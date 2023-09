Ua hoʻonohonoho ʻo SpaceX e hoʻokuʻu i kahi pūʻulu hou o Starlink Satellites

By

Hoʻomaka ʻo SpaceX e hoʻolauna i kahi hui o nā satelite no kāna lawelawe pūnaewele Starlink mai Vandenberg Space Force Base ma Kaleponi. ʻO ka mikiona, i kapa ʻia ʻo Starlink Group 7-2, e kau i 21 mau lua o nā hōkū Starlink i loko o ka orbit. ʻO kēia mau ukali he ʻano condensed o nā satelite Starlink V2 piha piha e hoʻokuʻu ʻia i ka wā e hiki mai ana me ka hoʻohana ʻana i ka kaʻa Starship.

E hoʻokiʻekiʻe ʻia ka pōhaku ʻo Falcon 9 mai Vandenberg Space Force Base a e kaʻawale ka pae mua ma hope o ʻelua mau minuke a me ka hapa. ʻO ka booster, i koho ʻia ʻo B1071, e hoʻāʻo e pae ma luna o ka moku drone i hoʻonoho ʻia ma ke kahakai o Baja Kaleponi. Inā kūleʻa, e hōʻailona ia i ka lele 11 o ka mea hoʻoikaika a ʻo ka walu ka manawa i pae ai ma ka moku drone.

I kēia manawa, e hoʻopau ka pae ʻelua i kāna ahi mua a hiki i kahi orbit kaʻa mua. Ma hope o ke kahakai he 45 mau minuke, e hana ʻo ia i ka lua o ke kī ʻana a hiki i ka orbit i manaʻo ʻia. Ma ka hola T+1, 2 minuke a me 19 kekona ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana, e kau ʻia nā satelite 21.

Wahi a nā helu helu mai Jonathan McDowell, he kilo hōkū ma Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, e lawe mai kēia hoʻolaha i ka huina o nā satelite Starlink i hoʻokuʻu ʻia i 5,070. Ua hōʻike mua ʻia ʻo SpaceX ma mua o 1.5 miliona mau mea kākau inoa Starlink a loaʻa ka lawelawe ma mua o 60 mau ʻāina.

E hoʻolaha ola ʻia ka hoʻokuʻu ʻana, e hāʻawi ana i nā mea nānā i kahi noho mua e ʻike i kahi mea nui i ka hoʻoikaika mau ʻana o SpaceX e hoʻonui i kāna lawelawe pūnaewele Starlink a me ka uhi honua.

