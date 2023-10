Hoʻokuʻu maikaʻi ʻo SpaceX Falcon 9 i 21 Starlink Satellites mai Vandenberg Space Force Base

I ke kakahiaka nui nei, ua haʻalele ʻo SpaceX Falcon 9 rocket mai Vandenberg Space Force Base ma Kaleponi, me ka hoʻopuka maikaʻi ʻana i nā satelite Starlink 21 i ka orbit. ʻO kēia hoʻolaha ka mea mua o ʻelua mau huakaʻi lawe Starlink i hoʻolālā ʻia no ka lā.

ʻO ka pōhaku ʻo Falcon 9, i hoʻoikaika ʻia e ʻeiwa Merlin 1D engines, hoʻokuʻu ʻia ma 1:23 am PDT. Ma hope o ka haʻalele ʻana mai Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), ua hoʻomaka ka rocket i kahi alahele hema-hikina. He mea kaulana kēia hoʻolaha ʻana ʻo ia ka 22nd misionari i lawe ʻia e SpaceX mai West Coast i kēia makahiki, a me ka 75th orbital launch of 2023 no ka hui.

ʻO kahi hiʻohiʻona koʻikoʻi o kēia misionari ka hoʻohana hou ʻana i ka booster pae mua. Ua hoʻopau kēia mea hoʻoikaika i nā mokulele 16, ua hoʻohana mua ʻia i nā misionari e like me Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, a me nā mea hou aku. Ma hope o ke ahi nui, ʻelua mau minuke a me ka hapa, ua pae maikaʻi ka pae mua ma ka moku drone i kapa ʻia ʻo 'Of Course I still Love You' ma ka Moana Pākīpika.

Hoʻolālā ʻia ka hoʻonohonoho ʻana o nā satelite 21 V2 Mini Starlink e hana ʻia ma kahi o hoʻokahi hola ma hope o ka hoʻokuʻu ʻana. ʻO kēia mau satellite ka hanauna hou o Starlink spacecraft, i lako me nā antennae i hoʻonui ʻia a me nā panela lā nui aʻe. Hoʻohālikelike ʻia i ko lākou mau mua, hiki i nā satelite V2 Mini ke hāʻawi i ʻehā mau manawa o ka bandwidth. ʻO ka hoʻomaka ʻana o kēia lā ka 28 o ka manawa i hoʻohana ʻia ai ka hoʻohālike V2 Mini mai kona hoʻomaka ʻana ma mua o kēia makahiki.

Ma waho aʻe o kēia hoʻolaha ʻana, ua hoʻonohonoho ʻia kahi pōhaku ʻo Falcon 9 e hāpai ma hope o kēia lā mai Cape Canaveral Space Force Station ma Florida. E lawe ana kēia mikiona i ka uku hoʻopaʻa moʻolelo o 23 V2 Mini Starlink satellite, ka helu kiʻekiʻe loa e kau ʻia ma hoʻokahi misionari.

ʻIke ʻia e hoʻomau nei ʻo SpaceX i ka holomua nui ma kāna Starlink satellite constellation, e hoʻonui hou ana i kāna uhi ākea ākea ākea a hoʻopaʻa i ke ala no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pilina pūnaewele a puni ka honua.

Nā wehewehena:

- Falcon 9: Hoʻokumu ʻia a hana ʻia e SpaceX no ka lawe ʻana i nā satelite a me nā mokulele i ka lewa.

- Starlink: Ke kūkulu ʻia nei kahi constellation pūnaewele satellite e SpaceX e hāʻawi ana i ka uhi ākea ākea honua.

– Vandenberg Space Force Base: He kahua mokulele ʻo ʻAmelika Hui Pū ʻIa ma ke komohana ʻākau o Lompoc, Kaleponi.

- Hoʻomaka ʻo Orbital: ʻO ke kaʻina hana o ka hoʻouna ʻana i kahi rocket a i ʻole ka mokulele i ka orbit a puni kahi kino lani.

