nui.

- Falcon 9: ʻO ka kaʻa hoʻolele orbital ʻelua o SpaceX hiki ke hāʻawi i nā uku i ka orbit.

- Starlink: ʻO ka hui pūnaewele satellite o SpaceX i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i ka uhi ākea ākea honua.

Sources:

- [ʻatikala]